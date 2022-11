Chromebooks met AMD processor kunnen nu games draaien via Steam

AMD is er samen met Google voor aan het zorgen dat je Steam games kunt spelen op Chromebooks met Ryzen-processors.

Het is alweer een paar jaar geleden dat Google voor het eerst aankondigde dat ze wilden zorgen dat je Steam games ook op Chromebooks kunt spelen. Aan het begin van dit jaar begon Google ook echt met een alpha-test, maar toen was daar nog een Intel-processor voor nodig.

Inmiddels is dit project in de bètafase en worden er ook AMD-processors ondersteund. Het gaat dan wel specifiek om bepaalde processors uit de Ryzen 5000-reeks, zoals de Ryzen 7 5825C en de Ryzen 5 5625C. Naast een van deze processors, moet de Chromebook ook beschikken over minimaal 8GB werkgeheugen.

AMD heeft bekendgemaakt dat er in de eerste instantie ongeveer 50 Steam-games beschikbaar zullen zijn om te spelen op een ondersteunde Chromebook.

Om welke games gaat het dan? Een aantal van deze ondersteunde titels zijn: Age of Empires II: Definitive Edition, Civilization V, Half-Life 2, Left 4 Dead 2, Portal 2 en The Witcher 3: Wild Hunt.

Analyse: Mooi begin, maar er zijn nog obstakels

Daarnaast vereisen sommige games meer kracht dan anderen en dat minimum van 8GB werkgeheugen is dus misschien niet voor elk spel genoeg. Google heeft zelf ook al aangegeven dat 16GB soms nodig kan zijn voor soepele gameplay. Linux kan worden gelezen. De Steam Deck gebruikt bijvoorbeeld zijn eigen versie van Linux (SteamOS) en ook ChromeOS is gebaseerd op Linux.

Het is natuurlijk mooi als je straks via Steam je PC-games ook op een Chromebook kunt spelen, maar er zijn nog wel wat kleine problemen. We zijn inmiddels dus wel van de alpha-fase naar de bèta-fase van deze test gegaan, maar dat wil niet zeggen dat je nu geen bugs of glitches meer tegen gaat komen. Houd er dus rekening mee dat niet alles soepel speelt in het begin.

Ook is het belangrijk om te onthouden dat er bij Proton nog steeds vaak problemen zijn met games die een vorm van anti-cheat gebruiken. In principe kunnen ontwikkelaars anti-cheat op Proton wel ondersteunen, maar zelfs als ze dat doen is er nog geen garantie dat het ook op Chromebooks werkt.

Zo is 16GB werkgeheugen bij The Witcher 3: Wild Hunt (zie foto hierboven) bijvoorbeeld echt vereist. Google raadt op de pagina voor dit project (opens in new tab) ook aan voor dit spel om de graphics en postprocessing op laag te zetten. Er staat op deze pagina een lijst met de ondersteunde games, bijbehorende tips, bekende problemen en een lijst van de Chromebooks die momenteel ondersteund worden.

Chromebooks worden langzamerhand dus steeds geschikter voor games. Naast dit project om Steam-games te gaan ondersteunen, richten Chromebooks zich ook steeds vaker op gamers. Dat doen ze dan door bijvoorbeeld betere onderdelen, schermen van hoge kwaliteit en RGB-toetsenborden toe te voegen.

Deze apparaten zijn nog steeds niet helemaal te vergelijken met echte gaming-laptops, maar als je dit soort Chromebooks voor een redelijke prijs kunt krijgen, dan is het een mooi alternatief voor gamen on-the-go.