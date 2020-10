Google verwijdert per ongeluk veelgebruikte Gmail-functie

Google heeft per ongeluk een populaire inbox-managementoptie verwijderd uit Gmail, tot ergernis van veel gebruikers.

De 'selecteer alle conversaties die gelijk zijn aan deze zoekterm'-functie laat traditioneel gezien Gmail-gebruikers een collectie geassocieerde e-mails selecteren, die dan kunnen worden gearchiveerd, gecategoriseerd, verwijderd of gemarkeerd als gelezen.

Gebruikers die deze functie echter gebruiken om hun chaotische inboxen te beheren zullen ontsteld zijn bij de ontdekking dat deze functie mysterieus verdwenen is uit de Gmail-interface.

Ook op Twitter is de frustratie merkbaar, nu gebruikers hun ongenoegen over het verwijderen van de functie laten blijken. Een gebruiker vroeg zich alvast geënerveerd af 'wat Google aan het denken is'. Een andere klaagde dat de optie in geen enkele browser meer beschikbaar was.

Ontbrekende Gmail-functie

Het blijkt dat Google niet van plan was om de Gmail-functie te verwijderen, waar waarschijnlijk per ongeluk mee werd geknoeid tijdens een upgrade of onderhoudsprocedure. Het bedrijf heeft zich verontschuldigd naar zijn gebruikers en is het probleem volop aan het onderzoeken.

"We zijn bezig met het terugbrengen van deze functie in Gmail waarmee je 'selecteer alle conversaties die gelijk zijn aan deze zoekterm' zo snel mogelijk terug kan gebruiken. Deze functie is onopzettelijk verwijderd," zo legde Google uit in een verklaring.

Terwijl Google aan het werk is om deze functie opnieuw te implementeren, kunnen gebruikers van Gmail die hun inbox willen opkuisen gebruik maken van een tijdelijke oplossing die het e-mailfiltersysteem uitbuit; het is iets meer geknoei, maar het werkt wel bij noodgevallen.

Door te klikken op het icoon in de rechterbovenhoek van de zoekbalk van Gmail op je het Geavanceerde zoekmenu, waar gebruikers een nieuwe filter kunnen maken.

Door een actieoptie te selecteren in het filtermenu (bv. "Markeer als gelezen") en dan "Pas deze filter toe aan gelijkaardige conversaties" zal dezelfde actie worden toegepast op alle relevante berichten.

Door de filter daarna te verwijderen zorg je ervoor dat dezelfde regel niet wordt toegepast op toekomstige berichten die in de inbox belanden.

Via The Verge