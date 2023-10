Google Pixel 8 hands-on review

De Google Pixel 8 krijgt de meeste updates van de Pro-versie. Hij heeft een opgefrist design en de nieuwe Tensor G3, terwijl de camera's wat achterop raken. Hij is wel veel betaalbaarder en verslaat met zijn prijs concurrenten zoals de iPhone 15 en Samsung Galaxy S23. Door zijn compacte formaat, AI-mogelijkheden, design en prijs is hij een goede keuze als de Pixel 8 Pro net iets te duur voor je is.

Google Pixel 8 preview

De Google Pixel 8 is tegenover de Google Pixel 8 Pro wat de iPhone 15 is tegenover de iPhone 15 Pro. Je hebt minder cameramogelijkheden, minder RAM en een iets minder indrukwekkend scherm. In tegenstelling tot Apple gebruikt Google wel zijn allernieuwste chipset, de Tensor G3, in beide telefoons. De Pixel 8 is nog steeds aantrekkelijk en vooral een stuk goedkoper.

Net als de Pixel 8 Pro heeft de compacte Pixel 8 van 6,2 inch een opgefrist ontwerp en een nieuwe Tensor G3-chip (plus alle AI die daarbij hoort). Hij heeft echter maar twee camera's aan de achterkant, die vrijwel ongewijzigd lijken ten opzichte van die op de Pixel 7. De 50MP-hoofdcamera en 12MP-ultrawide zijn prima, maar de Pixel 8 Pro heeft meer camera's en meer megapixels.

Qua display verlies je niet veel. Het is nog steeds een scherm met een hoge resolutie en een indrukwekkende helderheid, maar het mist de LPTO-technologie van de Pixel 8 Pro. Waar de Pixel 8 Pro zijn refresh rate naar 1 Hz kan laten zakken om energie te besparen, kan de reguliere Pixel 8 zijn refresh rate alleen aanpassen naar 60 Hz of 120 Hz. Dit heeft weliswaar alleen invloed op de batterij.

De nieuwe Tensor G3 CPU en zowel lokale als cloud-gebaseerde Tensor Processing Units (TPU's) zouden de Pixel 8 op gelijke voet moeten brengen met de 8 Pro. Beide telefoons hebben daarom dezelfde AI-vaardigheden. Het is fijn om te zien dat het kleinere formaat van de Google Pixel 8 geen invloed zal hebben op zijn prestaties.

Kortom, als je geen telefotocamera nodig hebt en genoegen neemt met een minder scherpe ultrawide, ga je niet veel missen bij de Google Pixel 8.

Google Pixel 8 hands-on review: prijs en beschikbaarheid

Begint bij 799 euro

Pre-orders nu geopend

Te koop vanaf 12 oktober

Google onthulde de Pixel 8 en Pixel 8 Pro tijdens zijn Made by Google-evenement op 4 oktober, waar het ook de nieuwe Google Pixel Watch 2 lanceerde.

De Pixel 8 begint bij 799 euro voor de versie met 128GB opslag. Hoewel er ook een 256GB-optie is die 859 euro kost, kun je de Google Pixel 8 niet krijgen met 512GB opslag. Die twee opslagcapaciteit vind je exclusief bij de Pixel 8 Pro.

De pre-orders zijn op 4 oktober geopend en op 12 oktober gaat hij officieel in de verkoop.

Google Pixel 8 hands-on review: specs

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 iPhone 15 Afmetingen: 162,5 x 76,5 x 8,8mm 150 x 70,8 x 8,9mm 147,6 x 71,6 x 7,8mm Gewicht: 213g 187g 171g Display: 6,7 inch LPTO OLED 6,2 inch OLED 6,1 inch OLED Resolutie: 1344 x 2992 px 1080 x 2400 px 2556 x 1179 px Refresh rate: Adaptief 1-120Hz 60Hz - 120Hz 60Hz Chipset: Tensor G3 Tensor G3 A16 Bionic Camera's achteraan: 50MP primair, 48MP ultrawide, 48MP telefoto met 5x zoom 50MP primair, 12MP ultrawide, 48MP primair, 12MP ultrawide Selfiecamera: 10,5MP 10,5MP 12MP Opslag: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB

Google Pixel 8 preview: design

Bekend design

Redelijk licht

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er is nu een groter verschil in grootte tussen de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Ook tegenover de Pixel 7 is er een merkbaar verschil. Die heeft een 6,3-inch scherm, is 155,6 mm lang, 73,2 mm breed en 8,7 mm dik en weegt 197 gram. De Pixel 8 heeft daarentegen een 6,2-inch scherm, is 150,5 mm hoog, 70,8 mm breed en 8,9 mm dik en weegt 187 gram.

Afgezien van de afmetingen lijkt de Pixel 8 nog steeds veel op de Pixel 7. De behuizing is opnieuw IP68-gecertificeerd, wat betekent dat hij een duik in het zwembad en wat stof aankan.

Hij heeft een gepolijst aluminum frame en Gorilla Glass Victus om het display te beschermen. De knoppen en aansluitingen (USB-C en simkaartslot) zijn ongewijzigd ten opzichte van de Pixel 7.

Op die inmiddels iconische metalen band zit de dubbele camera en flitser. In tegenstelling tot de 8 Pro heeft de basisversie geen thermometer.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel 8 hands-on review: display

Maximale helderheid van 2.000 nits

Refresh rate is verhoogd van 90 naar 120 Hz

Google heeft het scherm wat verkleind ten opzichte van de Pixel 7, maar heeft de resolutie behouden terwijl het de piekhelderheid heeft verhoogd naar 2.000 nits. Ook het refresh rate is verhoogd van 90 Hz naar 120 Hz, hoewel er geen sprake is van een LTPO-paneel. De Google Pixel 8 kan het refresh rate laten wisselen tussen 60 Hz en 120 Hz afhankelijk van de content, maar het kan niet zakken naar 1 Hz zoals bij de Pixel 8 Pro.

Hoewel we niet veel tijd met de telefoon hebben doorgebracht, zag het 6,2-inch OLED-scherm van de Pixel 8 er helder en scherp uit. Net als voorheen zit er een vingerafdrukscanner onder het scherm en centrale punch-hole selfiecamera.

Google Pixel 8 hands-on review: camera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De camera's van de Google Pixel 8 zijn niet gewijzigd tegenover de Google Pixel 7. De set-up bestaat uit deze drie camera's:

Primair: 50MP f/1,68

Ultrawide: 12MP f/1,95

Selfie: 10MP f/2,2

We hebben geen foto's kunnen maken met de telefoon, maar je kunt een beeldkwaliteit verwachten die op zijn minst overeenkomt met wat je kreeg van de Pixel 7. Met de hulp van de nieuwe Tensor G3 CPU en bijgewerkte AI zullen je foto's en de bewerkingsmogelijkheden waarschijnlijk beter zijn. Google heeft ook de Camera-app opnieuw ontworpen, met een nieuwe lay-out en toegang tot meer pro-level tools.

Zoals je van Google mag verwachten, wordt AI in de hele telefoon gebruikt en krijg je behoorlijk indrukwekkende effecten in foto's. Wil je ook een telefotocamera? Dan moet je upgraden naar de Google Pixel 8 Pro.

De nieuwe Magic Editor is een verbeterde versie van de Magic Eraser. Je kunt op een onderwerp in een foto tikken, het vasthouden en verplaatsen, waarbij de AI-verwerking op intelligente wijze de ruimte opvult waar het onderwerp zich bevond.

We zagen een voorbeeld hiervan toen een leidinggevende van Google een foto van zijn zoon die een basketbal gooide erbij pakte. Hij sleepte vervolgens zijn zoon dichter bij de basket zodat het op een dunk leek. Hij gaf aan dat de schaduw van het kind natuurlijk nog op de verkeerde plaats stond, maar dat je die ook met de Magic Editor kon verslepen.

Met de 'Group Photo'-feature kan je een aantal foto's achter elkaar maken en de beste gezichtsuitdrukkingen voor elke persoon uit die foto's halen en vervolgens één foto creëren waarin iedereen bijvoorbeeld naar de camera kijkt en lacht. Dit proces zag er enorm indrukwekkend uit, maar ook een beetje eng.

Video-opnames hebben ook een upgrade gekregen. Je kan opnemen in maximaal 4K/60fps en Google past nu zijn HDR-beeldverweking toe op elk frame van de video om te zorgen voor betere prestaties bij weinig licht. Er is nu zelfs een nieuwe 'Audio Eraser', waarmee je afleidende geluiden uit je video's kan halen.

Google Pixel 8 hands-on review: prestaties

Tensor G3

Titan M2 security-processor

Maximaal 256GB opslag

Hoewel we benieuwd zijn naar de prestaties die Google uit zijn nieuwe Tensor G3 GPU heeft weten te persen, wordt die op de Pixel 8 ondersteund door 8 GB RAM, terwijl de Pixel 8 Pro 12 GB RAM heeft. Over het algemeen is 8 GB RAM meer dan voldoende voor gemiddeld gebruik en zelfs gaming. Daarnaast is er een functie om het RAM-geheugen virtueel uit te breiden, dus maak je hierover zeker niet druk.

De Pixel 8 heeft vergelijkbare AI-mogelijkheden als de Pixel 8 Pro, maar we hebben slechts enkele mogelijkheden gezien en alleen op de Pixel 8 Pro. We moeten daarom zelf nog testen of de Pixel 8 echt op hetzelfde niveau kan presteren.

Een aantal van die mogelijkheden worden samen met de telefoon gelanceerd en anderen verschijnen later. Er is overigens ook een 'large language model' (LLM) aan boord voor Google Assistant, waardoor deze onder andere webpagina's kan samenvatten (zoals recepten) of teksten vanuit allerlei bronnen kan voorlezen en zelfs direct kan vertalen.

Google Pixel 8 hands-on review: software

Android 14

AI aan boord

7 jaar Android- en security-updates

Als de goede specs je niet weten te overtuigen, dan is er dit jaar ook nog eens het feit dat Google nu zeven jaar aan besturingssysteem- en veiligheidsupdates belooft voor zijn nieuwe toestellen.

De Pixel 8 zal dus niet alleen meteen op Android 14 draaien, maar hij zal vervolgens nog jarenlang ondersteund worden met systeemupdates (tot en met Android 21 in 2030). Met die zeven jaar aan updates verslaat Google met gemak de huidige ondersteuning bij bedrijven als Samsung, OnePlus en zelfs Apple.

Google Pixel 8 hands-on review: batterij

Verrassend veel batterij voor dit formaat

Draadloos snelladen

De 4.575mAh batterij van de Google Pixel 8 is verrassend groot gezien het kleine formaat van de telefoon. De batterij heeft een levensduur van 24 uur volgens Google, maar we moeten zelf nog grondig testen hoe accuraat dat cijfer is.

Daarnaast kan de Pixel 8 eveneens draadloos snelladen zoals de Pixel 8 Pro. Omgekeerd draadloos opladen kan ook. Met een maximale oplaadsnelheid van 30W (met kabel) heeft Google nog een lange weg te gaan om concurrenten zoals Motorola, OnePlus en Xiaomi in te halen.

Google Pixel 8 hands-on review: vroeg oordeel

Als je de essentie van een Pixel in een klein pakketje en voor een betaalbare prijs wilt, dan krijg je dat zeker bij de Google Pixel 8. De belangrijkste features van de Pro-versie die hier ontbreken, zijn de telefotocamera en configuratie met 512 GB interne opslag. Als je die dingen niet nodig hebt, zijn er weinig redenen om niet voor de standaard Google Pixel 8 te kiezen.