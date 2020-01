Beste PC games in 2020: deze titels moet je gewoon gespeeld hebben

The best PC games cover a wide gamut of genres.

Of je nu probeert te beslissen welke van de beste PC-games je wilt spelen of nieuw bent in de wereld van PC-gaming, je bent hier aan het juiste adres. We hebben de beste PC-games uit verschillende genres geselecteerd en in deze lijst gezet.

Nu de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti en de Nvidia Super RTX reeks GPU's in ons midden zijn, evenals Intel's Coffee Lake Refresh processors, is er nog nooit een beter moment geweest kennis te maken met PC games. Er is ook een opmerkelijk grote catalogus van briljante spellen voor de PC.

Vergeet je PlayStations en Xboxen. De beste PC-games bestaan uit een breed scala aan genres, van platformgames en point-and-click avonturen, tot retrofavorieten en actievolle first-person shooters die gebruik maken van de beste graphics voor oogverblindende visuals.

In feite zal het aantal briljante PC-games je doen afvragen waar je moet beginnen. Gelukkig voor jou hebben we onze beste PC-spellen van 2020 op een rijtje gezet om je op weg te helpen.

De beste nieuwe PC game: Halo: Reach

Halo: Reach is geen meesterwerk, maar komt aardig dicht in de buurt. (Image credit: 343 Industries)

De directe prequel voor Halo: Combat Evolved werd oorspronkelijk weer op de Xbox 360 gelanceerd, en is nu als re-master op de PC terechtgekomen. Dit was de laatste Halo-game die Bungie ontwikkelde voordat het afscheid nam van Microsoft. In zekere zin is het dus bijna een afscheid of een ode. Zo ziet het er ook uit, met animaties die eruitzien als bewegende schilderijen en enorm levendige kleuren.

Natuurlijk is de gameplay ook indrukwekkend. Dat is niet verrassend, want dit is Bungie's zwanenzang en die moet eindigen met een sterke uithaal. De verhaallijn is diepgaand en boeiend. De personages zijn echt sympathiek, en de vijanden zijn slim en uitdagend, waardoor je kleine overwinningen nog beter voelen.

Halo: Reach is niet bepaald een meesterwerk, maar het komt wel dicht in de buurt. En als je op zoek bent naar de beste pc-game die vers van de pers komt, is deze moeilijk te verslaan.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt blijft een hoogvlieger (Image credit: CD Projekt Red)

Kijk, we weten dat deze game behoorlijk oud begint te worden, maar de game wordt ouder zoals een goede wijn. Zelfs drie jaar na zijn release is de game nog steeds een van de meest ambitieuze open wereld games ooit dankzij de combinatie van Skyrim's ongegeneerde schaal en de diepte van Grand Theft Auto V.

De game zit propvol content en mag zich zo tot een van de beste pc-games van 2019 rekenen. Gigantisch, prachtig en een absolute tijdverslijter - op de goede manier. The Witcher 3: Wild Hunt is niet alleen de beste pc-game beschikbaar in 2019, maar mogelijk een van de beste pc-games aller tijden.

Check onze lijst met beste gaming smartphones

2. Dark Souls 3

Dark Souls 3 maakt zowat alles beter en gooit enkele elementen van Bloodborne in de mix. (Image credit: From Software)

De game is dan misschien niet even moeilijk als zijn voorgangers, maar From Software's Dark Souls 3 neemt al het goede van de Souls-serie en combineert het met elementen uit Bloodborne, de recente PS4-game van de ontwikkelaar.

We gaan er geen doekjes om winden: je zal sterven in Dark Souls 3, wellicht meer dan eens. Het vraagt nog steeds toewijding om het complexe gevechtsysteem onder de knoppen te krijgen, maar de game speelt het eerlijk en nodigt zo ook meer casual gamers uit om de sombere, fantastische wereld te ervaren. Nu je met Dark Souls: Remastered ook kan zien waar het voor de serie allemaal begonnen is, is er geen beter tijd om ermee aan de slag te gaan.

3. Control

Control is in zekere zin enig in zijn soort. (Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Het is niet moeilijk om te zien waarom Control de gamingwereld heeft veroverd. Het creatieve team van Remedy Entertainment heeft ervoor gezorgd dat deze titel met veel liefde gemaakt werd. Het team besteedde met name zeer veel aandacht aan de ingewikkelde details. Dit filmische actie-avontuur biedt zijn spelers verbluffende visuals, prachtige omgevingen en briljante prestaties - om nog maar te zwijgen van een ongeëvenaarde gevechtservaring.

Control plaatst je in de bekwame schoenen van de vurige Jesse Faden. Je hebt de opdracht om The Oldest House op te zoeken, een gebouw in New York City dat voortdurend in beweging is en alleen verschijnt voor degenen die het willen vinden. Ondertussen moet je je vermiste broer lokaliseren, terwijl je als directeur het Federal Bureau of Control leidt en toezicht houdt op de inperking van paranormale entiteiten.

4. Monster Hunter World

Monster Hunter: World is de PC game van je dromen. (Image credit: Capcom)

Monster Hunter was lang een van de grootste namen in de gamingwereld waar je nog nooit van gehoord had. Met Monster Hunter: World, breekt de franchise echter door bij het grote publiek en de game komt ook eindelijk naar pc. Meer zelfs, het is een van de beste pc-games die je op dit moment kan spelen.

Monster Hunter: World plaatst je in de schoenen van, wel, een monsterjager. In de game jaag je op steeds groter en lastigere monsters die je uiteindelijk stript van onderdelen om je eigen personage beter te maken. Het is een bedrieglijk eenvoudige gameplay-loop die uiteindelijk een van de meest boeiende en lonende pc-games oplevert die je vandaag kan spelen.

Er is een eindeloze hoeveelheid content in dit spel en Capcom, de ontwikkelaar van deze monsterjacht, is toegewijd om een schat aan gratis DLC naar het spel te brengen. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe ijzige uitbreiding Monster Hunter World: iceborne. Als je dus op zoek bent naar een verslavende, innemende en voornamelijk leuke game om op jezelf te spelen of met je vrienden, kijk dan zeker naar Monster Hunter: World - het is werkelijk een van de beste pc-games die je vandaag kan spelen.

5. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 is een Western zoals je die nog nooit zag. (Image credit: Rockstar Games)

De nieuwste release van Rockstar Games was meteen een schot in de roos. Red Dead Redemption 2 is een boeiende western die Arthur Morgan en zijn bende volgt terwijl ze een gefingeerd Wild West proberen te overleven als schurken op de vlucht. Het spel is echter veel meer dan dat.

Of het nu gaat om verdwalen in het verhaal, elke zijmissie afmaken tot het einde, of gewoon een band opbouwen met je paard, RDR2 is een van die spellen waar je gemakkelijk 50+ uur in kunt zinken en toch nog iets te doen hebt. De gameplay is adembenemend en de graphics zijn prachtig. Je kunt het spel zelfs draaien in 8K, als je de hardware hebt.

Today's best Red Dead Redemption 2 deals £41.99 View

6. Sid Meier's Civilization VI

(Image credit: 2K Games)

Sid Meier's Civilization VI is de meest recente titel in het iconische turn-based strategiespel, en het is zonder twijfel een van de beste PC-games die je nu kunt spelen. Een van de dingen die de PC het beste platform voor gaming maken is de collectie aan verschillende genres. Wat Civilization VI te bieden heeft is de enorme omvang, ondanks het feit dat het misschien langzamer lijkt naast Fortnite.

Verspreid je rijk over de kaart en verpletter je vijanden. Je bouwt je rijk op van een eenvoudige nederzetting tot een wereldmacht, en je kunt dit doen door middel van militaire macht, technologische overmacht of culturele invloed. Sinds de lancering in 2016 heeft het twee uitbreidingspakketten die dit spel echt cementeren als een epische vermelding in onze beste PC-games lijst. Civilization VI: Rise and Fall werd uitgebracht in februari 2018 en daarop volgde Civilization VI: Gathering Storm in februari 2019.

7. Alien: Isolation

Alien: Isolation is de spannende games waar fans op gewacht hebben. (Image credit: Creative Assembly)

Alien: Isolation is de spannende game die zich afspeelt 15 jaar na de gebeurtenissen uit de eerste Alien-film uit 1979. Spelend als Amanda Ripley, dochter van Alien-protagonist Ellen Ripley, is het jouw missie om een vluchtrecorder op te sporen en terug te halen aan boord van het Sevastopol-ruimtestation.

In eerste instantie is het een sluipspel, maar toch drijft Isolation de spanning op door je uit te rusten met een minimaal wapenarsenaal. De uitstekende graphics schitteren op high-end pc's en de slimme AI helpt om de spanning nog verder op te voeren zodat je bij elke hoek je adem inhoudt.

8. Overwatch

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Overwatch veranderde het landschap van de traditionele grijze shooters in het rijk van competitief gamen. De heldere, levendige kleuren worden aangevuld met sympathieke personages die elk een interessant achtergrondverhaal bevatten. Het leent zich op die manier voor geweldige webcomics en cinematics, ook al zijn die in eerste instantie niet aanwezig in de game.

Overwatch is ook een van de beste pc-games omwille van hoe goed het draait op alle verschillende hardware. De game is ondertussen al wat oud, maar zelfs in 2019 is het nog steeds de beste pc-game voor iedereen die op zoek is naar competitieve actie. Als je op de een of andere manier deze game gemist hebt, doe jezelf dan een plezier, maak een Battle.net account aan en ga aan de slag met Overwatch en zijn cast van kleurrijke personages.

9. Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 neemt je mee naar het VK. (Image credit: Microsoft)

Microsoft's raceserie wordt alleen maar beter met elke release, en in veel opzichten heeft deze spin-off de belangrijkste Forza Motorsport lijn overtroffen als de beste racegames op de PC op dit moment. Ze zijn zeker leuker, en voegen een vleugje arcade-plezier toe aan de nauwkeurig nagemaakte auto's en racebanen die we van Forza zijn gaan verwachten.

Forza Horizon 4 is met gemak een van de beste PC-games die je vandaag de dag kunt kopen, en deze titel brengt races naar het Verenigd Koninkrijk. Nu kun je door charmante dorpjes, badplaatsen en de stad Edinburgh scheuren door middel van vele kilometers landweggetjes en zandpaden tussendoor.

Je kunt Forza Horizon 4 kopen via de Microsoft Store. Het is ook beschikbaar als onderdeel van de Xbox Game Pass voor de pc, of je kunt de Xbox One-versie kopen en een downloadcode voor de pc krijgen met de Xbox Anywhere-functie.

10. Thimbleweed Park

Thimbleweed Park combineert een old school design met moderne technologie. (Image credit: Terrible Toybox)

Fans van klassieke point-and-click games zoals Monkey Island en Day of the Tentacle, die behoren tot de beste PC-games ooit gemaakt, moeten Thimbleweed Park toevoegen aan hun must-play lijst. De game is ontwikkeld door Ron Gilbert en Gary Winnick, twee van de mensen achter de PC-klassiekers Monkey Island en Maniac Mansion. Thimbleweed Park kan je vergelijken met een liefdesbrief aan klassieke point-and-click avonturenspellen.

Door zijn prachtige retro-elementen, de goed uitgewerkte dialoog en de verbijsterende puzzels verdient Thimbleweed Park zijn plaats op onze lijst van de beste PC-games, waarin het beste van old-school design wordt samengevoegd met moderne technologie.

Today's best Thimbleweed Park deals No price information Check Amazon

11. Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice is een helse uitdaging om onder de knie te krijgen. (Image credit: From Software)

From Software is een grote naam wanneer je kijkt naar de beste pc-games van tegenwoordig. Het brein achter de gerenommeerde Dark Souls-serie serveren pc-gamers de meest desolate landschappen met de meest uitdagende en lonende gameplay. From Software is nu volledig terug met Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro plaatst je in de schoenen van de Young Wolf, een shinobi die de taak krijgt om zijn jonge meester te redden. De game neemt je mee door een 16e-eeuws Japan, maar de zaken worden raar en bovennatuurlijk: dit is From Software zoals we ze kennen.

Verwacht echter niet dat het gemakkelijk wordt, Sekiro: Shadows Die Twice is een extreem moeilijke game om te beheersen. Snelle reflexen zijn vereist om vijandige aanvallen af te weren en je zal de stealth-vaardigheden onder de knie moeten krijgen. Je kan je niet de hele dag verstoppen achter je schild, in tegenstelling tot Dark Souls III.

12. Minecraft

Minecraft is een oude bekende die nog steeds urenlang speelplezier biedt. (Image credit: Microsoft)

"If you build it, they will come", in het geval van Minecraft mag je dat citaat zeer letterlijk nemen. Minecraft is een survival-based sandbox RPG die ondertussen al meer dan 100 miljoen exemplaren heeft verkocht sinds zijn lancering in 2009. In Minecraft kan je je eigen werelden bouwen door materialen te gebruiken die je verzamelt. Wie vooral wil verkennen, kan online een kijkje nemen in de werelden die andere spelers hebben gemaakt.

Je kan ervoor kiezen om je te beperken tot de vele tools en blokken die ontwikkelaar Mojang je aanreikt, maar wellicht zal je al snel mods installeren om nog meer plezier uit de game te halen.

13. Doom

Doom hoort jaren later nog steeds bij de beste pc-games die je kan vinden. (Image credit: Bethesda)

Id Software's Doom was een fenomeen voor pc-gamers in de jaren 90. De first-persoon shooter was even controversieel als geliefd, grotendeels dankzij de expliciete voorstellingen van bloed en geweld die alleen door een computer tevoorschijn konden worden getoverd. Ouders kunnen zich opnieuw zorgen maken, want de franchise maakte in 2016 een frisse start met de toepasselijk genaamde game Doom. Hoewel de multiplayer niet meteen aantrekkelijk te noemen is voor shooterfans, zal de verhaalmodus je in confrontatie brengen met de demomen in de hel. Beleef een avontuur dat even lang is al bloederig en bevredigend.

14. Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale is eigenlijk een game mode binnen Fortnite. (Image credit: Epic Games)

Het is misschien wel het grootste spel ter wereld op dit moment, dus Fortnite Battle Royale is een logische keuze voor deze lijst. Het is immers een wereldwijd fenomeen en behoort tot de beste PC-games als je van supercompetitieve online games houdt. Dit is een spel waar mensen steeds weer naar terugkomen, en dat is vooral te danken aan de verslavende gameplay en de regelmatige updates van Epic.

Fortnite Battle Royale is eigenlijk een game mode voor de Fortnite game, maar deze mode is zo populair geworden, dat veel mensen het als een apart spel op zich beschouwen. Net als bij andere Battle Royale games is het doel van Fortnite Battle Royale om je een weg te vechten door een steeds kleiner wordende kaart totdat je de laatste speler bent die overblijft. Dat klinkt misschien eenvoudig genoeg, maar er zit heel wat diepte in dit spel als je eenmaal begint te spelen.

Today's best Fortnite deals €53.09 View €54.29 View £44.99 View £45.99 View Show More Deals

15. Cuphead

Cuphead voelt niet aan als de gemiddelde PC-game. (Image credit: Studio MDHR)

Cuphead's animatie die uit de jaren 30 lijkt te komen, maakt dit zeker een van de mooist uitziende - en klinkende - PC-games op onze lijst. Met zijn run-and-gun-platforming met boss rushbattles is het ook een uiterst uitdagend spel. Maar dat betekent alleen maar dat het nog leuker is om te spelen.

Met handgetekende canimatie, aquarelachtergronden en een originele jazzsoundtrack is Cuphead anders dan alles wat je op PC speelt. Hou er wel rekening mee dat de hoge moeilijkheidsgraad mensen kan afschrikken. Als je bereid bent om te werken en je spelvaardigheden aan te scherpen, word je beloond met een van de beste PC-games die je ooit zult spelen.

Gabe Carey en Bill Thomas hebben ook meegewerkt aan dit artikel.