Zo download je gratis The Sims 4 op alle platformen

Uitgever EA en de game-ontwikkelaar Maxis hebben leuk nieuws voor de Sims-aficionado's onder ons.

Het basisspel van The Sims 4 is vanaf 18 oktober volledig gratis te spelen! Voor de DLC's moet je wel geld neertellen, maar met het reguliere spel ben je ook wel velen honderden uurtjes druk bezig met het ideale huis bouwen.

Als je The Sims 4 al eerder hebt gekocht, dan krijg je een cadeautje: namelijk de Desert Luxekit waarmee je toegang krijgt tot woestijn-geïnspireerde meubels. Om het cadeautje toe te eigenen, moet je simpelweg inloggen en in het hoofdmenu kan je het cadeautje pakken.

The Sims 4 is beschikbaar voor de PC en Mac via de EA-app, Origin of Steam, maar ook op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Xbox One.



The Sims 4 downloaden via de EA-app

Breng een bezoekje aan The Sims 4-pagina op EA, en druk rechtsboven op de blauwe knop met Play for Free. Selecteer de EA app for Windows in het drop-down menu en klik op downloaden.



Als je de EA app hebt geïnstalleerd, dan zoek je naar The Sims 4 in de app en dan klik je op downloaden.

The Sims 4 downloaden op Mac via Origin

Breng een bezoekje aan The Sims 4-pagina op EA, en druk rechtsboven op de blauwe knop met Play for Free. Selecteer Origin for Mac en download het programma.

Installeer en open de Origin-app op je Mac en zoek voor The Sims 4 en download het spel.

The Sims 4 downloaden op Steam

The Sims 4 downloaden op Steam is erg gemakkelijk. Log in bij Steam of maak een account aan, en download de client. Zoek voor The Sims 4 binnen steam, en voeg het spel toe aan je bibliotheek. Het spel verschijnt in je spellenlijst en dan kan je de game simpelweg installeren.

De beste mods voor The Sims 4 - en hoe je ze installeert

The Sims 4 downloaden op PlayStation

Zet je console aan en log in. Vervolgens open je de PlayStation Store en zoek je naar The Sims 4. Als je het spel hebt gevonden, dan selecteer je Sims 4 en download je het spel en daarna kan je lekker spelen.

The Sims 4 downloaden op Xbox

Log in op je Xbox-account op je console, en open de Microsoft Store. Zoek voor The Sims 4 en klik op het spel. Vervolgens kies je de standaardversie en druk je op 'Get Free' en download je het spel. Zo makkelijk is het.