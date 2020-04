Microsoft Teams groepsgesprekken worden nóg beter met deze update

Microsoft Teams calls zullen binnenkort meer interactief worden dan ooit tevoren, vanwege een nieuwe update van het bedrijf.

Als reactie op de grote aantallen gebruikers van het programma in de hele wereld nu het coronavirus werknemers dwingt om op afstand te werken, komt Microsoft Teams met een update waarmee je met negen mensen tegelijkertijd kunt deelnemen aan een gesprek op een scherm.

Voorheen konden gebruikers maar vier deelnemers tegelijkertijd zien, dus dit nieuws betekent grotere samenwerkingen tussen werk en educatie teams.

Upgrade

Het nieuws werd aangekondigd via het Microsoft Teams Twitter account , de feature wordt eind april uitgerold en is een van de vele die voorop schema loopt en wordt onthuld, nu Microsoft kijkt hoe ze gebruikers van over de hele wereld kunnen helpen om voordeel te halen uit een betere service.

Gebruikers krijgen binnenkort de kans om de juiste persoon te contacten binnen hun organisatie door tags te gebruiken, dit geeft collega's met specifieke vaardigheden, ervaring of rollen toegang. Microsoft zegt dat dit tagging mogelijk maakt voor specifieke teams of afdelingen binnenin een bedrijf, dus om niet de hele organisatie te spammen met vragen voor de klantondersteuning.

De update brengt Microsoft Teams dichterbij hun concurrenten, die voorlopen wat betreft het ondersteunen van grote aantallen gebruikers op een scherm tegelijkertijd. Zoom, dat bij vele meteen de eerste keus werd, maakt het mogelijk voor 49 gebruikers om op een scherm en op elk moment te videobellen. Met zowel WebEx en Google Hangouts die een aantal van 25 personen ondersteunen.

In de afgelopen weken heeft Microsoft zijn clouddiensten meerdere keren verbeterd, om er zeker van te zijn dat er geen verstoring komt, terwijl Zoom juist een epicentrum is geworden van aan cyberveiligheid gerelateerde controversie.

Deze recente updates van Microsoft zijn een poging om een al geweldig product te verbeteren, en hoewel Teams ver voorop Zoom loopt in termen van sterke beveiliging, privacy en naleving, is de laatstgenoemde nog steeds favoriet bij veel gebruikers voor zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.