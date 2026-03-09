Ontdek de Jackery SolarVault 3-serie: slimme plug-in thuisbatterij voor zonne-energie

Woon je in Nederland en heb je zonnepanelen? Dan hebben we slecht nieuws voor je: vanaf 1 januari 2027 zal de extra zonne-energie die jij opwekt, verkocht worden aan het elektriciteitsnet aan een laag tarief met als gevolg dat jij minder bespaart met je zonnepanelen.

Het goede nieuws is dat hiervoor een oplossing bestaat, namelijk een plug-in thuisbatterij. Die batterij zal de extra energie bewaren zodat die niet wordt doorverkocht aan dat lagere tarief en jij van alle voordelen van je zonnepanelen kan genieten.

Plug-in thuisbatterijen zijn er in allerlei vormen en maten. De ene is ook makkelijker te installeren dan de andere. Als jij wil investeren in een plug-in thuisbatterij, dan raden we aan om naar de nieuwe SolarVault 3 Pro Max AC van Jackery te kijken. Deze batterij is eenvoudig zelf te installeren, heeft een hoge capaciteit en allerlei slimme snufjes om je te helpen besparen.

Jackery SolarVault 3 Pro Max AC: eenvoud staat centraal

(Image credit: Jackery)

Het topmodel in de nieuwe serie plug-in thuisbatterijen van Jackery is de SolarVault 3 Pro Max AC. De installatie van thuisbatterijen kan complex worden, maar Jackery vereenvoudigt het hele proces zodat er geen installateur aan te pas komt.

De eerste manier om de SolarVault 3 Pro Max AC te installeren, is rechtstreeks op een stopcontact. De batterij zal dan de extra energie opnemen zonder dat je iets aan je huidige installatie moet veranderen. Daarnaast kan je de wisselstroomuitgang van je micro-omvormer aansluiten op de SolarVault 3 Pro Max AC om zonne-energie in real-time op te slaan.

Door dit systeem is de SolarVault 3 Pro Max AC compatibel met bijna alle zonnepanelen. Of je nu een nieuwer, ouder, groter of kleiner systeem hebt, deze plug-in thuisbatterij zal werken. Het maakt verder ook niet uit van welk merk je zonnepanelen zijn.

Je kan de SolarVault 3 Pro Max AC uitbreiden met extra batterijen tot maximaal 15.12kWh. Hierdoor is hij ook geschikt voor grotere installaties. Dankzij de output van 2500W moet je je verder geen zorgen maken over overbelasting. Vaatwassers, wasmachines, airco's, het is allemaal geen probleem voor de SolarVault 3 Pro Max AC.

Besparen met AI

(Image credit: Jackery)

Om jou nog meer te laten besparen, heeft Jackery een AI-systeem dat toegang heeft tot actuele stroomprijzen in Europa. Daardoor laadt de SolarVault 3 Pro Max AC op wanneer de elektriciteit goedkoop is en verbruikt hij stroom wanneer de prijzen hoger worden.

Daarbovenop is er een Intelligent Mode. Die voorspelt de opbrengst van je zonnepanelen, je verbruik en meer, combineert al deze data en bepaalt dan wat de meest efficiënte modus is voor de thuisbatterij. Op die manier ben jij geen uren bezig met de zoektocht naar de juiste instellingen en hoef je ook niets handmatig aan te passen. Als je toch zaken wil aanpassen, kan dat snel, eenvoudig en waar je ook bent met de app.

Je kan de SolarVault 3 Pro Max AC koppelen aan een slimme meter en zelfs het verbruik van specifieke apparaten monitoren via slimme stopcontacten (maximaal vier). Dat laatste is vooral handig bij apparaten die veel verbruiken en/of voortdurend aan staan, zoals wasdrogers en luchtreinigers.

Geavanceerde bescherming

(Image credit: Jackery)

Oververhitting en in het ergste geval brand blijven twee belangrijke punten. Ook daaraan heeft Jackery gedacht. De SolarVault 3 Pro Max AC monitort niet alleen voortdurend de temperatuur van je PV- en grid-terminals, maar heeft een ingebouwde aerosolsproeier die automatisch geactiveerd wordt bij kritieke temperaturen.

Dat laatste zou in de praktijk nooit mogen gebeuren. De SolarVault 3 Pro Max AC laat namelijk lucht door voor constante koeling en heeft thermische isolatieplaten. Daarnaast werkt hij bij temperaturen van -20 tot 55 °C en heeft hij een IP65-score voor water- en stofbestendigheid.

Pre-order vanaf 25 maart!

De Jackery SolarVault 3 Pro Max AC is vanaf 25 maart 2026 beschikbaar voor pre-order, samen met de SolarVault 3 Pro en SolarVault 3 Pro Max. Gebruikers die zich tussen 9 en 24 maart aanmelden via de Jackery-website ontvangen een coupon van €100, te gebruiken bij bundelaankopen met zonnepanelen. Voor meer info en pre-orders kan je terecht op de Jackery-website.

Wie de plug-in thuisbatterijen graag in het echt ziet, kan tot slot op 10 maart een bezoek brengen aan Jackery op de Solar Solutions Amsterdam (Stand J6, Expo Greater Amsterdam).