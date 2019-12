Netflix Nederland: Dit is er nieuw in december

Zoals elke maand heeft Netflix weer heel wat nieuws klaarstaan. Zoals we konden verwachten, zien we in december voornamelijk kerstfilms op de planning. Gelukkig is dat niet het enige, want we zien ook enkele bekende blockbusterfilms zoals World War Z en Kung Fu Panda 3.

Enkele hoogtepunten zijn het tweede seizoen van de Netflix Original serie You en de langverwachte Netflix Original serie The Witcher, gebaseerd op de bekende game.

Het volledige overzicht zie je hieronder.

Netflix Nederland: Films en series voor december 2019

1 december - A Cinderella Story: Christmas Wish

1 december - Casper en Emma gaan de bergen in

1 december - Dead Kids

1 december - Maximum Risk

1 december - Imperium

1 december - Against All Odds

1 december - Green Room

1 december - World War Z

3 december - Shelby American

4 december - Magic for Humans

5 december - A Christmas Prince: The Royal Baby

5 december - V-Wars

5 december - Home for Christmasa

6 december - Marriage Story

6 december - Triad Princess

6 december - Virgin River

6 december - Astronomy Club

6 december - The Confession Killer

6 december - Spirit Riding Free: The Spirit Of Christmas

9 december - A Family Reunion Christmas

10 december - Kung Fu Panda 3

12 december - Jack Whitehall: Christmas with my Father

13 december - 6 Underground

16 december - The Change-Up

16 december - The Break-up

20 december - The Witcher

20 december - The Two Popes

24 december - Lost in Space (S02)