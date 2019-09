FIFA 20 top 10-lijst onthuld: Messi pakt de troon af

De statistieken liegen er niet om: wil je het best mogelijke team voor FIFA 20 realiseren, dan kun je niet om Lionel Messi heen. EA Sports heeft de spelersbeoordelingen van de beste 100 voetballers in zijn eigen voetbalgame naar buiten gebracht, en de Argentijn steekt nét boven Cristiano Ronaldo en consorten uit.

Zoals gewoonlijk is het qua cijfertjes millimeterwerk; waar Messi vasthoudt aan een beoordeling van 94 uit 100, daalt Cristiano Ronaldo na één seizoen met Juventus één puntje naar 93.

Of je dit verschil in punten merkt op het digitale veld, wagen we te betwijfelen. De belangrijkste eigenschappen van beide spelers zijn voor hun positie zo intens goed, dat je als tegenstander aan beide een zware dobber zal hebben, mits de gebruiker een beetje kan gamen natuurlijk.

Misschien nog wel belangrijker dan Ronaldo's spelersbeoordeling is de club waar hij voor speelt; Juventus is namelijk als enige topclub niet gelicensieerd in FIFA 20. EA's concurrent PES 2020 bezit namelijk de exclusieve licentie voor de Italiaanse club. Wellicht dat het gemis van de Juventus-licentie in het nadeel van Cristiano Ronaldo heeft gewerkt.

Top 10 FIFA 20 met Nederlands tintje

Het was even geleden dat een Nederlandse speler in de top 10 van de FIFA ranking aanwezig was. Gelukkig is er dankzij Virgil van Dijk ook een Nederlands tintje toegevoegd aan de lijst. De volgens UEFA beste Europese speler van afgelopen seizoen is met een beoordeling van 90 de beste (en enige) centrale verdediger van het spel.

(Image credit: EA Sports)

In combinatie met Mohammed Salah is Liverpool een bijzonder lastige club om te verslaan op papier. Hoewel Mané en Alisson net niet de top 10 hebben gehaald, blijven het spelers om voor uit te kijken.

Het slechte seizoen van Real Madrid veroorzaakt in negatieve zin grote gevolgen voor haar spelers wat betreft de FIFA 20 ranking. Zo zijn zowel Sergio Ramos als Toni Kroos buiten de top 10 terechtgekomen, een plek waar ze vorig jaar nog beide inzaten.

Met de aanhoudende geruchten over de PS5 en Xbox Project Scarlett kan FIFA 20 zomaar eens de zwanenzang zijn van de huidige generatie consoles. Met een beetje geluk - of pech, het is maar hoe je het bekijkt - zitten we in 2020 te spelen met de nieuwe generatie consoles.