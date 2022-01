Horizon Forbidden West: releasedatum, trailers, nieuws en geruchten

Horizon Forbidden West is een van de meest geanticipeerde PlayStation-exclusives. De releasedag in februari komt alsmaar dichterbij.

De game verschijnt op PS4 en PS5 en is het vervolg op de prijswinnende titel Horizon Zero Dawn uit 2017. Het nieuwe spel vervolgt het verhaal van Aloy terwijl ze naar het westen van de Verenigde Staten rijst om een mysterieuze dreiging te stoppen genaamd The Red Blight.

Net als bij Zero Dawn heeft Forbidden West ook een grote open wereld gevuld met machines, gadgets en wapens om te ontdekken. Ook zijn er nieuwe activiteiten toegevoegd, zoals speurtochten onderwater. Wat we tot dusver van de game hebben gezien, ziet er zeer indrukwekkend uit.

Hoe dichter we bij de releasedatum komen, hoe meer nieuwe informatie we over het spel krijgen. We hebben alles wat we weten verzameld, inclusief de releasedatum, trailers, nieuws en meer. Lees verder om alles te weten te komen over Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West: In het kort

Wat is het? Het vervolg op de prijswinnende game Horizon Zero Dawn

Het vervolg op de prijswinnende game Horizon Zero Dawn Wanneer verschijnt het? 18 februari 2022

18 februari 2022 Op welke platformen is het te spelen? PS5 en PS4

Horizon Forbidden West releasedatum en platformen

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari 2022 op PS5 en PS4.

De oorspronkelijke releasedatum viel in 2021. Dit was bevestigd door PlayStation-baas Jim Ryan in een interview met GQ. Echter meldde Sony bij Gamescom 2021 dat het spel vertraging had opgelopen en was uitgesteld tot februari 2022.

Game-directeur Mathijs de Jonge noemde de wereldwijde pandemie als reden voor de vertraging in een officiële PlayStation-blogpost. “Het is geen verrassing dat onze teams zijn getroffen door de pandemie. We moeten ons aanpassen naar nieuwe werkwijzen, protocollen en andere uitdagingen terwijl we de veiligheid van onze teams garanderen”, schrijft De Jonge.

“De beslissing om de release uit te stellen naar 2022 was niet makkelijk. We willen van het moment gebruik maken om de fans te bedanken voor hun eindeloze steun. We weten dat jullie uitkijken naar het nieuwe avontuur van Aloy en haar vrienden en naar de nieuwe wereld. Jullie passie, kunstwerken, cosplay, fotografie en video’s betekenen alles voor ons.”

Horizon Forbidden West prijs en edities

Inmiddels is de game te pre-orderen op de website van Sony. Dus we weten wat Horizon Forbidden West gaat kosten.

De standaard-editie, waarin je alleen de game krijgt kost 69,99 euro op PS4 en 79,99 euro op PS5. Daarnaast is er nog de Digital Deluxe Edition. Deze kost 89,99 en geeft je toegang tot de game op beide consoles, verschillende in-game voorwerpen en outfits, extra functionaliteit voor de foto-modus en digitale versies van de soundtrack, en het Art Book.

Oorspronkelijk was Sony van plan om geen gratis PS5-upgrade te leveren bij de PS4-versie van de game. Na negatieve feedback van fans is het bedrijf teruggekrabbeld en komt er een gratis PS5-upgrade, ook voor spelers die niet de deluxe-versie van het spel kopen.

Mogelijk zien we voor meer games upgrade-kosten moeten betalen als we PS4-versies op de PS5 willen spelen. Dit kost nu 10 euro. Waarschijnlijk zijn deze kosten wel aanwezig bij God of War: Ragnarok en Gran Turismo 7.

Als je meer wilt weten over de verschillende versies van Horizon Forbidden West kun je de volledige aankondiging lezen op de website van Sony.

Horizon Forbidden West trailers

Verhaaltrailer

In januari van dit jaar werd er een trailer uitgebracht over het verhaal van Horizon Forbidden West. In drie minuten wordt er een inzicht gegeven in de nieuwe dreiging waar Aloy tegen moet strijden. De video is hieronder te bekijken.

Stammen van de Forbidden West

In dezelfde maand werd er ook een trailer getoond waarin we zien welke stammen er leven in de Forbidden West. Hierin zien we de mensen van de Oseram, Carja, Utaru, Tenakth en nog een mysterieuze stam waarvan we de naam niet weten.

Drie nieuwe machines

In december van 2021 kregen we enkele vijanden uit de game te zien. Sommige komen ons bekend voor, maar er zijn een aantal nieuwe machines te vinden, zoals de Rollerback, Sunwing en Slitherfang. In de video zien we ze in het rotsachtige landschap van de Forbidden West.

Game Awards 2021-trailer

Bij de 2021-editie van de Game Awards verscheen er ook een trailer voor Horizon Forbidden West. In deze video zien we een mix van nieuwe omgevingen, gameplay en vijanden. Bekijk de video hier:

Gamescom 2021-trailer

Tijdens de openingsavond van Gamescom 2021 werd de officiële releasedatum van de game bekendgemaakt door game-directeur Mathijs de Jonge.

State of Play-trailer

In mei van 2021 hield Sony een State of Play-evenement. In deze digitale show werd een video getoond met 14 minuten aan gameplay van Horizon Forbidden West. Hierin is duidelijk te zien wat we van de nieuwe game mogen verwachten.

Eerste onthulling

In juni van 2020 werd de game voor het eerst onthuld. In deze video zien we een aantal verschillende landschappen en nieuwe machines om te bevechten. Daarnaast valt het ons op dat er een nadruk ligt op onderwater-gameplay, aangezien we Aloy met haar snorkel zien en verschillende beelden van ruïnes onderwater.

Horizon Forbidden West wereld en verhaal

(Image credit: Guerrilla Games)

Horizon Forbidden West speelt zes maanden na het einde van de eerste game af. Aloy maakt de gevaarlijke reis van haar thuisland naar een compleet nieuwe omgeving. Ze probeert samen met haar vrienden een oplossing te vinden voor The Red Blight, een mysterieus organisme wat de natuurlijke wereld vernietigt. Onderweg ontmoet ze verschillende nieuwe stammen en bevecht ze machines die we nooit eerder hebben gezien. Daarnaast krijgt de game een nieuwe vijand: Regalla. Een rebellenleider die “de mensen die haar onrecht hebben aangedaan wil afslachten”.

In Horizon Forbidden West reizen spelers naar locaties als San Francisco, Yosemite en verder. Ben McCaw, die de leiding heeft over het verhaal van de game, vertelt aan GamesRadar dat de meerderheid van het spel zich afspeelt in de Forbidden West.

Mathijs de Jonge zegt in gesprek met IGN dat Horizon Forbidden West een grotere, meer uitgebreide wereld heeft dan Zero Dawn: “De kaart is groter, maar we zijn meer bezig geweest met meer content toevoegen. Zodat er meer in de gebieden te doen is. Daarnaast zijn er verschillende kleine verhalen te ontdekken om de wereld meer meeslepend te maken.”

Een van de nieuwe toevoegingen is de mogelijkheid om onderwater nieuwe gebieden te ontdekken.

“Ontdekking is het thema”, vertelt McCaw tegen IGN. “We willen zeker weten dat de wereld onderwater net zo mooi is als die daarboven, maar het was niet genoeg om er alleen doorheen te kunnen zwemmen. We hebben een aantal interessante en verrassende elementen toegevoegd. Daar komt veel van het verhaal bij kijken. We kunnen niet wachten tot spelers het eindelijk voor zichzelf meemaken.”

(Image credit: Sony)

Een PlayStation-blogpost onthult dat er een heel team is die zich bezighoudt met de wereld zo levendig en authentiek aan te laten voelen. Deze groep wordt aangestuurd door ontwerper Espen Sogn.

Sogn werkt in samenwerking met Annie Kitain, schrijver bij Guerrilla Games. Zij zegt dat er goed over elke stam is nagedacht. “Neem de Tenakth bijvoorbeeld”, zegt Kitain. “Hun geloof is gebaseerd op de oude ruïnes van de Forbidden West. In tegenstelling tot de andere stammen, bestaan zij uit drie unieke clans die overtuigingen, conflicten en een rijke geschiedenis delen. Dit is allemaal belangrijk voor het verhaal van Aloy.”

“De competitieve en gevechtsgeoriënteerde Tenakth zijn vergelijkbaar met de andere stammen in de game, maar toch anders. Dit wordt getoond door de details van de wereld. Je ziet de mensen uit de stam trainen, zich klaarmaken voor gevechten en militaire saluten gebruiken.”

“Het team doet fantastisch werk en het is geweldig om het allemaal samen te zien komen”, vertelt Kitain. “Elke stam begint als een aantal ideeën en wordt gedurende het spel uitgebreid tot een unieke nederzetting. Neem de Utaru bijvoorbeeld. Zij werden bedacht als een agrarische gemeenschap die diep betrokken is met de wereld om zich heen. Zodra de stam in de game zit, en ons team zijn werk heeft gedaan, voelen ze echt levendig en uniek aan.”

Volgens Steven Lumpkin, designer bij Guerrilla Games, wil het team dorpen en plaatsen ontwerpen waarvan je kunt zien dat er wordt geleefd. In elke nederzetting is de mogelijkheid om op avontuur te gaan. Ze zitten vol met verkopers, zoals Stitchers die nieuwe outfits verkopen, Hunters bij wie je wapens en vallen kunt krijgen en Herbalists die medicijnen verkopen.

Horizon Forbidden West gameplay

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

De grotere wereld van Horizon Forbidden West is een kans om meer bewegingsvrijheid aan spelers te geven. David McMullen, systeemontwerper bij Guerrilla Games, vertelt in een PlayStation-blogpost dat Aloy vrij kan klimmen over gigantische secties aan rotsachtig terrein. Ook kan de speler meer machines besturen. Onderwater zwemmen voegt een nieuwe dimensie toe en zweven met een Shieldwing geeft mogelijkheden in de lucht.

De focus op de keuzes van spelers vertaalt ook naar gevechten. Volgens Dennis Zopfi, gevechtsontwerper bij Guerrilla Games, is de keuze van de speler een van de belangrijkste invloeden op de gameplay. Het is toegepast op vrijwel alles. Wapens, outfits, vaardigheden, alles is uit te kiezen door de speler zelf.

Dit betekent dat Aloy enkele nieuwe vaardigheden krijgt. Volgens verhaaldirecteur Ben McCaw heeft ze een breed scala aan wapens tot haar beschikking. Deze kun je vervolgens upgraden en aanpassen naar jouw speelstijl.

Het upgraden is een onderdeel van de RPG-onderdelen van de game. Dat vertelt game-directeur De Jonge aan GamesRadar: “Door wapens interessanter te maken, heb je als speler een betere band met ze. Als je tijd en middelen steekt in het upgraden van wapens krijg je het gevoel dat het echt jouw wapen is, in plaats van dat de upgrade uit een machine komt.”

(Image credit: Sony)

We weten al dat er een aantal nieuwe gadgets in de game zitten, zoals de Pullcaster, De Shieldwing en Aloy’s duikmasker. Deze zorgen ervoor dat ze meer wendbaar is dan ooit, zowel in haar ontdekkingsreis als in gevechten. De Pullcaster kan bijvoorbeeld worden gebruikt als grijphaak om haar bewegingen te versnellen. Met de Shieldwing kan Aloy vijanden verrassen van boven of veilig naar beneden zweven van grote hoogtes.

Er is ook een volledig nieuwe set aan vaardigheden. Deze zijn opnieuw ontworpen ten opzichte van Zero Dawn. In een interview met Game Informer vertelt game-directeur De Jonge dat spelers de vaardigheden kunnen selecteren en upgraden gebaseerd op hun eigen speelstijl.

Daarnaast is er nog de toevoeging van het ‘Valor Surge’-systeem. Dit zijn krachtige vaardigheden die je kunt ontgrendelen door specifieke talenten te upgraden.

Om een Valor Surge-vaardigheid te gebruiken moet je een balk onderin het scherm vullen. Dit doe je door technisch en vaardig te spelen, zoals headshots schieten op mensen of componenten van machines af te slaan.

In de State of Play-trailer zijn enkele van de Valor Surge-aanvallen te zien.

Horizon Forbidden West PS5-verbeteringen

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West verschijnt op zowel PS4 als PS5, maar PS5-spelers genieten van wat extra voordelen vanwege hun betere hardware.

In een interview met HardwareZone bevestigt Guerrilla Games dat de PS5-versie van de game de optie heeft om te wisselen tussen een 60fps prestatiemodus of een 30fps 4K-kwaliteitsmodus. De meeste trailers maken gebruik van de kwaliteitsmodus. In welke resolutie de prestatiemodus draait, is nog niet bekend.

In een interview met Game Informer vertelt De Jonge dat de PS5 veel meer kracht kan leveren dan de PS4: “Daardoor kunnen we meer details toevoegen. Het verwerken van de onderwater-scènes is speciaal gemaakt voor de PS5. De technieken werken iets beter op dat systeem.”

De PS5-versie maakt ook gebruik van dynamische belichting in de gameplay. Deze belichtingstechniek is ook te zien op de PS4, maar dan alleen in de cutscenes. De PS5 heeft genoeg kracht om de techniek overal toe te passen.

Daarnaast krijgen PS5-eigenaren een extra meeslepende ervaring door de haptische feedback van de DualSense-controller. Hiermee worden wapens nog specialer en leuker om te gebruiken.

Echter hoeven PS4-eigenaren zich geen zorgen te maken over de gameplay. Volgens De Jonge is de PS4 gebruikt voor een groot gedeelte van de ontwikkeling en het testen. De makers doen hun best om alle spelers een indrukwekkende ervaring te bieden.

Horizon Forbidden West nieuws en geruchten

(Image credit: Sony)

We hebben de laatste nieuwtjes en geruchten over Horizon Forbidden West voor je verzameld op een plek.

Uitgelekte game – pas op voor spoilers!

Een vroege PS4-versie van de game is in zijn geheel uitgelekt online. Verschillende afbeeldingen van het spel gingen rond op sociale media. Volgens VGC gaat het om een authentieke versie van het spel, maar sommige onderdelen ontbreken.

De afbeeldingen die op Twitter zijn geplaatst, zijn inmiddels grotendeels verwijderd vanwege copyright. Toch is het de moeite waard om op te passen voor spoilers in aanloop naar de release in februari.

Betere side-quests en beloningen

In een preview, geplaatst door Game Informer, zijn verschillende verbeteringen te zien van de game. Hieronder vallen betere side-quests en beloningen. De Jonge belooft dat gamers “meer variatie” mogen verwachten op dit gebied. Nieuwe beloningen zijn onder andere nieuwe wapens, outfits, of spullen die je kunt gebruiken voor je volgende missie.

Verbeterde relaties

Naast nieuwe side-quests onthult Game Informer ook dat de game verbeterde mechanics heeft om relaties op te bouwen tussen Aloy en haar bondgenoten. Guerrilla hoopt dat spelers sterkere banden opbouwen tussen de personages door ze meer tijd met elkaar te laten besteden.

Bestandsgrootte

Het Twitteraccount PlayStation Game Size heeft de bestandsgrootte van de PS5-versie van de game uitgelekt.

Het account speurt de PlayStation-database door om informatie over games te vinden voordat ze officieel zijn uitgebracht. Horizon Forbidden West lijkt een grootte te hebben van 96GB voor enige updates op de releasedag. Vooraf installeren is volgens het account mogelijk vanaf 11 februari.

PlayStation Game Size meldt dat sommige games groter zijn in de database dan ze daadwerkelijk zijn op console, met een marge van 10 tot 20GB. Dat betekent dat Horizon Forbidden West nog steeds minimaal 70GB groot is.

🚨 Horizon Forbidden West (PS5)▶️ Download Size : 96.350 GB* (Without Day One Patch)* Some Games on Database Have Bigger Size Than on Console (10-20 GB) , Anyway Still +70 GB !🟩 Pre-Load : February 11🟫 Launch : February 18🟨 #PS5 #HorizonForbiddenWest🟧 @Guerrilla pic.twitter.com/f8g0GeD4DPDecember 21, 2021 See more

Geschrapte ideeën van de eerste game komen terug

Volgens Guerrilla Games zijn er verschillende ideeën voor monsters en mechanics bij Horizon Zero Dawn op de tekentafel blijven liggen. Bij Forbidden West kunnen deze een terugkeer maken. Machine-ontwerper Blake Politeski vertelt hierover in een blogpost: “Tijdens de ontwikkeling van Horizon Zero Dawn hadden we tientallen ideeën. Uiteraard zijn ze niet allemaal verwerkt in de game. Nu met Horizon Forbidden West hebben we enkele ideeën die eerst niet mogelijk waren, opnieuw uitgewerkt.”

Zo zijn er nieuwe machines met nieuwe gedragspatronen waar Aloy gebruik van kan maken. Sunwings bijvoorbeeld verzamelen zonne-energie, maar zijn meer kwetsbaar terwijl ze dit doen.

“Aloy heeft verschillende wapens en soorten ammunitie beschikbaar, en ze heeft ze allemaal nodig om de machines te verslaan”, vertelt ontwerper Maxim Fleury. “Elke machine heeft meerdere manieren om verslagen te worden. We proberen de interactieve componenten en zwakke plekken van de machines duidelijk te maken voor spelers. Je moet ze goed bestuderen om de beste aanpak te vinden.”

(Image credit: Sony)

Resonator Blast

Een vaardigheid waar we naar uitkijken is de resonator blast. Deze nieuwe functie laat Aloy energie opbouwen terwijl ze aanvalt met haar speer. Als ze genoeg heeft opgebouwd kan ze de energie afschieten met een pijl om een explosie te creëren die enorm veel schade veroorzaakt.

GAIA podcast

In aanloop naar de release heeft het team van Guerrilla Games een podcast uitgebracht. Deze is gevuld met spoilers en duikt diep in het universum van de Horizon-games. De eerste aflevering focust op het verhaal van hoofdpersonage Aloy.

Introducing GAIA Cast! From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe. Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEGNovember 22, 2021 See more

Meer details

In een PlayStation-blogpost schrijft community-manager Bo de Vries hoeveel detail er zit in het aankomende avontuur van Aloy. Hieronder vallen enkele grafische verbeteringen

Om echt te laten zien hoe ver de game is gekomen sinds Horizon Zero Dawn in 2017, schrijft personage-artiest Bastien Ramisse: “Elke generatie aan consoles geeft ons meer kracht om mee te werken. Hierdoor kunnen we meer details aan onze personages toevoegen.”

Deze claim werd opgevolgd door een screenshot waarin enkele grafische verbeteringen duidelijk te zien zijn.

(Image credit: Sony / Guerrilla Games)

Vrijwel geen laadschermen

In een video van Guerilla Games legt De Jonge uit hoe Horizon Forbidden West gebruik maakt van de extreem snelle SSD van de PS5.

“Vanwege de snelle SSD van de PS5 zijn er vrijwel geen laadtijden in de game”, vertelt hij in de video. “In een open wereld-game, zoals Horizon Forbidden West kun je gemakkelijk naar verschillende checkpoints reizen of een missie herstarten zonder te hoeven wachten. Als je het spel opstart, duik je gelijk in de actie.”

Bekijk de video hier: