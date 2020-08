Facebook gaat chats op Messenger en Instagram koppelen

Sinds januari 2019 wisten dat het eraan zou komen en nu lijkt het erop dat de veranderingen eindelijk openbaar worden: Facebook is gebruikers nu aan het uitnodigen om hun Facebook Messenger en Instagram chataccounts met elkaar te verbinden.

Zoals opgemerkt door The Verge, krijgen sommige mensen een bericht in Instagram op Android en iOS over "een nieuwe manier om te chatten". Die nieuwe manier is om rechtstreeks te chatten met contacten op Facebook en Instagram.

Accepteer de update en het berichtenicoontje in Instagram verandert van in een Facebook Messenger-symbool. Het lijkt er echter op dat de link nog niet helemaal werkt.

Dit zijn de beste budget smartphones

Facebook heeft niets gezegd over de update, dus het is nog niet duidelijk hoeveel gebruikers de optie hebben om dit proces te starten. Facebook CEO Mark Zuckerberg heeft wel al eerder gezegd dat hij alle messaging-apps die zijn bedrijf bezit samen wil laten werken.

We blijven chatten

In het verleden heeft Zuckerberg al gesproken over dit soort interoperabiliteit die voordelen op vlak van "privacy en veiligheid" biedt voor gebruikers, hoewel hij er ook op heeft aangedrongen dat het samenvoegen van WhatsApp, Facebook Messenger en Instagram berichten optioneel zou zijn.

De nieuwe prompt die verschijnt in Instagram geeft je inderdaad de mogelijkheid om te beslissen of je al dan niet een verbinding wilt maken met Facebook Messenger. Als je dat doet, wordt er een "nieuwe kleurrijke look" beloofd voor je chats, swipebewegingen om te antwoorden en de mogelijkheid om te reageren op berichten met emoji's.

Uit de officiële verklaringen die we tot nu toe hebben gehoord, klinkt het niet alsof Instagram, WhatsApp en Facebook allemaal één enkel berichtensysteem zullen gebruiken. In de plaats daarvan lijkt het eerder dat de berichtensystemen met elkaar zullen kunnen communiceren.

Vorige maand zagen we in de code voor WhatsApp nog hints dat WhatsApp- en Messenger-gebruikers direct met elkaar kunnen communiceren, maar het lijkt erop dat de Instagram-integratie als eerste aan de beurt is.