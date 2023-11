Zo shop je veilig online tijdens Black Friday

Wanneer de Black Friday-gekte losbarst, laten sommigen hun gezond verstand achterwege en doen ze alles om een goede deal in de wacht te slepen. Dat opent de deur voor cybercriminelen die niets liever willen dan jouw geld en data. Toch is veilig online shoppen makkelijker dan je zou denken zolang je deze eenvoudige stappen volgt.

Er worden elke dag zes keer meer spammails verstuurd dan legitieme e-mails en ongeveer 75% daarvan belandt in je gewone inbox. Ongeveer één op de tien spammails is kwaadaardig, dus het wordt snel duidelijk hoeveel online gevaren er zijn.

Black Friday zorgt voor nog meer problemen omdat de hoeveelheid spam toeneemt en mensen sneller geneigd zijn om e-mails en links te openen die ze in feite beter niet kunnen openen. Plotseling worden sociale netwerken en e-mails overspoeld met fantastische deals die te mooi lijken om waar te zijn... en dat is meestal ook zo.

Idealiter installeer je een securitysoftware op telefoon, tablet, laptop en pc, maar niet iedereen doet dat. Om het risico te verkleinen dat je in phishing trapt of dat je creditcardgegevens worden gestolen, heeft Bitdefender enkele tips.

Tips om veilig online te shoppen

Winkel bij de bekende retailers. De beste deals komen soms van winkels waar je nog nooit van hebt gehoord... en daar is een goede reden voor. Het bedrijf achter de website bestaat bijvoorbeeld niet en alle gegevens die je verstrekt zijn nu in handen van een partij die misschien probeert toegang te krijgen tot je online accounts en bankrekening.

Gebruik alleen websites met HTTPS in hun URL. Online shoppen houdt in dat je gevoelige informatie deelt met websites. Gegevens die via HTTP worden verzonden, zijn niet versleuteld. Iemand kan dus je gegevens stelen als de webshop niet beveiligd is.

Wees erg voorzichtig met links in e-mails en op sociale media. Phishing is de meest voorkomende manier om persoonlijke informatie te verkrijgen en criminelen ontwikkelen hiervoor websites die sterk lijken op de echte website van dat bedrijf.

Blijf verbonden met beveiligde netwerken. Onbeveiligde wifiverbindingen zijn een schatkamer voor aanvallers die data willen onderscheppen. Zelfs als je op een beveiligde website shopt, verstuur je nog steeds veel gegevens via dat onbekend netwerk. Als je toch zo'n verbinding wil gebruiken, is het gebruik van een VPN een must.

Gebruik waar mogelijk tweetrapsauthenticatie voor accounts. Multi-factor authenticatie (MFA) en tweetrapsauthenticatie (2FA) zijn geweldige manieren om een account te beveiligen. Zelfs als iemand jouw gegevens te pakken krijgt, moet die toegang krijgen tot je telefoon of e-mail om daadwerkelijk in te loggen. Hetzelfde is van toepassing op je banking-app, PayPal en meer.

Sterke wachtwoorden zijn altijd een goed idee. Zelfs als je dit advies helemaal beu bent, herhalen we het toch nog eens: sterke wachtwoorden zijn essentieel voor webshops, vooral als je een betaalmethode hebt gekoppeld waarbij je geen verificatie moet uitvoeren. Verder gebruik je bij voorkeur voor elke website een ander wachtwoord.

Stel waarschuwingen in voor je creditcards. De meeste banken bieden dit aan, soms gratis. Als een gestolen creditcard wordt gebruikt, krijg je direct een melding, waardoor het veel gemakkelijker wordt om de kaart meteen te blokkeren en schade te beperken.

Kijk uit voor phishing. De laatste jaren zien we veel phishingmails die zogezegd van bezorgdiensten als PostNL, Bpost, UPS en DHL komen. Ze beweren bijvoorbeeld dat er iets mis is met je pakje en dat je je adresgegevens en betaalgegevens nogmaals moet doorgeven. Geen enkele bezorgdienst zal je ooit naar deze informatie vragen in een e-mail en dit soort mails moet je altijd meteen verwijderen.

Iedereen wil een goede deal scoren tijdens Black Friday en als je deze eenvoudige tips in het achterhoofd houdt, zal dat zeker geen probleem zijn. Onthoud altijd: als een deal te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo.

Bitdefender Premium Security biedt tot slot eersteklas beveiliging als je online shopt. Het pakket bevat onder andere een VPN die je kan gebruiken op openbare wifinetwerken, wachtwoordmanagers zodat al je account een verschillend, sterk wachtwoord hebben en andere features om je digitale identiteit te beschermen.