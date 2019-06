Canon EOS Rebel T7i/EOS 800D review

De Canon EOS Rebel T7i (buiten de VS bekend als de EOS 800D) is het laatste model in een lange reeks DSLR-instapmodellen van Canon, beginnend bij de originele EOS Digital Rebel (EOS 300D) die in 2003 werd geïntroduceerd.

Sindsdien zijn de verschillende opvolgers en updates gekomen en gegaan, ferme favorieten bij zowel nieuwe als meer ervaren gebruikers.

De huidige EOS Rebel T6i / EOS 750D van Canon heeft zich gevestigd als een van onze favoriete DSLR-instapmodellen. Het model zit vol functies die perfect zijn voor de nieuwe gebruiker. Bovendien zorgt de gepolijste bediening dat het een genot is om de camera te gebruiken.

Die camera is nu echter twee jaar oud en begint zijn leeftijd te laten zien. Nu Nikon die zijn reeks instapmodellen aanpast met bijvoorbeeld de D3400 en D5600 en er een reeks nieuwe spiegelloze rivalen van verschillende fabrikanten in de mix wordt gegooid, stond er een update van Canon aan te komen.

De EOS Rebel T7i/800D biedt een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, hoewel die niet allemaal direct te zien zijn in de specificaties. Laten we de Rebel T7i/800D daarom van iets dichterbij bekijken …

Canon EOS Rebel T7i/800D review: kenmerken

Bevat de meest recente APS-C CMOS-sensor van 24,2 MP

Veelzijdig touchscreen van 3,0 inch met variabele hoeken

Alleen 1080p-video

Hoewel de EOS Rebel T7i/EOS 800D dezelfde 24,2 MP-resolutie heeft als de Rebel T6i/EOS 750D die het model vervangt, is de sensor naar verluid gereviseerd en wordt dezelfde technologie gebruikt die we ook op de EOS 80D zagen .

Canon wil niet uitwijden over wat er precies is veranderd, maar we vermoeden dat dezelfde digitaal-naar-analoog-conversietechnologie op de chip wordt gebruikt die we ook bij de EOS 5D Mark IV zagen, waardoor ruis beter kan worden verwerkt.

De nieuwe sensor gaat vergezeld van een nieuwe DIGIC 7-beeldprocessor. We hebben al een DIGIC 7-chip gezien in bijvoorbeeld Canons PowerShot G7 X II - compactcamera, maar dit is een heel ander verhaal. Canon beweert dat de chip 14 keer meer informatie kan verwerken dan de DIGIC 6-processor in de T6i/750D. Dat moet bijdragen aan minder ruis bij hoge ISO-waarden en ook leiden tot betere automatische scherpstelling.

Specificaties van de Canon EOS Rebel T7i/800D Sensor: 24,2 MP APS-C CMOS Lensvatting: Canon EF-S Scherm: touchscreen van 3,0 inch met variabele hoek, 1.040.000 stippen Burst-modus: 6 fps Automatische scherpstelling: 45-punts AF Video: Full HD 1080p Connectiviteit: Wi-Fi, NFC en Bluetooth Gebruiksduur van batterij: 600 opnamen Gewicht: 532 g

We zullen straks uitgebreider ingaan op de autofocus, maar wat betreft lichtgevoeligheid biedt de Rebel T7i/800D een bereik van ISO 100-25.600 - dat is een extra stop boven het uitgebreide ISO 12.800-plafond van de T6i. Daarnaast is er een Hi-instelling beschikbaar die gelijk is aan ISO 51.200. Je hoeft deze alleen maar te selecteren in de aangepaste instellingen.

Canon heeft ervoor gekozen om hetzelfde 3,0 inch-touchscreen met variabele hoek en een resolutie van 1.040.000 stippen te gebruiken. Een licht hogere resolutie of een vergroting naar 3,2 inch (vergelijkbaar met de Nikon D5600) zou hier welkom zijn geweest, maar misschien vond Canon het niet nodig hier verbeteringen aan te brengen, want dit is nu al een van de meest gepolijste touchscreens die er zijn.

Afbeelding 1 van 3 Afbeelding 2 van 3 Afbeelding 3 van 3

Nu 4K-video-opnamen steeds meer een standaardfunctie op camera's worden - en met name op de spiegelloze concurrenten waartegen de Rebel T7i/800D het moet opnemen - is het misschien een beetje teleurstellend om alleen Full HD-opnamemogelijkheden te zien.

Er kunnen echter videobeelden tot 60 fps worden gemaakt ten opzichte van de 30 fps op de T6i/750D. Canon heeft de Rebel T7i/800D bovendien uitgerust met een 5-assig beeldstabilisatiesysteem voor het maken van videobeelden vanuit de hand. Het systeem is bedoeld voor videobeelden en niet voor foto's en moet ongewenste camerabewegingen tegengaan. Ook IS-objectieven werken in combinatie met het systeem.

Er is ook een 3,5 mm stereo-microfoonaansluiting, maar geen hoofdtelefoonaansluiting voor het beluisteren van audio - iets wat vrij gebruikelijk is op camera's in deze prijsklasse.

De T6i/750D ondersteunde wifi en NFC-connectiviteit en de EOS T7i/EOS 800D bouwt hierop voort. Er is nu de mogelijkheid om een energiezuinige Bluetooth-verbinding in te schakelen, zodat je altijd met de camera verbonden kunt zijn. We zagen iets soortgelijks met Nikons SnapBridge-connectiviteit, waarmee je op afstand beelden van je camera kunt kopiëren naar een compatibele telefoon of tablet.

Met de Camera Connect-app van Canon kun je de camera ook uit zijn sluimerstand wekken (als je de camera niet volledig hebt uitgeschakeld), foto's bekijken en de camera op afstand bedienen. De Camera Connect-app zelf is ook geüpdatet, waardoor deze gebruiksvriendelijker is en beter helpt bij de bediening.

Nieuw 18-55 mm-objectief

De komst van de EOS Rebel T7i/EOS 800D kondigt ook een nieuwe 18-55 mm-kitlens aan die als starterslens bij de camera zal worden aangeboden. De Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM is 20% kleiner dan zijn voorganger en iets langzamer (het oudere objectief had een variabel maximaal diafragma van f/3.5-5.6) vanwege het inklapbare ontwerp, maar biedt tot vier stops beeldstabiliteit. Omdat we een van de eerste T7i/800D's in handen hebben, gebruiken we voor deze review het oudere objectief. We zullen een update delen zodra het nieuwe objectief beschikbaar is.