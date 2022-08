Bol.com verwelkomt 50.000e verkooppartner

Bol.com wordt vaak gezien als het Amazon van de lage landen. Sinds 2011 biedt de webwinkel niet alleen eigen producten aan, maar ook producten van verkooppartners. Inmiddels zijn er 50.000 van die partners aangesloten bij het netwerk van bol.com. Dat zorgt voor een win-winsituatie, want terwijl bol.com zijn aanbod uitbreidt, genieten de partners mee van de reusachtige omvang van het platform.

In den beginnen was er Boek2

Benieuwd wie de allereerste verkooppartner van bol.com was in 2011? Dat was tweedehandsboekenwinkel Boek2. Dat was nog maar het begin, want in 2014 verwelkomde bol.com de eerste Belgische partners. In 2015 ontstond "Logistiek via bol.com" waarmee partners hun volledige logistieke werking konden uitbesteden aan bol.com. Het bedrijf is al ruim tien jaar bezig met zijn partnerwerking en dat werpt zijn vruchten af.

Al deze inspanningen van bol.com, hebben ervoor gezorgd dat 60% van alle omzet in Q1 van 2022 verliep via hun partners. Intussen telt de webshop ook meer dan 13 miljoen klanten uit Nederland en België.

We zijn tot slot benieuwd of de introductie van Amazon België enige impact zal hebben op de cijfers bij bol.com. Aangezien Amazon Nederland geen al te grote negatieve invloed heeft gehad op de activiteiten van bol.com, verwachten we niet al te veel problemen door Amazon België.