Motorola One Fusion Plus: goedkope midranger met pop-up camera

Motorola One Fusion Plus

Motorola weet maar van geen ophouden dit jaar; de ene na de andere smartphone tovert het uit de hoge hoed. Dit keer is het de beurt aan de Motorola One Fusion Plus, die beschikt over enkele interessante features.

Om te beginnen is er een pop-up frontcamera aanwezig, net als bij de Motorola One Hyper. Dit houdt in dat de schermervaring vrijwel randloos is, wat het toestel uitermate geschikt maakt voor het bekijken van multimedia. Het display is 6,5 inch groot en kent een resolutie van 1080 x 2350 met 395 pixels per inch. Om kosten te besparen is er gekozen voor een LCD-display in plaats van een OLED.

Ook de accucapaciteit is behoorlijk indrukwekkend te noemen met 5000 mAh (15W snelladen). Daarmee moet je het volgens Motorola twee dagen uit kunnen houden bij regulier gebruik. Verder zijn er vier camera's te spotten op de achterkant: een primaire 64MP f/1,8 sensor, 8MP f/2,2 groothoekcamera, 5MP f/2,4 macrosensor, en een 2MP f/2,4 dieptesensor.

(Image credit: Motorola)

De Motorola One Fusion Plus wordt aangedreven door een Snapdragon 730, en beschikt over 6GB RAM, 128GB opslag (uitbreidbaar), een 16MP-frontcamera, koptelefooningang, en een speciale Google Assistant-knop.

Buiten het LCD-display is alleen de plastic behuizing nog een teken dat het gaat om een relatief goedkope smartphone. Het toestel komt beschikbaar in de kleur Twilight Blue.

Er is nog geen exacte datum bekend wanneer de Motorola One Fusion Plus in de Benelux verschijnt. Vooralsnog houdt Motorola het op eind juni. De adviesprijs bedraagt 300 euro.