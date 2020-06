Windows 10 Mei 2020 Update zorgt voor problemen bij Google Chrome-gebruikers

De Windows 10 mei 2020 update veroorzaakt meer problemen, dit keer voor degenen die gebruik maken van de populaire Chrome-browser. Zij worden blijkbaar uitgelogd uit hun account elke keer dat ze hun pc herstarten. Hetzelfde zou ook met andere software gebeuren, zoals Battle.net.

Zoals Windows Latest heeft opgemerkt, zijn er meerdere meldingen van deze bug op het eigen supportforum van Google (hier: 1, 2, 3) en op Reddit, met anekdotische aanwijzingen dat deze bug niet alleen de Chrome browser beïnvloedt, maar ook Battle.net, en mogelijk ook Edge.

Het lijkt er dus op dat dit een probleem te maken heeft Windows 10 en de nieuwste update in plaats van met Chrome. Browsercookies worden blijkbaar willekeurig verwijderd en gebruikers worden afgemeld bij hun account(s), waardoor ze steeds opnieuw moeten inloggen.

Zoals één persoon heeft opgemerkt: "Ik heb hetzelfde probleem. Chrome, ook Battle.net applicatie zoals een eerder genoemde poster. Wat is er aan de hand? Elke dag als ik mijn computer opstart, word ik van alles uitgelogd."

Ook voor Chrome wordt de synchronisatie op onregelmatige wijze gepauzeerd en een andere gebruiker heeft gezegd dat het inlogprobleem zich soms ook bij Microsoft Edge voordoet (hoewel een andere klager beweert dat zijn Edge-browser in orde is, terwijl dat bij Chrome zeker niet het geval is).

