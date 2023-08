Apple geeft iPhone 14 misschien ook een USB-C poort

Het is nu bijna zeker dat al de modellen in Apple's iPhone 15-serie zullen beschikken over USB-C-poorten in plaats van de traditionele Lightning-poorten. Een nieuw gerucht suggereert zelfs dat een aantal iPhone 14-modellen ook vernieuwd zullen worden met USB-C.

Dit komt vanuit Apple-ontwikkelaar @aaronp613 (via Notebookcheck). Deze ontwikkelaar was de code van de tvOS 17 beta 5 aan het bekijken en vond daarin referenties naar twee iPhone-modellen die momenteel nog niet bestaan. Er werden vervolgens ook nog vier nog niet bestaande toestellen ontdekt in oudere bèta-updates.

Er wordt gesuggereerd dat de vier toestellen uit de eerdere updates de iPhone 15, de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn. Zonder die vier modellen zijn er echter nog steeds twee modellen over die geen onderdeel zullen uitmaken van de nieuwe iPhone 15-serie.

Vanaf dit punt is alles speculatie, maar het lijkt wel mogelijk dat een paar iPhone 14-modellen nog wat langer beschikbaar zullen blijven en dat Apple deze modellen voor het gemak (en om zich te houden aan de regels van de EU) toch ook maar van USB-C-poorten zal voorzien.

Meer dan één theorie

Momenteel kan je op Apple's officiële website nog steeds de iPhone 13, de iPhone 13 mini en de iPhone 12 kopen, dus het is niet zo'n gek idee dat de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus ook na september nog beschikbaar zullen zijn.

Aan de hand van de namen van deze onuitgebrachte modellen, lijkt het erop dat ze zullen draaien op de Apple A15 Bionic-chip die je ook terug kan vinden in de twee goedkopere modellen van de iPhone 14, in plaats van de A16 Bionic-chip die in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zit.

Er is echter meer dan maar één theorie. De ontwikkelaar die de vermeldingen in de code ontdekte denkt namelijk dat de iPhone 13 en de iPhone 13 mini (die ook de A15 Bionic-chip hebben) de toestellen zullen zijn die een upgrade naar USB-C krijgen.

Dit is momenteel natuurlijk allemaal giswerk, maar het ziet ernaar uit alsof we in ieder geval een aantal extra verrassingen krijgen bij de onthulling van Apple's volgende iPhone-modellen. Het evenement zal waarschijnlijk plaatsvinden in september (12 of 13 september lijkt het meest waarschijnlijk).