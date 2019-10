Microsoft Surface Pro 7: lanceringsdatum, prijzen en nieuws

De Surface Pro 7 is de lancering van Microsoft die de hoogste verwachtingen met zich mee brengt. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom mensen begonnen te juichen toen hij werd onthuld op het event in oktober en toen ze hoorden dat hij de USB-C-poort krijgt waar iedereen om had gevraagd.

Microsoft is al een tijdje gestaag bezig met het maken van een aantal van de beste Windows-tablets en 2-in-1-laptops met zijn Surface-lijn. De Surface Pro 6, die in oktober 2018 verscheen, bood alleen kleine verbeteren na zijn voorganger uit 2017. Daarom denken we dat we niet meer significante verbeteringen zullen zien bij de Surface Pro-formule.

De Surface Pro 7 ziet er tot dusver veelbelovend uit met de nieuwste quad-core 10e generatie Intel Core processor, en een briljant hi-res 12.3-inch PixelSense Display, Instant On en natuurlijk de geüpdatete aansluitingen.

De Surface Pro 7 zal ook snelladen ondersteunen en heeft batterijduur van een dag. Daarnaast is hij ultra dun en licht met een gewicht van maar 0,7 kg.

Veel meer details heeft Microsoft niet gedeeld tijdens de presentatie. In de komende dagen verwachten we wel meer updates. Als je meer wil horen over de Surface Pro 7, houd dan deze pagina goed in de gaten.

Ter zake

Wat is het? De volgende Surface Pro tablet

De volgende Surface Pro tablet Wanneer komt hij uit? Beschikbaar in de Benelux in het voorjaar van 2020

Beschikbaar in de Benelux in het voorjaar van 2020 Wat kost hij? Ook nog niet bekend, maar vermoedelijk een basisprijs van ongeveer 1000 euro

Surface Pro 7 (Image credit: Microsoft)

Surface Pro 7 lanceringsdatum

De Surface Pro 7 is in het VK en de VS vanaf 22 oktober al verkrijgbaar, maar wij moeten helaas nog even wachten.

Bij ons zal de Surface Pro 7 waarschijnlijk vanaf voorjaar 2020 in de winkels liggen.

Het werd ook wel tijd, aangezien het al een volledig jaar geleden is dat Microsoft nieuwe Surface hardware heeft uitgebracht, en twee jaar sinds de release van de Surface Book 2.

De Surface Pro 7 krijgt een verrassende prijsdaling (Image credit: Microsoft)

Surface Pro 7 prijs

Over de lokale prijs van de Surface Pro 7 is helaas nog niks bekend. In de VS is de prijs wel gedaald ten opzichte van de Surface Pro 6. Daar begint hij bij 749 dollar.

De Surface Pro 7 beschikt over de nieuwste quad-core 10e generatie Intel Core processor. (Image credit: Microsoft)

Wat we willen zien

De Surface Pro 7 is gelanceerd, maar voordat dat gebeurde was het lastig om te voorspellen wat we precies konden verwachten van het volgende Surface apparaat.

Er werden vooral upgrades in de Surface Pen verwacht. Hoewel Microsoft niet zo duidelijk was hierovers, kondigde Robin Seiler aan dat de Windows 10 Word nu in-line bewerking ondersteunt met de Surface Pen.

Op hoge snelheid

Terug op CES 2019 toonde Intel het nieuwe Ice Lake, de eerste reeks 10nm-processors voor laptops. En hoewel we op dit moment niet heel veel weten over de prestatie van de processor, zou het kleinere productieprocedé ongetwijfeld moeten leiden tot verbeterde prestaties en efficiëntie.

Gebaseerd op het spec sheet dat Microsoft met ons heeft gedeeld, zou de Surface Pro 7 een van de volgende processors hebben voor zijn configuraties:

Dual-core 10e Gen Intel Core i3-1005G1

Quad-core 10e Gen Intel Core i5-1035G4

Quad-core 10e Gen Intel Core i7-1065G7

Thunderbolt 3, alsjeblieft

Microsoft was terughoudend bij het betrekken van Thunderbolt 3 in Surface-producten. Hoewel dat begrijpelijk was in de begindagen, wordt het steeds lastiger om te negeren bij elke Surface-release.

Helaas, het lijkt erop dat Microsoft nog steeds ingesteld is op het gebruik van de Surface Connect voor het opladen. Maar het heeft de Surface Pro 7 zowel USB-C als USB-A poorten gegeven, dus het is geen slecht nieuws.

Bron afbeeldingen: TechRadar