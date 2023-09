Apple Watch Ultra 2 hands-on review

Een paar uur met de Apple Watch Ultra 2 is genoeg om te bevestigen dat het een verbetering is ten opzichte van het uitstekende origineel, al is het maar een kleine verbetering. Maar dat is waarschijnlijk genoeg om het de beste Apple Watch ooit te maken. Het super heldere scherm maakt hem alleen maar beter.

Apple Watch Ultra 2: Review in een notendop

De originele Apple Watch Ultra was het meest radicale herontwerp van de smartwatch dat Apple ooit heeft geprobeerd. Het was iets compleet nieuws, en de beste Apple Watch die we ooit hadden gezien. De Apple Watch Ultra 2 is ook erg goed, omdat het grotendeels hetzelfde horloge is.



Het heeft een helderder scherm (Apple's helderste scherm ooit, in feite), maar Apple's nieuwe S9-chip en watchOS 10 zorgen voor de meeste veranderingen. De S9-chip maakt, net als bij de Apple Watch Series 9, een aantal nieuwe functies mogelijk, zoals de indrukwekkende Tik Dubbel-bediening. Met dit innovatieve nieuwe gebaar kun je workouts starten, timers stoppen, oproepen beantwoorden en nog veel meer.



Voor een groot aantal andere functies, waaronder Siri, hoeft het horloge niet langer verbinding te maken met de cloud, terwijl een paar wijzigingen in de Depth-app het plaatje compleet maken. Het horloge is daarnaast milieuvriendelijker geworden, met gerecyclede materialen aan de binnen- en buitenkant. Ook de nieuwe bandjes passen in dit ethos met een grotere nadruk op duurzaamheid.



Maar als het gaat om het doel van de Apple Watch Ultra 2, een Apple Watch om mee naar buiten te nemen de wijde natuur in, is er weinig veranderd. De batterijduur is niet verlengd, er is geen nieuwe workoutfunctie toegevoegd en er zijn geen navigatie-innovaties.



Het is nog steeds een geweldige Apple Watch, waarschijnlijk zelfs de beste qua specs, maar hij valt in dezelfde cyclus van kleine jaarlijkse updates als de standaard Apple Watches.

Apple Watch Ultra 2: Specs

Swipe to scroll horizontally Component Apple Watch Ultra 2 Prijs: 899 euro Afmetingen 49 x 41 x 14 mm Gewicht 61 gram Case/bezel Titanium Display 502 x 410 px poly-silicon always-on OLED Retina Display GPS Ja Batterijduur 36 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Waterproof? Ja, WR100 (voor duiken)

Apple Watch Ultra 2: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Matt Evans)

899 euro

Slechts één configuratie

Nu beschikbaar

De Apple Watch Ultra 2 is nu verkrijgbaar. Bij de Apple Watch Series 9 kun je uit een heleboel kleuren en maten kiezen, maar dit is bij de Apple Watch Ultra 2 niet van toepassing.



Je krijgt één maat, 49 mm, en één kleur, het standaard Titanium, ondanks de geruchten dat we dit jaar een zwarte of Midnight versie zouden zien. LTE mobiele connectiviteit is standaard. De enige belangrijke keuze die je moet maken bij de aankoop is met welk bandje hij wordt geleverd, maar daar gaan we dieper op in in het designgedeelte hieronder.



Als de 899 euro voor de Watch Ultra 2 te veel is, of als je de extra avontuurlijke functies niet nodig hebt, kun je natuurlijk ook kijken naar de Apple Watch 9.

Apple Watch Ultra 2: Design

(Image credit: Future / Matt Evans)

Gerecyclede titanium behuizing

Retina-display met 3.000 nits helderheid

Verder vrijwel identiek

Op het eerste gezicht is de Apple Watch Ultra 2, net als de Series 9, min of meer identiek aan zijn voorganger. Beide hebben dezelfde solide titanium behuizing, de uitstekende behuizing met de digitale kroon en zijknop, en de inmiddels iconische oranje Action-knop. De plaatsing van de microfoon en luidsprekers komt ook precies overeen met die van het origineel.

De belangrijkste verschillen betreffen het scherm en de bandjes. Ten eerste is het scherm nog mooier dan dat van de eerste versie, met een indrukwekkende helderheid van 3.000 nits op volle sterkte. Het is Apple's helderste scherm ooit, de refresh rate is lekker vlot en het is absoluut Apple op zijn best. Het is waarschijnlijk het beste smartwatchscherm dat we ooit hebben gezien op een puur technisch vlak.



Dit fantastische scherm komt tot leven met een nieuwe aanpasbare, exclusieve wijzerplaat. Verder kan je de wijzerplaten en widgets zelf configureren op het scherm. Het is een slim alternatief voor de Wayfinder-wijzerplaat van vorig jaar en ziet er vooral geweldig uit in de nachtmodus.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Maar dat is zo'n beetje alles wat we kunnen zeggen over het softwareontwerp, want de meeste innovaties hier maken deel uit van watchOS 10, dat ook beschikbaar is op andere Apple Watches. Het is jammer dat er niets nieuws of unieks is aan wat je kunt doen met watchOS 10 en de Action-knop van de Ultra 2: hij is nog steeds programmeerbaar en kan worden toegewezen aan verschillende functies, maar er is dit keer geen spannende nieuwe functie die de knop gebruikt.



De bandjes worden geïnspireerd door dezelfde milieuvriendelijke boodschap die de Apple releases van dit jaar domineerde. Net als bij het origineel zijn er drie bandjes beschikbaar voor de Ultra 2: Alpine, met een g-haaksluiting, een nylon Trail-bandje en een oceaanbandje voor tijdens het duiken.

Apple Watch Ultra 2: Functies

(Image credit: Future / Matt Evans)

Nieuw Tik Dubbel-gebaar

Nachtmodus wordt automatisch ingeschakeld

De Apple Watch Ultra 2 heeft nog steeds dezelfde opvallende avontuurlijke functies als zijn voorganger, zoals GPS-tracking op een hoger niveau, het gebruik van de actieknop om een waarschuwingssirene af te laten gaan voor hulp, bestand zijn tegen hoge en lage temperaturen en de Oceanic+ app, die van het horloge een werkende duikcomputer maakt.



Met de Diepte-app, die anders is dan de Oceanic+ omdat het Apple's eigen duikfunctie is, kun je logboeken van eerdere duiken nu makkelijker openen op het horloge. De app ondersteunt ook vrij duiken. De strakke, infrarood uitziende nachtmodus van de originele Ultra moest handmatig worden ingeschakeld met de digitale kroon, maar wordt nu automatisch ingeschakeld dankzij lichtsensoren onder het scherm.



Dat was het voor de buitenfuncties, maar wat betreft andere nieuwe functies is het Tik Dubbel-gebaar een sterke nieuwkomer. Hoewel deze functie pas in oktober beschikbaar is en we hem niet hebben kunnen uitproberen op de Apple Watch Ultra 2, konden we hem wel uitproberen op de Apple Watch Series 9, die gebruikmaakt van dezelfde chipset en sensoren.



Door het horloge omhoog te houden alsof je de tijd wilt controleren en twee keer met je vingers te knijpen, kun je elke widget of app activeren die je op dat moment open hebt staan. Als je bijvoorbeeld een workout hebt geopend, kun je die starten of beëindigen. We hebben een telefoontje beantwoord, een telefoontje gepleegd en een app geopend. Dit had gemakkelijk een stom trucje kunnen zijn, maar Apple heeft er een functie van gemaakt die je waarschijnlijk dagelijks zult gebruiken.



Andere nieuwe dingen zijn het gebruik van de Ultra Wideband-technologie door de S9 om de Zoek Apparaten-functie te verbeteren. Als je een iPhone 15 gebruikt, die ook is uitgerust met Ultra Wideband, kun je niet alleen de richting van je telefoon zien, maar ook hoe ver deze van je verwijderd is. Ultra Wideband kan ook worden gebruikt om muziek op je Apple HomePod te bedienen als je in de buurt bent. Uiteindelijk is dit wel een outdoorhorloge dus we hadden ook meer innovatie op dit gebied gezien.

Apple Watch Ultra 2: Vroeg oordeel

(Image credit: Future / Matt Evans)

We hebben de Apple Watch Ultra 2 nog niet volledig getest, maar van wat we ervan gezien hebben is het nog steeds de beste Apple Watch. Sterker nog, het is een van de beste smartwatches ooit. Maar hoewel de nieuwe functionaliteiten van de S9-chip het horloge nog beter hebben gemaakt, is dit uiteindelijk een zeer iteratieve update en kan hij niet op dezelfde manier worden beoordeeld als zijn voorganger omdat hij niet langer compleet nieuw is.



Apple heeft al een uitstekende reeks fitnessfuncties en de verbeterde fietsmetriek van watchOS 10 betekent dat dit wel eens een must-have zou kunnen zijn voor triatleten. Hij is echter niet geschikt voor alle avontuurlijke types: we hadden graag een grotere batterij gezien om het een topkeuze te maken voor weekendjes in de wildernis, maar 36 uur batterij zal voor de meeste mensen niet genoeg zijn om het boven een Garmin te verkiezen als je lange tijd zonder stroom zit.



We kijken ernaar uit om hem uitgebreid te testen om te zien of dat 3.000 nits scherm een groot effect heeft op de batterij, maar voor nu moeten we het hierbij laten: de Apple Watch Ultra 2 is technisch gezien de beste Apple Watch ooit, maar het is een kleine update. Dat betekent dat hij alleen geschikt is voor mensen die het originele model niet hebben.