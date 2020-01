Samsung benoemt nieuwe smartphone directeur

Samsung heeft een verandering aangekondigd in zijn mobiele leiderschap, nu het zich klaarmaakt voor de komst van de Galaxy S20.

Het bedrijf heeft onthuld dat Roh Tae-moon het leiderschap overneemt van de mobiele divisie. De voormalige directeur, DJ Koh gaat naar de IT en mobiele communicatieafdeling van Samsung.

Roh, die in 1997 kwam werken bij Samsung, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van de Galaxy S serie waarmee het bedrijf wereldleider werd, met miljoenen toestellen die over de hele wereld werden verkocht.

Alle veranderingen

Roh is met zijn 51 jaar de jongste Samsung directeur, en is bejubeld voor zijn rol in kostenbeperking binnen het bedrijf door een duwtje in de rug te geven en de productie uit te besteden aan China.

De lancering van de volgende iteratie van vlaggenschip smartphones wordt verwacht op 11 februari tijdens een evenement in San Francisco.

Het bedrijf hoopt dat de Galaxy S20 zal helpen om het publiek voor zich te winnen, aangezien ze te maken krijgen met toenemende concurrentie van een groeiend aantal Android productie rivalen.

Roh heeft de opdracht gekregen om het Samsung marktaandeel te laten groeien in de mega grote lucratieve marken van China en India, waar het bedrijf moeite heeft gehad vanwege concurrenten als Huawei, Oppo en Vivo.

Samen met deze promotie, heeft Samsung ook onthuld dat CEO Kim Hyun-suk niet langer het bedrijfsonderdeel de consumentenelektronica zal leiden, maar dat hij zijn functie als afdelingshoofd en Samsung onderzoeksleider zal behouden.

Via Reuters