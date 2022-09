Logitech lanceert nieuwe MX Master 3S computermuis en MX Keys Combo

Logitech heeft zonet de MX Master 3S (opens in new tab) computermuis en het MX Keys Combo Gen 2 (opens in new tab) toetsenbord gelanceerd.

Beide producten zijn ontwikkeld als betrouwbare oplossingen die IT-afdelingen gemoedsrust zullen geven. Met de Logi Options+ software kunnen gebruikers hun ervaring verbeteren en de workflow optimaliseren door middel van gepersonaliseerde instellingen en specifieke gebruikersprofielen.

MX Master 3S computermuis: prijs en specificaties

De MX Master 3S computermuis is de opvolger van de originele MX Master 3 en heeft zijn functies verder verbeterd.

De vernieuwde muis beschikt over stille kliktechnologie waardoor hij 90 procent stiller is. De 8.000 DPI sensor is nauwkeuriger dan hiervoor en dankzij MagSpeed scrollen kan je zowel supersnel als traag scrollen. Het ergonomische design zorgt er daarnaast voor dat je pols niet overbelast wordt.

Tot slot is de Logitech MX Master 3S vanaf nu beschikbaar via de website van Logitech en verschillende retailers voor een adviesprijs van 129,99 euro.

(Image credit: Logitech)

MX Keys Combo Gen 2: specificaties en prijs

De MX Keys Combo Gen 2 is een verbeterde versie van een iconische combo, die bestaat uit een muis en toetsenbord.

Het MX Keys draadloze toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting, heeft verschillende sneltoetsen die je zelf kan aanpassen en wordt geleverd met de MX Palm Rest zodat je polsen comfortabel liggen.

Naast het MX Keys toetsenbord en de MX Palm Rest, krijg je nog de MX Master 3S computermuis die hierboven vermeld is.

De adviesprijs voor dit pakket bedraagt tot slot 249,99 euro en je kan dit eveneens vanaf vandaag vinden op de website van Logitech of bij de meeste retailers.