Oppo Find X3 releasedatum, prijs, geruchten en meer

Mochten er nog twijfels zijn of de Oppo Find X3-serie verschijnt in 2021, dan heeft de fabrikant zelf daar nu zelf uitsluitsel voor gegeven. Doordat het bedrijf zelf de naam van het toestel heeft genoemd en ons een idee heeft gegeven van wanneer we de nieuwe telefoonserie kunnen verwachten, wachten wij nu vol in spanning af tot de release.

Oppo behoort tot een van de grotere Chinese smartphone-bedrijven, en het is de laatste jaren bezig aan een opmars in Europa. De Find X-serie bevat het beste van het beste wat Oppo te bieden heeft, en de Oppo Find X2 Pro is daar een goed voorbeeld van. Deze smartphone staat nog altijd in onze lijst met beste smartphones van dit moment.

De Oppo Find X3-serie is het nieuwste setje van de toestelserie die we binnenkort verwachten. Vermoedelijk is de lancering ergens aan het begin van 2021, maar het kan ook zomaar zijn dat de release iets langer op zich laat wachten (waarover later meer). Er zouden naar verluidt maar liefst vier telefoons gelanceerd kunnen worden.

De Oppo Find X2-serie kwam begin 2020 op de markt en bestond eerst uit twee telefoons: de standaard Oppo Find X2 en de iets duurdere Find X2 Pro. Enkele weken later volgden echter de Oppo Find X2 Lite en Find X2 Neo, waardoor het totaal uitkwam op vier.

Gezien het feit dat de eerste Find X-serie uit één toestel bestaat, hanteert Oppo op z'n zachtst gezegd een wat andere strategie voor nieuwe Find X-telefoons. We zijn hoe dan ook razend benieuwd wat de fabrikant ons te bieden heeft, ook al hebben we nog geen exacte releasedatum gekregen.

We hebben op het moment van schrijven al een klein beetje informatie gespot op het internet over de Find X3-serie, waarover je hieronder meer leest. Helemaal onderaan staat onze wenslijst met dingen die we graag terugzien bij de nieuwe Find X3-serie.

Nieuw gerucht: De kans bestaat dat er drie Find X3-modellen gelanceerd zullen worden: de Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Pro en Oppo Find X3 Neo. Er gaan ook geruchten rond over het Pro-model, onder meer over het design en de cameraspecificaties.

Oppo Find X2 (Image credit: Future)

Tot de kern

Wat is het? Oppo's nieuwe high-end smartphone-serie

Oppo's nieuwe high-end smartphone-serie Wanneer verschijnt het? Maart 2021

Maart 2021 Hoeveel gaat het kosten? Nog niet bekend, maar waarschijnlijk veel

Oppo Find X3 releasedatum en prijs

De meeste smartphone-series worden elk jaar vernieuwd met een nieuw setje, maar die vlieger gaat niet altijd op voor de Oppo Find-reeks. Het eerste model werd namelijk in 2018 gelanceerd, waarna er twee jaar niets uit deze reeks verscheen.

Oppo zelf is vrij duidelijk in zijn bewoording en meldt dat de Find X3 in maart 2021 lanceert. Weinig redenen dus om te twijfelen of er wel een Find X3 verschijnt in 2021.

We hebben op het moment van schrijven nog geen idee wat de prijs zal zijn. Het prijssegment van de Find X2-serie schippert tussen de 400 euro tot 1200 euro. We sluiten dan ook niet uit dat de verschillende telefoons uit de Find X3-serie sterk in prijs verschillen van elkaar.

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Future)

Leaks, geruchten en nieuws

Oppo bevestigde het bestaan van de Find X3-serie bij het bespreken van haar Full-Path Color Management System.

Dit nieuwe kleursysteem moet over een nog breder kleurengamma beschikken dan zijn voorgangers, alsook over een betere kleuraccuraatheid bij het bekijken van afbeeldingen. Verder verzekert Oppo ons ervan dat visuals niet gecomprimeerd worden, en dat tweaks aan video's, afbeeldingen of games enkel en alleen worden geoptimaliseerd door de smartphone zelf (en er dus geen data wordt gedeeld met derden voor deze optimalisatie).

Oppo heeft ook bevestigd dat het nieuwe Find X-vlaggenschip gebruikmaakt van de nieuwe Snapdragon 888-chipset. Hoewel de Find X3 niet bij naam werd genoemd, was het vrij duidelijk dat men doelde op deze smartphone.

Daarnaast zien we dat de FCC (Federal Communications Commission van de Verenigde Staten) details heeft geplaatst over een toestel wat mogelijk de Oppo Find X3 (Pro) moet zijn. We zien diverse specificaties, waaronder 4.400mAh of 4.500mAh aan accucapaciteit en 65W snellaadondersteuning.

Een ander gerucht wijst erop dat de Oppo Find X3 mogelijk met een 3K-schermresolutie komt en een hoge ververssnelheid, een Snapdragon 875 (zoals de Snapdragon 888 eerst zou lijken te gaan heten), snellaadondersteuning, En een dual-lens camera. Dit alles klinkt vrij geloofwaardig, behalve het cameravlak. Dat zou namelijk een downgrade betekenen.

Here they are together for the first time, all three handsets in OPPO's Find X3 series. Stay tuned for a full report on Neo, and check out past coverage of the other two.Pro:https://t.co/TLA70IsFZahttps://t.co/mJ7Xhp6FVjhttps://t.co/qGzalp9fsTLite:https://t.co/MdK6AwFDSa pic.twitter.com/Q8WcgF4gDSFebruary 3, 2021

De Oppo Find X3 Pro is ondertussen al vaker op het internet verschenen. Evan Blass, een 'leaker' met een betrouwbare reputatie, toont in een tweet over welke specificaties de Find X3 Pro waarschijnlijk beschikt.

We zien onder meer een camera-opzet die bestaat uit vier sensoren aan de achterzijde: een primaire 50MP-camera, 50MP-groothoeksensor, 13MP-telefoto (met 2x optische zoom) en 3MP macrosensor. De macrosensor moet tevens fungeren als een microscoop, met 25x zoom en licht wat rondom de lens zit.

Verder maakt het toestel naar verluidt gebruik van een gebogen 6,7 inch display met een resolutie van 1440 x 3216 (525 pixels per inch) en een variabele ververssnelheid van 10Hz tot en met 120Hz. Verder moet de accucapaciteit 4.500mAh bedragen en is er ondersteuning voor 65W bedraad en 30W draadloos laden.

De Find X3 Pro komt hoogstwaarschijnlijk beschikbaar in de kleuren zwart, blauw en wittinten. Je zou de keuze krijgen uit een keramische glazen achterzijde of een matte glazen achterzijde, iets wat we onder meer kennen van de OnePlus 7T.

In een latere tweet vertelt Blass dat er drie Find X3-telefoons komen: de Lite, Neo en Pro. Er komt naar verluidt dus geen 'gewone' Find X3.

In een ander gerucht lezen we dat Oppo werkt aan een smartphone met een Snapdragon 870 onder de motorkap, wat waarschijnlijk een 'lite-versie' van de Snapdragon 888 is. Het zou kunnen gaan om de Neo- of Lite-editie van de Find X3, maar we houden er meer rekening mee dat het hier om een Reno-telefoon gaat.

De Oppo Find X2 Pro heeft een periscopische zoomsensor die we het eerst zagen in de Oppo Reno 10X Zoom met 5x optische, 10x hybride en 60x digitale zoom. Het lijkt erop dat Oppo werkt aan een verbeterde versie van de sensor, die een nog betere optische zoom en beter diafragma moet hebben. Oppo meldde dat het ook bezig is aan het ontwikkelen van een speciale high-res sensor om te koppelen aan deze lens.

In ander nieuws zien we dat de Oppo Find X3 mogelijk gebruikmaakt van de Sony IMX789, een nog niet eerder verschenen sensor die voortborduurt op de IMX689 die in de Oppo Find X2 Pro zit. De sensor zou behoorlijk groot moeten zijn, net zoals de IMX689. Dit zorgt ervoor dat de lens meer licht kan opnemen, wat resulteert in helderdere en mooiere plaatjes.

Oppo is niet vies van innoveren, en dat zien we onder meer terug in de laadsnelheden van de smartphones. Medio 2020 toonde het al 125W bedraad laden. Dit zou een smartphone met een accucapaciteit van 4.000mAh (normale grootte) opladen in minder dan 25 minuten. Op hetzelfde moment toonde Oppo een technologie die 65W draadloos laden ondersteunde, wat op het moment van schrijven de topsnelheid van Oppo's bekabelde laadondersteuning evenaart.

Oppo Find X3: wat we willen zien

Oppo Find X2 Lite (Image credit: Future)

Hieronder hebben we een lijst opgesteld met dingen die we graag aangepast willen of nieuw willen zien in de Oppo Find X3-serie.

1. Draadloos opladen

De Oppo Find X2-toestellen laden stuk voor stuk razendsnel op via de kabel, maar met name bij de duurdere exemplaren vinden we het jammer dat deze niet draadloos oplaadbaar zijn. Dat is toch zeker iets wat je vandaag de dag mag verwachten van een smartphone die rond de duizend euro of meer kost.

Dat Oppo bezig is met draadloos laden, blijkt wel uit de testcase in 2020. Enkele maanden na de lancering van de Find X2-lancering presenteerde Oppo namelijk zijn draadloze 65W laadtechnologie. We zouden graag deze techniek terugzien in de Find X3, alhoewel we het zeker begrijpen als de eerstvolgende generatie het op een wat lagere laadsnelheid houdt.

Draadloos laden is zeer handig voor iedereen met zo een lader, en zorgt er tevens voor dat je niet hoeft te klooien met een USB-kabel in je smartphone (en onnodig krasjes maakt bijvoorbeeld).

Oppo Find X2 (Image credit: Future)

2. Verbeterde camera's voor de niet-Pro's

De Oppo Find X2 Pro was en is nog altijd een waar camerabeest. Het camerablok is behoorlijk uitgebreid en weet zich in vrijwel elke situatie staande te houden. Helaas zijn de goedkopere Find X2-modellen uitgerust met een wat minder setje camera's, terwijl je wel wat beters zou willen zien voor de prijs.

We zien bij de Find X3-serie graag terug dat alle modellen beschikken over een groothoek- en telefotocamera. Dieptesensoren en macrocamera's zijn lang niet altijd handig, en vinden we zeker geen waardige vervangers voor een zoomcamera.

Uiteraard zorgt Oppo's camerasoftware voor de finishing touch bij de X2 Pro, maar we zien graag terug dat Oppo iets meer moeite stopt in de wat minder prijzige Find X'en.

3. Lagere maximumprijs

De Oppo Find X2-serie heeft zeker betaalbare modellen in zijn portfolio, zoals de Find X2 Lite, maar voor het beste van het beste moet je wel heel diep in de buidel tasten. Je zou zelfs kunnen stellen dat je iets te veel geld moest uitgeven hiervoor.

De Oppo Find X2 Pro kent veel gelijkenissen met de OnePlus 8 Pro. Hoewel de cameratechnologie van Oppo's telefoon beduidend sterker is, betaalde je hier ook honderden euro's meer voor.

Wil Oppo echt competitief worden, dan zou het verstandig zijn om het Pro-model voor een iets lagere prijs op de markt te brengen.

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Future)

4. Nepleer voor meer toestellen

De Oppo Find X2 Pro is te verkrijgen in een rode versie waarvan de achterkant bestaat uit vegan leer ofwel nepleer. Naar onze mening laat dit stofje het toestel er ontzettend premium uitzien en aanvoelen. Je hebt ook merkbaar meer grip bij het leren model.

We zien dan ook graag dat deze speciale stof een terugkeer maakt op de Find X3-serie, maar dan ook voor de goedkopere modellen. Niet iedereen wil namelijk meer dan 1.000 euro besteden aan zijn of haar nieuwe smartphone.

Wel een potentieel probleem: het gebruik van vegan leer zou het moeilijk kunnen maken om draadloos opladen te ondersteunen.

5. Een nieuwe, betaalbare 5G-smartphone

De Oppo Find X2 Lite is een prima smartphone, maar het goedkoopste model uit de serie mist een belangrijk iets: ondersteuning voor 5G. Zeker als je lang met een smartphone doet, is het handig om een telefoon aan te schaffen die klaar is voor de opvolger van 4G.

Zeker nu de concurrentie al 5G-ready smartphones aanbiedt die minder dan 300 euro kosten, zou het van Oppo verstandig zijn om de gehele Find X3-serie uit te rusten met 5G.

We zien graag dat er een betaalbare, 5G-ready Find X3-versie dit jaar wordt onthuld, maar of die er ook echt komt? De tijd zal het leren.