Nieuwe Windows 11-update laat sommige pc's crashen

De cumulatieve update van Windows 11 voor maart veroorzaakt in sommige gevallen ernstige problemen. Het gaat om KB5035853 voor Windows 11 23H2 en 22H2, die vorige week is uitgerold met een aantal handige nieuwe functies. Zo krijg je de mogelijkheid om de screenshot-tool te gebruiken om foto's van je Android-smartphone direct op je pc te bewerken, plus de toevoeging van veel snellere (80Gbps) bekabelde connectiviteit met USB 4 v2.0.

Sommige Windows 11-gebruikers hebben echter grote problemen ondervonden bij de installatie van de update van maart. Windows Latest heeft deze problemen benadrukt en de site heeft zelf een Blue Screen of Death (BSoD) ervaren na de update. Deze fatale error ging gepaard met een foutmelding "Thread Stuck in Device Driver", wat niet erg behulpzaam is. Anderen zijn ook getroffen door dit probleem, zoals een lezer die een aantal Lenovo-apparaten in gebruik heeft.

Bovendien is er bewijs van deze vervelende crash in de Reddit-thread die KB5035853 introduceert. Een gebruiker vertelt het volgende: "Deze update veroorzaakte een crash bij het opstarten. Ik kreeg een errorscherm en moest terug naar de vorige versie. Alleen een waarschuwing. Is dit iemand anders ook overkomen?"

Een andere gebruiker meldt dat het bij hen ook gebeurde. Die gebruiker kwam in een bootloop terecht, die herhaaldelijk opnieuw bleef opstarten, voordat die bij de BSoD terechtkwam. Er zijn andere meldingen in deze thread die melden dat de update wel werd geïnstalleerd, maar daarna willekeurige BSoD's veroorzaakte. Daarnaast zijn er mensen die klagen dat Windows 11 traag werkt en dat hun pc hapert na de update of zelfs helemaal vastloopt.

Elke oplossing introduceert nieuwe problemen

Er zijn helaas geen ideale oplossingen voor deze problemen. Zoals gewoonlijk, moet je update KB5035853 verwijderen of Systeemherstel gebruiken om terug te keren naar een moment voor de installatie. Op dit moment geeft het ondersteuningsdocument van Microsoft voor de cumulatieve update van maart aan dat er geen problemen bekend zijn. Microsoft heeft bijgevolg geen oplossing, aangezien ze de problemen (voorlopig) ontkennen.

De ironie is dat deze update voor maart een probleem aanpakt met de februari-update. De installatie van die update bleef voor veel gebruikers haperen op 96% en daarna zagen ze een foutmelding met de behulpzame melding dat er iets niet ging zoals gepland. De patch die het ene probleem verhelpt, creëert dus minstens evenveel nieuwe problemen.