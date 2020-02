Samsung bevestigt sluiten fabriek na ontdekking van coronavirus

Het coronavirus is al weken een serieus probleem in meerdere delen van de wereld. De gevolgen zijn ook te merken voor smartphonefabrikanten. Zo zou vandaag eigenlijk het Mobile World Congress starten in Barcelona, maar vanwege veiligheidsredenen is hier een stokje voor gestoken.

Hoewel de Galaxy S20-serie van Samsung al langer uit de doeken is, had het bedrijf wel een grote stand op het MWC willen innemen. Ook bij Samsung zelf is het hommeles; een fabriek van de techgigant in Zuid-Korea is gesloten nadat er bij een werknemer het coronavirus was geconstateerd.

De getroffen fabriek is gevestigd in Gumi, dat ligt in de buurt van de zuidoostelijke stad Daegu. Tot en met maandagmorgen was de fabriek dicht. De verdieping waarop de werknemer met coronavirus rondliep blijft dicht tot dinsdagmorgen.

"Het bedrijf heeft collega's die in contact zijn geweest met de getroffen werknemer in quarantaine geplaatst, en er zijn stappen genomen om deze personen te laten testen of ze ook besmet zijn", zo laat een woordvoerder weten aan Reuters.

Samsung Coronavirus

Hoewel de fabriek in Gumi slechts verantwoordelijk is voor een klein deel van Samsungs totale smartphoneproductie, dient dit wel als een voorbeeld van hoe groot het potentiële gevaar is voor het coronavirus. Het merendeel van de productie vindt plaats in India en Vietnam, twee landen waar de dreiging voor het coronavirus relatief laag ligt.

In China zijn er tot dusver meer dan 77.000 bevestigde gevallen van het virus, en daar blijft het niet bij. Ook landen als Italië, Iran, en Zuid-Korea zelf berichtten afgelopen weekend tal van nieuwe gevallen van het coronavirus.

China is een bijzonder grote speler wanneer het aankomt op de productie van smartphones en andere technologische apparatuur. Er heerst de vrees dat de gevolgen van het coronavirus een groot effect hebben op de productie. Veel bedrijven hebben werknemers geïnstrueerd om thuis te blijven (en eventueel te werken) en verder het reizen tot een minimum te beperken. De technologiesector wordt in China echter gezien als een 'kritieke' industrie, waardoor deze is vrijgesteld van veel beperkingen.

Foxconn is een grote speler wanneer het aankomt op de productie van telefoons, en de Chinese fabrikant hoopt in maart weer 80 procent van de productie te hervatten.

China zelf is ook bezorgd dat de uitbraak van het coronavirus een significante impact heeft op haar ambitie om een (wereld)leider te worden op het gebied van 5G. Het land heeft de nieuwe netwerkcommunicatiestandaard economische prioriteit gegeven. De uitrol ervan verloopt door logistieke en productiegerelateerde redenen bepaald niet vlekkeloos.

Huawei zelf meldt echter dat de uitbraak van het coronavirus, niet haar vermogen om consumenten te voorzien van 5G-tools aantast.

Via Reuters