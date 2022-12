December is net begonnen en dat wil maar één ding zeggen: tijd om de nodige voorbereidingen voor de feestdagen te treffen. Iedereen begint leuke cadeau-ideeën te verzamelen om een glimlach op het gezicht van vrienden en familie te toveren. Een goed geschenk vinden is vaak makkelijker gezegd dan gedaan en daarom helpen wij je een handje met zes leuke gadgets (opens in new tab) voor de feestdagen.

Nekband met telefoonhouder

Onze eerste suggestie is voor mensen die vaak op reis zijn of graag achteruit hangen op de bank met hun telefoon voor zich. Je hebt in het vliegtuig niet altijd een manier om je smartphone ergens tegenaan te zetten en zeker bij een lange vlucht kan dat vervelend worden. Niemand heeft zin om zes uur lang een smartphone vast te houden en hun serie op Netflix verder te kijken. Bij deze hebben we een oplossing voor dit probleem! Deze verstelbare nekband met telefoonhouder zorgt ervoor dat je telefoon altijd in de juiste positie hangt.

Smart Bluetooth Keyfinder

We kennen allemaal wel mensen die altijd hun sleutels kwijt zijn, terwijl ze op de meest banale plaats liggen. Of je sleutels nu tussen de kussens van de bank, onder de autostoel of gewoon in je broekzak zitten, deze sleutelhanger met ingebouwde tracker vindt ze gegarandeerd terug. De tracker zelf is niet veel groter dan een sleutel en moet je eenmalig instellen via de bijbehorende app (beschikbaar op Android en iOS). Sleutels kwijt? Ga naar de app en laat de sleutelhanger piepen. In de omgekeerde richting werkt het trouwens ook! Telefoon kwijt? Druk op de knop op de sleutelhanger en je telefoon begint te rinkelen.

Wekker met draadloze oplader

Wat is er nu beter dan één gadget dat twee gadgets combineert, niets toch? Daarom hebben we deze unieke wekkerradio uitgezocht. Naast de gebruikelijke functies van een wekkerradio heeft hij nog een ingebouwde draadloze oplader. Vooral mensen met kleine nachtkastjes zullen deze combinatie kunnen waarderen. Zo hoef je geen draadloze oplader op je nachtkastje te proppen, want je kan je telefoon gewoon bovenop de wekkerradio leggen. Als dat niet handig is!

Draagbare blender

Goede voornemens, iedereen maakt ze, maar lang niet iedereen komt ze na. Als jij vrienden of familie hebt, die elk jaar zeggen dat ze gezonder gaan eten, dan is deze draagbare blender misschien hét leuke cadeau dat je nodig hebt. Waar je ook bent, je hebt niet meer nodig dan wat fruit en melk (of melkvervanger) om een gezonde smoothie te maken. Geen glas of beker in de buurt? Dat hoeft niet, want de blender kan je ook gebruiken als drinkbeker! Als je één smoothie per dag maakt, dan kan je bijna twee weken verder voor de blender opgeladen moet worden. Dat doe je trouwens met het usb-kabeltje in de doos dat je zelfs in je laptop kan pluggen.

Schoonmaak jelly voor toetsenborden

Een schoon toetsenbord is er twee waard, zeggen wij altijd. Een toetsenbord schoonmaken is echter een heel karwei als je niet de juiste producten hebt. Zo blijft er altijd wel een haartje of kruimeltje zitten dat je er maar niet uit krijgt. De Cyber Clean jelly helpt je graag een handje bij het schoonmaken. Deze kneedbare jelly kan namelijk tussen alle toetsen kruipen en houdt zelfs het kleinste stofje stevig vast. Even goed aandrukken, de jelly laten zitten en wanneer je hem losmaakt, heb je een toetsenbord dat er als nieuw uitziet!

Mini kerstboom met usb

Ho, ho, ho! Wat natuurlijk niet mag ontbreken, is een kerstboom. We snappen het als het management niet graag heeft dat je een gigantische kerstboom naast je bureau zet, maar dit kleine exemplaar kan onmogelijk negatieve kritiek krijgen. Plug de usb-poort van de mini kerstboom in je computer en de LED-lichtjes geven je een warm kerstgevoel (zonder daadwerkelijk warm te worden). Fijne feestdagen!

