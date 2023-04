Laadt je telefoon niet (goed) op? Zo moet je de oplaadpoort schoonmaken

Wat heb je nodig? - Tandenstoker - Watje - Perslucht - Isopropyl alcohol (optioneel)

Als je ooit hebt gemerkt dat je telefoon niet goed oplaadt, kan een vuile oplaadpoort de schuldige zijn. Deze openingen zijn een magneet voor stof en in dit artikel laten we je de beste manieren zien om de oplaadpoort van je telefoon schoon te maken.

Oplaadpoort telefoon schoonmaken

Schakel je telefoon uit en gebruik een tandenstoker om overtollig vuil uit de oplaadpoort te halen.

om overtollig vuil uit de oplaadpoort te halen. Of wikkel een tandenstoker in een watje , bevochtig het met schoonmaakalcohol (nooit met water) en haal het wattenstaafje langs de binnenkant van de oplaadpoort.

, bevochtig het met (nooit met water) en haal het wattenstaafje langs de binnenkant van de oplaadpoort. Gebruikt tot slot perslucht om overtollig vuil uit de aansluiting te blazen.

Stap voor stap oplaadpoort telefoon schoonmaken

Zijn bovenstaande stappen om de oplaadpoort van je telefoon schoon te maken te beknopt? Geen paniek, we leggen hieronder het hele proces stap voor stap uit.

1. Schakel je telefoon uit Eerst en vooral: zet je telefoon uit. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar je wilt geen scherp voorwerp steken in iets dat gerelateerd is aan een stopcontact. Zeker wanneer je schoonmaakalcohol (of een andere vloeistof) gebruikt, is dit een essentiële stap.

2. Wikkel een watje rond een tandenstoker (Image: © Shutterstock / Leviana) Als je telefoon uit staat, haal je een klein stukje van een wattenschijfje en wikkel je het om het uiteinde van een tandenstoker. De beste manier om dit te doen is door het tussen je vingers te rollen, zodat het katoen aan het uiteinde van de tandenstoker blijft plakken.

Hier is het belangrijk om rekening te houden met de grootte van de oplaadpoort van de telefoon. USB-C- en Lightning-poorten zijn bijvoorbeeld ongeveer zo groot als een rijstkorrel, dus heb je niet veel van het watje nodig om rond de tandenstoker te wikkelen.

3. Blaas perslucht in de oplaadpoort (Image: © Shutterstock / SAMRAN MGR) Als je een bus perslucht hebt (meestal voor minder dan 10 euro te vinden op Amazon (opens in new tab) of in de elektronicazaak), blaas hiermee dan lucht in de oplaadpoort vanuit een linkse of rechtse hoek. Dit zou al het losse stof eruit moeten halen.

Als je deze methode volgt, moet je oppassen dat je niet te veel druk zet op de oplaadpoort. Dat kan de interne onderdelen van je telefoon namelijk beschadigen. Ons advies is om maximaal twee seconden lucht in de oplaadpoort te blazen.

4. Maak het watje nat met schoonmaakalcohol Deze stap is optioneel, maar als je wat schoonmaakalcohol hebt - isopropylalcohol is een goede optie voor elektronica - maak dan je wattenstaafje vochtig. Dit helpt bij het losmaken van hardnekkig vuil, zodra je begint te prutsen in de oplaadpoort van je telefoon.

5. Ga met het watje van links naar rechts in de oplaadpoort (Image: © Shutterstock / inspire finder) Steek de punt van je geïmproviseerde wattenstaafje (vochtig of droog) in de oplaadpoort van je telefoon en beweeg het van links naar rechts. Het aantal keren dat je dit moet doen, hangt af van de hoeveelheid vuil. We raden je aan een zaklamp te gebruiken om er zeker van te zijn dat je alles hebt verwijderd voor je stopt met schoonmaken.

6. Nog meer perslucht! Als je eenmaal goed hebt schoongemaakt met wattenstaafje, verwijder het dan en blaas nog wat lucht in de oplaadpoort. Dit verwijdert niet alleen het achtergebleven vuil, maar droogt ook de achtergebleven druppels reinigingsvloeistof.

Tips oplaadpoort telefoon schoonmaken

(Image credit: Shutterstock / Todorean-Gabriel)

Gebruik tot slot niet je mond om lucht in de oplaadpoort van de telefoon te blazen. Hoewel dit misschien een goedkope oplossing lijkt, is het moeilijk om de luchtdruk van een bus perslucht na te bootsen. Daarnaast bestaat de kans dat er zo speeksel in de oplaadpoort terechtkomt en dat wil je vermijden.

Als bovenstaande methode je oplaadproblemen niet verhelpt, controleer dan je oplaadkabel. Na verloop van tijd kunnen uiteinden rafelen waardoor de draden knappen en de kabel niet meer werkt. Als je oplaadkabel in orde is en je telefoon nog steeds niet goed oplaadt, zelfs na het schoonmaken van de oplaadpoort, raden we aan om hem naar een specialist te brengen voor een batterijcontrole.