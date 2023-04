Coolblue opent dit najaar nieuwe winkel in Brugge

Coolblue zal dit najaar een winkel in het West-Vlaamse Brugge openen. Die zal zich bevinden in het winkelcentrum B-Park aan de Blankenbergse Steenweg. Klanten zullen in het pand van ongeveer 1.000m² meer dan 1.000 producten kunnen uitproberen en kunnen langskomen voor advies en online bestellingen.

Aan het begin van dit jaar gaf Coolblue reeds aan dat het twee nieuwe vestigingen in België zou openen in 2023. Toen was al bekend dat de eerste winkel in Mechelen komt, maar de locatie van de tweede winkel bleef nog onbekend. Dit wordt nu concreter na de aankondiging van de winkel in Brugge. Daarmee wordt het de zevende winkel in het land en de tweede in West-Vlaanderen, naast de huidige locatie in Kuurne. Tenzij Coolblue drastische wijzigingen aan zijn plannen heeft uitgevoerd, komen er geen extra Belgische winkels bij dit jaar.

Arne Van Verdegem, Manager Groei van Coolblue België geeft een korte toelichting: “Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Zoek je een draadloze speaker, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Binnenkort is dit ook mogelijk in onze Brugse winkel.”

Tot slot is er geen exacte openingsdatum bekend. Coolblue spreekt in zijn persbericht alleen over "het najaar". De online retailer is voor de nieuwe winkel wel al op zoek naar zo’n 25 nieuwe collega’s.