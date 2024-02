Microsoft geeft Windows 11 22H2-gebruikers langer functie-updates

Gebruikers van Windows 11 die nog wachten met de upgrade van versie 22H2 naar versie 23H2, die eind vorig jaar werd uitgebracht, kunnen dit blijven uitstellen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, heeft Microsoft nu de functie-updates verlengd.

Eerder had Microsoft verklaard dat het vanaf 27 februari alleen nog maandelijkse beveiligingsupdates zou voorzien voor Windows 11 22H2. Dat betekent dat functie-updates niet beschikbaar zouden zijn op de oudere versie en dat je hier uitsluitend beveiligingsupdates zou ontvangen.

Neowin heeft echter gemerkt dat Microsoft zojuist de release-info voor de februari-patch voor Windows 11 22H2 heeft bijgewerkt om de data te wijzigen waarop die functie-updates niet meer naar 22H2 komen. Dit betekent dat gebruikers van Windows 11 Home deze updates zullen blijven ontvangen tot 26 juni 2024. Voor Windows 11 Pro-gebruikers is dit zelfs 24 juni 2025.

Er wordt geluisterd naar feedback

Met andere woorden, zullen Windows 11 Home en Pro nog functie-updates ontvangen in maart, april, mei en juni. Vanaf juli zou Microsoft de functie-updates stopzetten en alleen beveiligingsupdates voorzien.

Dit is een interessante zet van Microsoft, want het bedrijf heeft niet de gewoonte om zulke verlengingen te doen. Het gebeurt wel, maar niet vaak en al helemaal niet zo last-minute. Wat veelzeggend is, is dat Microsoft zegt dat de verandering is gebaseerd op feedback van gebruikers.

Alle updates zullen hoe dan ook eindigen op 8 oktober 2024, inclusief beveiligingspatches. Vanaf die datum krijgt versie 22H2 dus geen enkele update meer. Er zal nog gelukkig maar een handjevol mensen overblijven met die versie van het besturingssysteem op dat moment, aangezien Microsoft al bezig is met het forceren van upgrades naar Windows 11 23H2.