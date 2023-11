Batterij is best goed, maar voor creatief werk is netstroom nodig

De MSI Stealth 16 Studio is een professionele laptop met een prachtig design en sterke prestaties. In combinatie met de 240Hz refresh rate, de 16:10 beeldverhouding en een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels is dit een ideale laptop voor creatievelingen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

MSI Stealth 16 Studio: review in een notendop

De MSI Stealth 16 Studio is een verfijnde en krachtige laptop, perfect voor zowel professioneel gebruik als entertainment onderweg. Met zijn elegante donkerblauwe magnesium-aluminium behuizing en een gewicht van net geen twee kilo, combineert deze laptop robuustheid met een zekere mate van draagbaarheid. De laptop is rijkelijk voorzien van aansluitingen.

Het toetsenbord van de Stealth 16 Studio is een plezier om op te typen en het levendige RGB-lichtschema voegt een speels element toe. Het 16-inch IPS-scherm, met een resolutie van 2560 x 1600 en een matte afwerking, biedt goede zichtbaarheid en levendige kleuren, hoewel het misschien niet de beste keuze is voor de grafische professionals die in de absolute top werken.



Binnenin tref je een krachtige Intel Core i7-13700H processor aan met 32GB RAM en een Nvidia GeForce RTX 4070 GPU, waardoor de laptop uitstekend presteert met creatieve workloads maar ook als je een potje wil gamen. Dankzij de 240Hz refresh rate heb je ook razendsnelle reactietijden.

De batterijduur van de laptop is redelijk, maar houd er rekening mee dat de intensieve workloads de batterijduur aanzienlijk kunnen verkorten. Zoals verwacht, neemt het opladen wel wat tijd in beslag. De webcam en speakers zijn voldoende voor algemeen gebruik, maar zijn niet de beste optie voor videogesprekken.

Alles bij elkaar genomen, is de MSI Stealth 16 Studio een indrukwekkende laptop die een balans vindt tussen kracht, veelzijdigheid en stijl. Het is een ideale keuze voor mensen die een apparaat zoeken dat even goed geschikt is voor werk als voor plezier, maar wel met een focus op creatievelingen.

(Image credit: Future)

MSI Stealth 16 Studio review: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Ons testmodel van de laptop kost 2.000 euro, maar er zijn ook andere configuraties beschikbaar.

Ons testmodel van de laptop kost 2.000 euro, maar er zijn ook andere configuraties beschikbaar. Wanneer komt hij uit? De MSI Stealth Studio 16 is sinds 2023 beschikbaar

De MSI Stealth Studio 16 is sinds 2023 beschikbaar Waar is hij beschikbaar? Hij is beschikbaar bij de gebruikelijke online retailers.

Ons testmodel van de MSI Stealth 16 Studio kost 2.000 euro. Er zijn echter diverse andere configuraties beschikbaar, waarbij de prijs kan variëren afhankelijk van de gekozen specificaties. De MSI Stealth 16 Studio is sinds 2023 beschikbaar en te vinden bij meerdere bekende online retailers. Het is echter mogelijk dat het aanbod per configuratie enigszins beperkt is.

Onze beoordeling richt zich op de configuratie met een Intel Core i7-13700H processor, 32 GB DDR5 RAM, Nvidia GeForce RTX 4070 grafische kaart en 2TB opslag. Voor deze specifieke configuratie kun je verwachten tussen de 2.000 en 2.500 euro te betalen.

Als je kiest voor andere configuraties met bijvoorbeeld andere afmetingen of verschillende grafische kaarten, kun je een lager prijspunt verwachten. Hoewel de specifieke kenmerken van elke configuratie kunnen variëren, bieden alle versies van de MSI Stealth 16 Studio de hoogwaardige prestaties en bouwkwaliteit die MSI kenmerkt.

Prijs-kwaliteit: 4/5

MSI Stealth 16 Studio review: design

(Image credit: Future)

Strak design

Voldoende aansluitingen

Creatieve details

In tegenstelling tot andere zakelijke laptops die vaak alleen op technische specificaties focussen, onderscheidt de MSI Stealth 16 Studio zich met een stijlvolle, subtiele en toch opvallende vormgeving. Dit model combineert een professionele uitstraling met gaming elementen, waardoor het zowel in een zakelijke omgeving als thuis een blikvanger is. Het donkerblauwe chassis met de karakteristieke witte MSI-draak op de cover geeft de laptop een unieke identiteit, ver van de standaard zakelijke ontwerpen.

Aan de linkerkant van de Stealth 16 Studio vind je een reeks nuttige poorten, waaronder een HDMI-poort, een Ethernet-aansluiting, een microSD-kaartlezer en een USB-C-poort met Thunderbolt 4. Aan de rechterkant bevinden zich extra USB-C- en USB-A-poorten, evenals een 3,5mm-audiopoort. Hoewel de laptop geen fysieke cover heeft voor de webcam, heeft hij een 1080p-camera ondersteund door infraroodsensoren voor Windows Hello, wat bijdraagt aan de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Het unieke van de MSI Stealth 16 Studio zit ook in de details, zoals het toetsenbord dat oplicht in alle kleuren van de regenboog, wat een speels tintje geeft aan de anders zakelijke laptop. Het ontwerp is geoptimaliseerd voor veelzijdigheid; het is niet alleen een krachtig workstation, maar ook een betrouwbaar apparaat voor gaming en entertainment. Dit wordt verder versterkt door het 240Hz-scherm en de indrukwekkende geluidskwaliteit, waardoor het toestel zich aanpast aan verschillende gebruiksscenario's.

Design: 4/5

MSI Stealth 16 Studio review: display

(Image credit: Future)

16:10 beeldverhouding

2.560 x 1.600 pixels

240Hz refresh rate

Het 16-inch IPS-scherm van de MSI Stealth 16 Studio, met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, biedt de ideale 16:10 schermverhouding, ook bekend als de Gulden Snede. Deze verhouding, die ook wordt toegepast in de MSI Summit E16 Flip EVO, optimaliseert de schermruimte voor zowel productiviteit als entertainment.

MSI heeft gekozen voor een matte afwerking van het scherm. Dit vermindert reflecties aanzienlijk, wat resulteert in een comfortabelere kijkervaring, zelfs in goed verlichte omgevingen. Met een piekhelderheid van 450 cd/m² is het scherm voldoende helder voor de meeste situaties.

Een belangrijk kenmerk van de Stealth 16 Studio is de indrukwekkende refresh rate van 240Hz. Dit zorgt voor een uitzonderlijk soepele gebruikerservaring, vooral tijdens gaming of andere snelheidsgevoelige taken. Met zo'n hoogwaardig scherm behoort de laptop tot de allerbeste qua display.

Voor de kleurweergave maakt MSI gebruik van zijn eigen MSI TrueColor-technologie, waarmee gebruikers verschillende kleurprofielen kunnen kiezen, waaronder Gamer, Anti-Blue, sRGB, AdobeRGB, Display P3, Office en Movie. Vooral de sRGB en P3 modi zijn opmerkelijk goed gekalibreerd met een neutraal witpunt en minimale kleurafwijkingen. Dit maakt de Stealth 16 Studio bijzonder geschikt voor taken waarbij nauwkeurige kleurweergave essentieel is.

Display 4/5

MSI Stealth 16 Studio review: prestaties

(Image credit: Future)

Werkt soepel

Laptop wil nog wel eens opstijgen

Hoge framerates

De MSI Stealth 16 Studio, uitgerust met een Intel Core i7 en een Nvidia GeForce RTX 4070, zet indrukwekkende prestaties neer. In Counter-Strike 2 kreeg ik in het begin 120 fps dat uiteindelijk daalde tot 30 fps. Dat was totdat ik realiseerde dat ik de oplader niet in het stopcontact had gedaan en toen schoot de fps omhoog boven de 300 en bleef het op dat niveau. De games voelden soepel aan en in combinatie met de 240Hz refresh rate hoefde ik niet bang te zijn dat ik makkelijk verschalkt werd door de vijand.

Ook in andere games presteerde de laptop met zijn NVIDIA GeForce RTX 4070 meer dan prima. Assassin's Creed Mirage speelde top en zaken als video-editing en photoshop liepen allemaal zoals het hoort te zijn. Is alles dan perfect?

Nou nee, deze laptop wordt behoorlijk heet en dat is gezien het dunne frame niet onverwacht. De Stealth 16 Studio lekker op je schoot leggen terwijl je aan het werken bent, zullen we niet aanraden tenzij je in de huidige economie op verwarming wilt besparen. Ook willen de ventilatoren in deze laptop af en toe de aardse dampkring verlaten, want soms klinkt het alsof de boosterraketten aangezet worden.

Bij simpele workloads zal je hier geen last van hebben, maar bij het renderen van een 4K-video of het spelen van een intensief spel dan kom je dit wel eens tegen. Overigens hebben we geen problemen gezien qua temperatuur, dus het is niet alsof de ventilatoren voor niets luid worden.

Prestaties: 4/5

MSI Stealth 16 Studio review: batterij

(Image credit: Future)

Batterijduur is zo goed als je kan verwachten voor een zakelijke laptop

Aansluiten op stroom is noodzakelijk voor zware workloads

De MSI Stealth 16 Studio blinkt uit qua batterijduur, een indrukwekkende prestatie gezien de krachtige hardware. In intensieve gaming tests houdt de laptop het bijna 2,5 uur uit, een aanzienlijk betere prestatie dan veel van zijn concurrenten. Voor minder veeleisende taken, zoals kantoortoepassingen of het bekijken van video's, haalt hij 6 uur. Deze cijfers zijn opvallend voor een laptop met dergelijke hoge specificaties en benadrukken de efficiëntie van de Stealth 16 Studio.

Een belangrijk aandachtspuntje bij de MSI Stealth 16 Studio is de oplaadtijd. Hoewel de laptop wellicht best lang meegaat, duurt het bijna twee uur om de batterij volledig op te laden. Dit is niet ideaal als je vaak onderweg bent of je weer snel aan de slag moet als de batterij leeg is.

Batterij: 4/5

MSI Stealth 16 Studio review: software

(Image credit: Future)

'MSI Center' is overzichtelijk en behulpzaam

Bediening van de RGB via 'SteelSeries' GG is enigszins omslachtig en onduidelijk

MSI heeft hun eigen 'MSI Center'-programma waarmee je een duidelijk overzicht krijgt van de hardware en van het gebruik van de CPU, GPU en RAM. Daarnaast krijg je gemakkelijk toegang tot zaken zoals de hoeveelheid gebruikte opslagruimte, maar ook metingen voor bijvoorbeeld de CPU-temperatuur.



In het 'Features'-tab kan je ook wisselen van energiemodi en andere hardwarematige functies aanpassen. In eerdere reviews hebben we al aangegeven dat de MSI Center fantastisch werkt en dat is wederom het geval als we kijken naar de MSI Stealth 16 Studio. Het programma werkt naar behoren, alle functies zijn op de logische plekken te vinden en het staat niet te vol met onnodige zaken.

Software: 4,5/5

Moet je de MSI Stealth 16 Studio kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Deze laptop levert fantastische prestaties voor de prijs. 4/5 Design Het design is strak en zakelijk, maar heeft mooie gouden accenten. 4/5 Display Het is een mooi scherm met een sterke 240Hz refresh rate, maar een hogere resolutie was fijn geweest. 4/5 Prestaties Deze laptop levert goede prestaties, maar kan erg heet worden bij langere gamesessies. 4/5 Batterij De batterijduur is verrassend sterk en gaat gemakkelijk een dag mee. 4/5 Software MSI Center is heel overzichtelijk en kan erg handig zijn. 4,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar topprestaties

De MSI Stealth 16 Studio is een krachtpatser als het aankomt op de specs. Met een GeForce RTX 4070 en 32GB RAM is bijna geen enkele workload te zwaar.

Je een strak design wilt

Het design van de MSI Stealth 16 Studio oogt professioneel, maar dan niet het soort dat saai is. Het prachtige blauwe frame in combinatie met de 16:10 beeldverhouding en het strakke toetsenbord zorgt voor een unieke uitstraling.

Koop hem niet als...

Je een klein budget hebt

De MSI Stealth 16 Studio is bij lange na niet de duurste laptop die we ooit hebben getest, maar het blijft toch een pittig prijskaartje. Dit is voor de creatieveling of professional die veel kracht wilt in een mooi pakketje.

Je een compacte laptop wilt hebben

Het 16-inch scherm van de MSI Stealth 16 Studio is niet het kleinste scherm op de markt, en als je veel onderweg wilt werken, is een kleinere laptop wellicht beter geschikt om elke dag in je rugzak te stoppen.

MSI Stealth 16 Studio: alternatieven

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Wie dezelfde grafische kracht wil maar dan met een 3K AMOLED-display, kan terecht bij de Galaxy Book3 Ultra. Die is even groot, maar wel een stuk duurder. Lees hier de Samsung Galaxy Book3 Ultra review