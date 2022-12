Gerucht: Microsoft heeft plannen voor "super-app" voor al je behoeften

Microsoft is volgens geruchten geïnteresseerd in soort alles-in-één "super-app" die er misschien voor kan zorgen dat het bedrijf beter kan concurreren met Apple en Google op het gebied van mobiele zoekmachines.

Volgens verslag van The Information (opens in new tab) kan de app misschien shoppen, communicatie, zoekopdrachten, nieuwsberichten en eventueel nog meer functies bij elkaar brengen in één platform voor al je dagelijkse benodigdheden.

Leidinggevenden bij Microsoft zoeken volgens deze geruchten al langer naar een manier om de advertentie- en Bing-afdelingen van het bedrijf te versterken. Met een alles-in-één platform, kan Microsoft gebruikers misschien ook makkelijker overtuigen om gebruik te maken van hun betaalde services zoals Microsoft 365.

Microsoft “super-app”

Microsoft is sinds het einde van het onsuccesvolle Windows Phone-tijdperk een lange tijd grotendeels afwezig geweest in smartphone-wereld, op de release van de dure Surface Duo-foldable na.

Dit zou toch weer een uitstapje zijn voor Microsoft van de laptops en tablets naar een tweede poging voor een eigen mobiele interface. Toch zijn het inmiddels nog geruchten en is het bijvoorbeeld ook niet duidelijk of deze app op iOS- en Android-apparaten gaat verschijnen (als deze app dus überhaupt gaat verschijnen).

Volgens The Information komt de inspiratie voor de potentiële "super-app" van het Chinese WeChat-platform. Dit is ook een platform dat video's, bellen, shoppen en gamen allemaal samen in één app aanbiedt.

Microsoft is misschien niet de enige geïnteresseerde in een centraal platform voor zijn gebruikers. Volgens Reuters is ook Tesla- en Twitter-eigenaar Elon Musk geïnteresseerd in het creëren van een vergelijkbaar platform dat in zijn geval dan mogelijk de naam "X" krijgt.

TechRadar Pro heeft contact opgenomen met Microsoft voor commentaar over het creëren van een dergelijke "super-app".