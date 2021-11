Een van grootste ergernissen aan Microsoft Teams wordt eindelijk aangepakt

Harde muziek en andere geluiden zijn storende factoren tijdens videogesprekken. Gelukkig wordt dat nu een halt toegeroepen, dankzij een nieuwe Microsoft Teams update.

De videoconferentiedienst heeft aangekondigd dat het werkt aan een upgrade die automatisch muziek moet herkennen. Deze wordt vervolgens onderdrukt, zodat het niet hoorbaar is in jouw audiofeed.

Microsoft gebruikt daarvoor machine learning-ruisonderdrukkingstools om niet-spraakgerelateerde geluiden tijdens een Microsoft-Teamsgesprek te herkennen, en bepaalt vervolgens of die geluiden stilgehouden moeten worden. Zo moeten al die hinderlijke achtergrondgeluiden verdwijnen tijdens videocalls.

Ruisonderdrukking in Microsoft Teams

"Ruisonderdrukking met machine learning bekijkt ieder niet-spraakgerelateerd geluidje dat door de microfoon wordt opgepikt. Het beoordeelt vervolgens of het als ruis bedoeld is en zal het vervolgens onderdrukken," volgens de tekst en uitleg op de officiële Microsoft 365 roadmap.

"Om te voorkomen dat muziek onterecht wordt onderdrukt en om gebruikers de nieuwe high-fidelity muziekmodus in te laten schakelen, hebben we een op ML gebaseerde muziekdetector gebouwd die de gebruiker via een melding informeert wanneer er muziek aanwezig is."

Microsoft zegt dat de tool een belangrijk onderdeel kan spelen bij het blokkeren van ongewenste achtergrondgeluiden, zoals muziek die wordt afgespeeld in een café of bistro als je op afstand werkt.

Met de tool is het ook mogelijk om aan te geven dat muziek een gewenste geluidsbron is, zoals tijdens een online muziekles.

De update is nog in ontwikkeling en volgens Microsoft is het doel om de functie in januari 2022 uit te brengen. Het goede nieuws is dat de update voor iedereen beschikbaar zal zijn, wat betekent dat de meeste gebruikers van Microsoft Teams de upgrade gaan krijgen. De enige beperking is dat hij vooralsnog gericht is op desktopcomputers.

Deze nieuwe feature is de laatste in een lange reeks upgrades voor Microsoft Teams, waaruit blijkt dat het zijn succes in de videoconferentie-industrie wil behouden. Microsoft heeft niet zolang geleden laten weten dat ze een upgrade uitbrengen voor gebruikers die meer controle willen krijgen over hun activiteitenfeedmeldingen, waardoor ze aangeven welk type melding ze in hun activiteitenfeed willen weergegeven. Dat moet een overdosis pings voorkomen.