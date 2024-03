Samsung kondigt Galaxy A55 en Galaxy A35 aan

Vandaag onthult Samsung de Galaxy A55 5G en Galaxy A35 5G, twee smartphones die de beste mobiele innovaties voor iedereen toegankelijk maken. Beide toestellen beschikken over uitgebreide beveiligingsfuncties zoals Knox Vault, nieuwe cameramogelijkheden geïnspireerd op de innovaties van Galaxy’s vlaggenschip S24-serie en een indrukwekkend scherm dat zich aanpast aan de omgeving met Vision Booster.

Perfecte foto's onder alle omstandigheden

Belichting is geen issue meer bij het maken van foto’s. Dankzij verbeterde Nightography maakt de Galaxy A55 5G duidelijke en levendige foto's, zelfs in het donker. De geavanceerde AI Image Signal Processing (ISP) van de Galaxy A55 maakt indrukwekkende opnames van landschappen bij weinig licht. En het zijn niet alleen de landschappen die er fantastisch uitzien: de Night Portrait-modus en 12-bits HDR-video zorgen ervoor dat ook personen optimaal tot hun recht komen.

Zowel de Galaxy A55 5G als de Galaxy A35 5G bieden uitgebreide fotofunctionaliteiten, zoals optische beeldstabilisatie (OIS) en digitale beeldstabilisatie voor video (VDIS), waarmee foto's en video's scherp blijven, zelfs wanneer ze onderweg worden gemaakt.

De Super AMOLED-schermen van de nieuwe toestellen zijn helderder dan ooit. En dankzij Vision Booster blijft het 6,6-inch-scherm van zowel de Galaxy A55 5G als de Galaxy A35 5G duidelijk en helder onder verschillende lichtomstandigheden.

Samsungs intelligente beveiliging beschermt nu nog meer gebruikers

Dit jaar maakt Samsung een van de meest innovatieve beveiligingsfuncties van de Galaxy-vlaggenschiptoestellen nu voor het eerst beschikbaar op de Galaxy A-serie. Samsung Knox Vault is een op hardware gebaseerde en fraudebestendige beveiligingsoplossing die uitgebreide bescherming tegen zowel hardware- als softwareaanvallen biedt. Een soort privékluis waar privacygevoelige gegevens automatisch worden opgeslagen zoals wachtwoorden, vingerafdruk, face-ID, locatie, bankgegevens en accounts, wat helpt bij de bescherming van de meest kritieke gegevens op het toestel. De Private Vault detecteert alle digitale aanvallen en blokkeert de toegang tot gegevens direct.

Voor nog meer bescherming biedt de Galaxy A-serie Auto Blocker, een pakket met aanvullende beveiligingsopties. Wanneer Auto Blocker is ingeschakeld, kan het app-installaties van ongeautoriseerde bronnen blokkeren, app-beveiligingscontroles uitvoeren om te scannen op mogelijke malware en kwaadaardige opdrachten en software-installaties op het toestel blokkeren wanneer het is aangesloten via een USB-kabel. Gebruikers hebben ook toegang tot het Galaxy-Security and Privacy Dashboard. Hiermee kunnen zij makkelijk nagaan wat er met hun gegevens gebeurt en eventuele machtigingen intrekken wanneer dit nodig is. Met Private Sharing (onderdeel van Quick Share), kunnen privébestanden veilig en gecodeerd worden gedeeld. Gebruikers kunnen de toegangsrechten van de ontvanger en de vervaldatum van het bestand beheren en ze kunnen het maken van screenshots of het aantal downloads beperken.

De nieuwe Galaxy A-serie laat zien dat Samsung er veel aan doet om te zorgen dat de Galaxy-toestellen langer veilig en up-to-date blijven. Met de Galaxy A55 5G en Galaxy A35 5G krijgen gebruikers maximaal vier generaties Android OS- en One UI-upgrades en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Zo wordt de levenscyclus van de toestellen verlengd met de nieuwste Galaxy- en Android-functies.

Prijzen en beschikbaarheid

Beide modellen zijn vanaf 11 maart 2024 beschikbaar in Nederland en België en worden geleverd in de kleuren Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac en Awesome Lemon.

De Galaxy A35 is verkrijgbaar met 6GB RAM en 128GB opslag voor 379 euro of met 8GB RAM en 256GB opslag voor 449 euro. De Galaxy A55 is verkrijgbaar met 8GB RAM en 128GB opslag voor 479 euro of met 8GB RAM en 256GB opslag voor 529 euro.