WhatsApp-update: 'Laatst gezien'-status nu te verbergen voor bepaalde personen

WhatsApp introduceert nieuwe beveiligingsfunctie waarmee gebruikers meer controle hebben over wie bepaalde accountgegevens kan zien.

Gebruikers kunnen de zichtbaarheid van de Profielfoto, Info, en de Laatst gezien-functie aanpassen. Je kunt nu bepalen welke contacten deze drie details kunnen zien. Er wordt nu al sinds november van 2021 aan een update voor de Laatst-gezien functie gewerkt.

Verborgen details

Voor deze beveiligingsupdate kon je deze specifieke gegevens aan het publiek laten zien, de toegang beperken tot jouw contactpersonen, of voorkomen dat iedereen het ziet. Nu kan de rest van jouw contactpersoon gewoon de gegevens zien, ook als iemand geen toegang heeft.

Let er wel op dat wanneer je de Laatst gezien-functie beperkt voor een contactpersoon, jij ook de gegevens van die persoon niet kan inzien. Deze update is beschikbaar op Android en iOS. Je kan controleren of je de update hebt om op WhatsApp naar Instellingen te gaan, daarna naar Account, en vervolgens naar Privacy.

Als je bijvoorbeeld op Profielfoto klikt, kan je het kopje ‘Mijn contacten behalve…’ zien. Dit betekent dat je de nieuwe update hebt, want dan kan je kiezen wie geen toegang heeft. Update jouw WhatsApp als je de nieuwe functie niet ziet. We hebben geen bevestiging van WhatsApp of de functie wereldwijd beschikbaar wordt.

Onaangekondigde functies

Naast de beveiligingsupdates heeft WhatsApp ook drie nieuwe functies voor groepsgesprekken toegevoegd. Je kunt nu specifieke mensen in een gesprek dempen, of een bericht sturen. Er komt ook een notificatie onderaan het scherm te staan als iemand aan een druk videogesprek meedoet. Will Cathcart, de topman van WhatsApp, heeft zelf deze informatie bekendgemaakt op zijn Twitter-pagina (opens in new tab).

WABetaInfo (opens in new tab), een site voor WhatsApp-nieuws, heeft een nieuwe bèta voor Android-telefoons met de naam Android 2.22.14.6 gevonden. De bèta heeft een nieuwe beheerfunctie genaamd ‘Group Membership Approval’.

Volgens WABetaInfo stelt de nieuwe functie beheerders in staat om controle te hebben over wie toegang heeft tot een chat. Leden van een groepsgesprek kunnen andere mensen uitnodigen, maar zij moeten wel goedgekeurd worden door de beheerder. De functie kan in de groepsinstellingen aangezet worden. WABetaInfo heeft ook genderneutrale emoji’s (opens in new tab) gevonden in de nieuwe bèta.

Om de nieuwe bèta uit te proberen, moet je eerst lid worden van het Google Play-bètaprogramma (opens in new tab). Daarna kan je de nieuwe bèta downloaden en testen.