De Google Santa Tracker is volledig vernieuwd voor 2019

De Google Santa Tracker is terug voor 2019 en je kan nu de kerstman met al zijn cadeautjes volgen op de wereldkaart. Zijn reis van 25 uur is gestart in Rusland en inmiddels vliegt hij ergens in de buurt van Japan.

Als je de kerstman wil volgen, dan kan dat op Santatracker.google.com waar je zijn route over de wereldbol op de voet kan volgen.

Android-gebruikers kunnen de bijbehorende app downloaden in de Play Store. Op die manier kunnen ze niet alleen de kerstman volgen, maar ook enkele leuke minigames spelen op de Noordpool.

Hoewel de Santa Tracker voor kinderen is ontworpen, kunnen volwassen zich ook zeker en vast vermaken.

Hoe speel je de Santa-games op je smartphone Android-gebruikers kunnen de app in de Play Store downloaden om te minigames te spelen. Als dat geen optie is, dan kan je ook naar de website surfen en op het hamburgermenu linksboven klikken om alle games te zien.

De site is al online gekomen in de loop van december zodat ouders en leerkrachten kinderen spelenderwijs te leren coderen. Je kan bijvoorbeeld een sneeuwvlok coderen om "Merry Christmas" te zeggen in een nieuwe taal. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om te leren hoe verschillende culturen Kerstmis vieren.

Meer manieren om met de kerstman te praten

Je kan dit jaar ook Google Assistant gebruiken om rechtstreeks met de kerstman te praten. Dit kan zowel met je smartphone, de Google-app voor iPhones en zelfs met sommige smart speakers. Zo kan iedereen zeggen: "Hey Google, wat gebeurt er op de Noordpool?" waarna een kerstelf je de laatste nieuwsupdate geeft (in het Engels althans, in het Nederlands is het antwoord beperkt tot een kort zinnetje).

Andere opties zijn kerstverhalen voorlezen met bijbehorende video's en geschreven verhaaltjes die je mee kan volgen op de Santa's Village mini-site.

Benieuwd naar hoe dit alles eruitziet? Ga dan nu meteen naar de website en volg de route van de kerstman!