Het is makkelijk om de updates in de Apple Watch 6 als incrementeel en niet zo spannend te beschouwen, maar ook al zijn de veranderingen minimaal, de vervanger van de Watch 5 levert meer in sommige gebieden, en kan potentieel een betere batterijduur brengen.

Dit is een hands-on review die nog loopt, aangezien we slechts enkele uren met de nieuwe Apple Watch 6 hebben kunnen werken. We zullen dit artikel updaten met onze nieuwste bevindingen naargelang we het toestel kunnen testen, vooraleer onze volledige review uitkomt.

De Apple Watch 6 is een zowat een verrassingsupgrade, in de zin dat er van buitenaf niet veel verschil is met de Apple Watch 5 (of zelfs de Apple Watch 4).

De belangrijkste upgrades zitten echt in het toestel zelf, met de nieuwe S6-chipset binnenin die veel krachtiger is (in theorie), een betere batterijlevensduur en een bloedzuurstofmeter die je in staat stelt om te zien hoeveel zuurstof er in jouw bloed zit.

Er is ook een hoogtemeter voorzien en het scherm kan tot 2.5 keer helderder worden als je je in fel zonlicht bevindt, zodat je tijdens een wandeling nooit nog een notificatie hoeft te missen.

Het is ook het grote toestel voor watchOS 7, wat je in staat stelt om het wassen van je handen te tracken (al hebben we dit zelf nog niet in werking gezien), slaaptracking en meer wijzerplaten, inclusief de licht angstaanjagende optie om jouw eigen Memoji-gezicht op je pols te zien terwijl het naar je knipoogt, als je daarvoor kiest.

We hebben enkele uurtjes met de nieuwe Apple Watch 6 doorgebracht voor deze vroege hands-on review, om te zien of de nieuwe upgrades enige echte en directe voordelen bieden ten opzichte van de reeds bestaande modellen.

Apple heeft ook de meer betaalbare Apple Watch SE onthuld

Apple Watch 6 releasedatum en prijs

De Apple Watch 6 is beschikbaar sinds 18 september 2020 in zowel Nederland als België. Als het op de prijs van de Watch 6 aankomt, dan kijk je tegen €429 aan voor de 40mm-versie, terwijl je voor 44mm begint bij €459.

Bloedzuurstofmeting en zien hoe hoog je gaat

(Image credit: Future)

De belangrijkste upgrade voor de nieuwe Apple Watch is de oximeter die in de gaten houdt hoeveel zuurstof er in jouw bloed zit en een indicatie kan geven van een onderliggend medisch probleem (als jouw longen bijvoorbeeld niet werken zoals het hoort) of je op de hoogte kan stellen van jouw omgeving (zoals je vertellen wat voor effect de ijlere lucht heeft op jouw lichaam als je een berg beklimt).

Het is eenvoudig te gebruiken. Je start de Bloedzuurstof-app, houd jouw pols stil voor 15 seconden en wacht terwijl de app aftelt, en dan krijg je een lezing van het percentage zuurstof in jouw bloed. De app geeft je ook een indicatie van hoe een 'goed' resultaat eruit moet zien (tussen de 95-100% is perfect), maar Apple benadrukt dat dit niet gebruikt mag worden in een medische setting, wat het vertrouwen toch doet afnemen.

De taal van Apple is vrij duidelijk dat het op geen enkele manier gemaakt is om je te helpen beslissen of je een ademhalingsstoornis hebt (zoals Covid-19), of om zelfs te consulteren met een dokter:

"De lezingen van de Bloedzuurstof-app zijn niet bedoeld voor medisch gebruik, inclusief zelfdiagnose of consultatie met een dokter, en enkel ontworpen voor algemene fitness en welzijnsdoeleinden. Als je vragen hebt over jouw gezondheid, contacteer dan een bevoegd medisch professional" zegt Apple op zijn site.

De oximeter werkt echter heel goed, maar voor de meesten onder ons is het compleet nutteloos, tenzij je je graag op grote hoogtes begeeft, of een reden hebt om je zorgen te maken over jouw ademhalingsfrequentie, maar in dat geval heb je waarschijnlijk al een medisch gekeurde zuurstofmeter rondslingeren.

Om het toestel van een stress-test te voorzien zijn we er een kort rondje van 1km de lokale heuvel mee gaan oplopen (waarmee ook ineens de hoogtemeter van de Watch 6 konden testen). We lazen een verzadigingsniveau van 98% bij het begin, en 96% op het einde, mooi binnen de juiste niveaus.

(Image credit: Future)

In het kort voelt het wel als de laatste keer dat we die functie gaan gebruiken, tenzij we in een gebergte op stap gaan. Misschien geeft het ons meer interessante data als we er een nachtje mee slapen, maar aangezien Apple geen informatie geeft rond medische problemen zoals slaapapneu, wat de nachtelijke ademhaling bemoeilijkt en zo zuurstofniveaus naar beneden haalt, is het moeilijk om hier de toegevoegde waarde te zien.

De hoogtemeter werkte vrij goed in onze eerste testen, en er was een hoogteverschil van 15 meter toen we de heuvel af liepen. We hadden zowel een Apple Watch 6 als een Apple Watch SE rond onze armen, en beide gaven hetzelfde verschil, wat ons wel wat vertrouwen geeft in de nauwkeurigheid.

Apple Watch 6 ontwerp en display

Het ontwerp van de Apple Watch 6 is hetzelfde zoals het was bij de Apple Watch 4, met de keuze tussen 40mm of 44 mm voor verschillende polsgroottes, en een groter scherm dan dat van de eerste Apple Watch en de Watch 3.

De gebogen randen, de digitale kroon en de aan/uitknop zijn allemaal aanwezig en correct, en ze hebben allemaal hetzelfde goedgebouwde gevoel als je ze draait of indrukt. De taptische motor binnenin - de kleine motor die het drukkende gevoel op jouw pols maken als er een notificatie binnenkomt - is een van de beste manieren om jouw aandacht te trekken, en we denken dat we eindelijk gewend zijn geraakt aan het voelen van de onhandige sluiting onderaan het horloge waarmee je de bandjes vervangt.

Er is een ding waar we wel de nodige lof over willen tonen: de toevoeging van de (PRODUCT) Red-kleur, wat een opvallende en levendige toevoeging is aan de reeks, met een rode metalen behuizing die een beetje meer opwindend aanvoelt aan je pols.

Er is een reeks nieuwe kleuren beschikbaar voor de Apple Watch 6: een nieuwe blauwe aluminium-behuizing, samen met een gouden versie van de roestvrijstalen variant, en er is ook een versie in grafietzwart, maar rood is zeker onze favoriet.

Het scherm is nog een aanpassing die Apple heeft geïntroduceerd in de Apple Watch 6. Ook al is het dezelfde OLED-technologie die we al jaren kennen, Apple gaat verder met het 'always-on'-scherm van de Watch 5, dus je kan gewoon naar beneden kijken op jouw scherm en de tijd aflezen.

In vergelijking met de nieuwe Apple Watch SE, waar je nog steeds moet tikken of jouw arm omhoog moet doen op een ostentatieve manier om de tijd te lezen, is het een veel betere oplossing. Dit had echter wel een impact op de levensduur van de batterij in de Watch 5, dus we hopen dat Apple dit heeft verbeterd.

Wat we wel merkwaardig vonden was de vermeende 'brightness boost'. Bij helder licht zou de Apple Watch 6 een boost moeten krijgen waardoor het scherm tot 2.5 keer helderer wordt dan normaal en we konden het ook echt goed zien in fel zonlicht.

Bij het gelijktijdig testen van de Watch SE, die volgens ons niet over dezelfde helderheidsboost beschikt, leken de twee displays ons echter identiek in hetzelfde zonlicht.

We zijn nog steeds aan het kijken of de Watch SE ook over dezelfde technologie beschikt, maar los daarvan hebben we nog geen grote verschillen gemerkt qua helderheid in onze (doch korte en niet eenduidige) testen.

Vroeg verdict

(Image credit: Apple)

De Apple Watch 6 voelt als een kleine upgrade tegenover de Apple Watch 5, wat op zijn beurt een kleine stap vooruit was ten opzichte van de Apple Watch 4. Het model van vorig jaar bracht een 'always-on'-display, en de hoogte- en oximeter van de Watch 6 voegen niet echt veel nieuws toe ten opzichte van het vorige model.

De grote misser voor ons is dat de oximeter geen reguliere meldingen geeft terwijl je onderweg bent. Voor mensen die lichtje bezorg zijn over hun ademhaling, wat nu met de Covid-19-pandemie een groter publiek is dan normaal, biedt de Watch 6 een beetje relevante informatie, maar los daarvan lijkt het eerder een leuk hebbeding dan een echt voordeel voor jouw gezondheid.

De Apple Watch 6 is nog steeds een top wearable die je van het Cupertino-merk kan kopen, en als de batterijlevensduur er niet door wordt beïnvloedt, dan geeft dit model je de handige 'always-on'-display, wat belangrijk is aangezien Apple de Watch Series 5 niet langer verkoopt en dit dus nog de enige versie is met deze functie. Los van de aantrekkelijke nieuwe kleuren zien we op basis onze vroege review echter nog geen geweldige verschillen waar je van moet wakker liggen tegenover de Watch 5 van vorig jaar.