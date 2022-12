Nederland vs Argentinië live stream: zo kan je de kwartfinale van het WK 2022 online kijken

Nederland is momenteel een van de amper vier ongeslagen ploegen in Qatar en vanavond barst de strijd tegen Argentinië los in de kwartfinale het WK 2022. Dit is al de vijfde keer dat de twee ploegen tegen elkaar spelen, waarbij ze elk twee keer wonnen en de andere keer met gelijkspel eindigden. In het verleden ging de belangrijkste wedstrijden naar Argentinië, dus we zijn benieuwd of Nederland vanavond het tij kan keren. Lees hier hoe je de Nederland vs Argentinië live stream kan kijken en de kwartfinale van het WK 2022 in Qatar kan volgen.

Nederland vs Argentinië live stream Datum: Vrijdag 9 december Locatie: Lusail Iconic Stadium, Lusail Gratis live stream: NPO Start (opens in new tab) Overal kijken met ExpressVPN 100% risicovrij (opens in new tab)

Oranje heeft een bijna vlekkeloos parcours afgelegd in Qatar. Nadat ze Groep A hadden doorlopen, speelden ze zaterdag de VS naar huis met een gemakkelijke 3-1 overwinning.

Argentinië begon aan het toernooi met een ongeslagen reeks van 36 wedstrijden, maar ondanks de hype rond Lionel Messi zagen ze er nooit echt uit als echte kanshebbers. Het elftal van Lionel Scaloni had een enorme dosis geluk nodig om in de laatste ronde voorbij Australië te geraken.

Er is veel gesproken over Denemarken als underdog van dit toernooi, maar Nederland zou ook wel eens de beker kunnen pakken. Argentinië wist in 1978 Nederland te verslaan, waarna Oranje in de beroemde kwartfinale in Frankrijk in 98 als winnaar uit de bus kwam. Hoe zal het in Qatar aflopen?

Nederland vs Argentinië begint in het Lusail Iconic Stadium in Lusail om 20.00 uur, onze tijd. Volg onze gids over hoe je een Nederland vs Argentinië live stream kunt bekijken, waar je ook bent. We beginnen natuurlijk met hoe je elke WK-wedstrijd gratis kunt bekijken vanuit Nederland.

Nederland vs Argentinië live stream gratis kijken vanuit Nederland

(opens in new tab) Voetbalfans in Nederland kunnen de WK wedstrijd tussen Nederland en Argentinië gratis online bekijken via NPO Start (opens in new tab). De andere WK-wedstrijden worden daar ook uitgezonden. Niet in Nederland momenteel? Geen probleem, want met ExpressVPN (opens in new tab) kan je naar NPO Start kijken vanuit het buitenland en de wedstrijd alsnog volgen..

Nederland vs Argentinië live stream gratis kijken vanuit België

Voetbalfans in België kunnen de WK wedstrijd tussen Nederland en Argentinië gratis online bekijken via VRT Max (opens in new tab). De andere WK-wedstrijden worden daar ook uitgezonden. Niet in België momenteel? Geen probleem, want met ExpressVPN (opens in new tab) kan je naar VRT Max kijken vanuit het buitenland en de wedstrijd alsnog volgen.

Nederland vs Argentinië live stream vanuit het buitenland kijken

Als je tijdens het WK 2022 in het buitenland bent en wilt kijken naar je favoriete zender, zul je waarschijnlijk een geoblokkade tegenkomen en een VPN moeten gebruiken.

Een VPN is software waarmee je je virtuele locatie kunt veranderen en toegang kunt krijgen tot elke streamingdienst die je nodig hebt. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en bovendien veilig. Wij zien momenteel ExpressVPN als de beste VPN voor streams.

WK live stream kijken vanuit het buitenland: