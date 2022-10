Ajax vs Napoli live stream: bekijk de Champions League match overal ter wereld

(opens in new tab)

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus Pickx Sports (opens in new tab). Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer.

Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN (opens in new tab) alsnog de wedstrijd tussen Ajax en Napoli te bekijken.