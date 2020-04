Grote update van Microsoft Teams komt met tal van nieuwe features

Hoewel de wereld in de ban is van de lockdown en het coronavirus, heeft Microsoft een aantal nieuwe verbeterde features geïntroduceerd.

Vergelijkbaar met concurrent Zoom, zijn Microsoft Teams-gebruikers nu in staat om de achtergrond te veranderen tijdens virtuele meetings door het selecteren van beelden die beschikbaar zijn in de app. De update brengt ook een multi-window feature, waarmee gebruikers verschillende vensters kunnen gebruiken voor elke chat.

Microsoft heeft interoperabiliteit toegevoegd door gebruikers de mogelijkheid te geven om te bellen via spraak en berichten te sturen vanuit Teams naar Skype accounts, net als andersom, hoewel deze feature eerst ingeschakeld moet worden in Teams organisatie.

Microsoft Teams ondersteunt nu een maximum van 10.000 leden per teams, tot het voorgaande limiet van 5000. En om verder te gaan, gebruikers die een Teams vergadering bijwonen via een link krijgen meerdere opties aangeboden als 'doorgaan in browser', 'open in Teams app' en 'download Teams app'.

Om zijn beveiliging te verbeteren, kunnen Teams gebruikers nu een twee factoren authenticatie toepassen, het instellen van afhankelijke toegang beleidsmaatregelen en retentiemaatregelen naar kanalen, chats en bijlages. Encryptie van gegevens die nog moeten worden doorgevoerd, en in rust is echter standaard aanwezig.

Vanwege de lockdown zijn scholen, hogescholen en kantoren over ter wereld gedwongen om een werkomgeving op afstand te creëren. Dit plotselinge veelvuldige gebruik van samenwerkingsapps en videoconferentie tools, heeft deze bedrijven onder enorme druk gezet.

In de afgelopen weken heeft Microsoft zijn clouddiensten meerdere malen aangepast, om er zeker van te zijn dat diensten niet werden verstoord, terwijl Zoom een epicentrum werd van cybersecurity gerelateerde controversies.

Deze recente updates van Microsoft waren een poging om te verbeteren wat al een geweldig product is, en hoewel Teams ver voorloopt op Zoom in termen van stevige beveiliging, privacy en naleving, is die laatste nog steeds een favoriet onder veel gebruikers voor zijn eenvoud en gebruiksgemak.

Via: The Register