Je zou kunnen denken dat de nieuwe AirPods Pro 2 erg lijken op de originele AirPods Pro, maar de nieuwe generatie van de true wireless oordopjes heeft veel te bieden.

Of het nu de nieuwe en enorm verbeterde ruisonderdrukking is, de extra luidsprekers in de case zodat het veel moeilijker is om ze te verliezen, of de verbeterde transparantiemodus om met je vrienden te chatten: er zijn genoeg redenen om de oordopjes aan te schaffen.

Hoewel ze dezelfde officiële prijs delen als de vorige AirPods Pro, is het oudere model erg in prijs gedaald. Die zal blijven dalen terwijl de resterende voorraad wordt verkocht. Je betaalt dus meer voor de nieuwe functies, dus het is de vraag of je deze nieuwe features écht nodig hebt.

AirPods Pro 2: prijs en releasedatum

Je kunt de AirPods Pro 2 kopen vanaf 299 euro en de pre-orders beginnen op vrijdag 9 september en de oordopjes liggen vanaf 23 september in de winkel.

Zoals hierboven vermeld, wordt het oudere model tegenwoordig altijd afgeprijsd bij andere retailers dan Apple. Hoewel beide verkrijgbaar zijn, kost de nieuwe versie logischerwijze meer.

De AirPods Pro 2 kosten 19 euro meer dan hun voorganger en in het huidige klimaat is het een gewaagde zet van Apple om de prijs min of meer gelijk te houden, vooral omdat bijna alle andere nieuwe oortjes van andere fabrikanten flink in prijs zijn gestegen.

AirPods Pro 2: design

De wijzigingen in het ontwerp van de AirPods Pro 2 zijn verrassend subtiel, gezien de grote verbetering in de algemene prestaties van deze hoofdtelefoon.

Geruchten in de wandelgangen suggereerden dat deze draadloze oordopjes de steeltjes wel eens zouden kunnen weglaten en zouden kunnen gaan voor volledige in-ear dopjes, maar de steeltjes zijn gewoon blijven zitten waar ze zaten.

Wat de oortjes zelf betreft, afgezien van de kleine wijziging aan de microfoons en andere kleine zwarte klepjes, zien de AirPods Pro 2 er vrijwel identiek uit als hun voorgangers. Als je deze gaat kopen om te laten zien dat je de nieuwste Apple spullen hebt, zal je nogal teleurgesteld zijn door het resultaat.

Hoewel de behuizing er hetzelfde uitziet als die van de voorgangers, zijn er toch een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Ten eerste, aan de voet van de AirPods Pro 2 case bevinden zich vier kleine puntjes: één rechts en drie links van de Lightning oplaadpoort (wat zeker een van de laatste keren zal zijn dat Apple deze connector zal gebruiken).

Dit zijn een akoestisch ventiel en een luidspreker, dus als je je AirPods Pro 2 verliest, kun je een zoekverzoek vanaf je telefoon starten om ze terug te vinden. Het was behoorlijk luid tijdens het testen en aangezien we in het verleden een case bijna een week kwijt zijn geweest, is dit zeker nuttig.

De case, die nu ook IPX4 waterbestendig is (wat betekent dat het bestand is tegen lichte regenbuien en zweten) heeft een kleine clip aan de zijkant, zodat je de AirPods Pro 2 aan een tas of riem kan bevestigen.

Dus het is nu gewoon mogelijk om de AirPods Pro om je nek te dragen als een oversized accessoire. We weten niet waarom je dat zou willen doen, maar het is wel leuk dat het nu kan.

Wij hebben eerder geschreven over geruchten dat de case gebruikt kan worden als gehoorapparaat, maar dat is dus niet het geval, want er is geen microfoon te bekennen.

AirPods Pro 2: Geluidskwaliteit

Apple heeft een aantal grote stappen gezet in de geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2, met de toevoeging van nieuwe drivers, versterkers en een sterk verbeterde actieve ruisonderdrukking. Het effect is erg indrukwekkend.

Na een aantal jaren de AirPods Pro te hebben gebruikt, is het duidelijk dat de geluidskwaliteit veel rijker is dan voorheen. Met name de bas is veel levendiger.

De rest van het geluidslandschap voelt breed en uitgestrekt aan, maar 'rijk' is het beste woord dat in ons opkomt als we de AirPods Pro 2 gebruiken. Het ontbreken van lossless audio is wel erg jammer, ondanks meerdere geruchten hierover, maar de geluidskwaliteit bij het bekijken van video's of luisteren naar Apple Music verschilde tijdens onze tests erg veel.

Het andere indrukwekkende punt is de eerder genoemde ruisonderdrukking. Hoewel die op de originele AirPods Pro nog steeds erg goed is, is die in de drie jaar na de lancering ingehaald door andere rivalen. Dankzij de nieuwe H2-chip heeft Apple een mooie inhaalbeweging gemaakt.

Het effect is werkelijk verbluffend. Als je naar muziek luistert terwijl iemand tegen je praat, hoor je normaal gesproken nog wel een deel van het gesprek, maar nu is het praktisch onhoorbaar. Bij het testen met gesimuleerde vliegtuiggeluiden hoorden we helemaal niets.

Het maakt de muziek zo veel intenser en de claim van Apple de ruisonderdrukking twee keer zo effectief is als voorheen, is volkomen geloofwaardig.

AirPods Pro 2: adaptieve transparantie

Er zijn ook enkele verbeteringen aangebracht in de Transparantie-modus, waarbij je de buitenwereld kan horen als je tijdens het gebruik lang op een van de staafjes drukt.

Spraakverwerking verloopt nu veel natuurlijker, waarbij het mogelijk is een gesprek te voeren zonder dat je doorhebt dat je de nieuwe oortjes van Apple draagt. Overigens ziet dit er natuurlijk wel onbeleefd uit, maar daar kan Apple niets aan doen. Dit is een functie die andere merken nu ook toepassen, waarbij Sony automatisch iets soortgelijks doet met zijn over-ear koptelefoons.

Apple beweert ook dat het, dankzij de H2-chip, automatisch 'adaptieve transparantie' kan aanbieden. Dus als je de Transparantie-modus gebruikt als je op straat loopt en er komt een voertuig met sirene voorbij, dan zullen de AirPods Pro 2 het geluid automatisch zachter maken.

Dat is een ambitieuze claim die we in real-time moeten uitproberen, want dat was niet mogelijk in onze testsituatie.

De steeltjes hebben ook een nieuwe functie: eindelijk kan je het volume van je muziek regelen via je AirPods Pro. Terwijl je de steeltjes vasthoudt, schuif je een vinger op of neer over de rand, die je aanraking registreert via het nieuwe aanraakgevoelige vlak.

Hoewel het goed is om deze functie te hebben, is het waarschijnlijk ook meteen de zwakste toevoeging, zo blijkt. Om het volume te wijzigen, moet je de hoofdtelefoon meerdere keren aanraken en het zou geweldig zijn geweest als je het volume sneller had kunnen verhogen of verlagen met andere gebaren.

We hebben niet de kans gekregen om de Gepersonaliseerde Spatial Audio op de AirPods Pro 2 uit te testen, waarbij je hoofd en oor worden gescand en zo een verbeterd gepersonaliseerd geluid kunnen leveren. De nieuwste 'standaard' AirPods hebben deze functie ook en we zijn benieuwd hoe de prestaties hiervan zijn op de AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2: batterijduur

De laatste verbetering aan de AirPods Pro is de batterijduur: vooral dankzij de efficiëntere H2-chip (in vergelijking met de oorspronkelijke H1 in de oude AirPods) gaan de Pro 2 oortjes zes uur mee op een enkele lading, wanneer ANC wordt gebruikt, en zeven uur zonder.

De case kan de AirPods Pro 2 vijf keer opladen, dus je kunt er 30 uur mee doen in de ANC-modus, en dat is een stuk beter dan de 24 uur van de originele Pro.

Je kunt het hoesje tot slot op een nieuwe manier opladen: met een Apple Watch-oplader. Dat is heel logisch, vooral omdat Apple zo graag wil dat mensen de AirPods gaan zien als een belangrijk onderdeel van hun Watch. Je kan bijvoorbeeld makkelijk muziek kunt beluisteren en bedienen via het scherm van je smartwatch.

AirPods Pro 2: Vroeg oordeel

De AirPods Pro 2 zijn niet goedkoop, net als hun voorgangers, maar ze zijn een echte stap voorwaarts. Het gemak waarmee ze op al je Apple gadgets kunnen worden aangesloten zou voor de meeste mensen al genoeg zijn om ze te kopen, maar het feit dat je veel verbeterde audio, betere ruisonderdrukking, volumeregeling en meer krijgt, maakt ze een gemakkelijke aankoop.. als je ze kan betalen.

De nieuwe AirPods Pro 2 zijn vrij duur en het prijskaartje van 299 euro zal niet voor iedereen toegankelijk zijn.

We moeten de oordopjes in ons volledige review nog flink testen, maar tot nu toe lijken ze een goede investering te zijn. Dankzij de verbeterde functies en audiokwaliteit kunnen ze wel eens op onze lijst van beste noise-cancelling oortjes terecht komen.