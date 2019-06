Honor 20 Pro verschijnt volgende maand in Nederland

Het was even spannend of de Honor 20 Pro wel verkocht zou worden in Nederland, vanwege de handelsoorlog, maar nu heeft moederbedrijf Huawei de knoop doorgehakt.

Op 21 mei werd de Honor 20 Pro namelijk al gelanceerd, maar vanwege het handelsverbod voor bedrijven uit de Verenigde Staten tegen Huawei, was er naar verluidt nog geen certificering voor de smartphone.

Nu is dus alles rond en vanaf juli is de Honor 20 Pro ook in Nederland beschikbaar, de exacte datum heeft Honor nog niet vrijgegeven.

Prijs en specificaties

Welk prijskaartje er aan de Honor 20 Pro wordt gehangen is door het bedrijf zelf nog niet vastgesteld, maar volgens diverse media, zal de smartphone zo'n 599 euro gaan kosten. Dat is een verschil van 100 euro met de gewone Honor 20.

De Honor 20 Pro beschikt over Android Pie met Google Play Store, 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslag. Aan de achterkant van het toestel zitten vier camera's waaronder een van 48MP met optische beeldstabilisatie (OIS), een 16MP-sensor met een groothoeklens, een 8MP-sensor met telelens en OIS en een 2MP macrocamera. En heel handig, de aan/uit-knop en de vingerafdruksensor zijn hetzelfde, Dus als je je smartphone oppakt, en op de aan/uit-knop hebt gedrukt, zit je er meteen in en hoef je hem dus niet meer te ontgrendelen.

Welke dag de Honor 20 Pro precies verschijnt is dus nog niet bekendgemaakt, uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte zodra we meer weten.