De MSI Summit E16 Flip EVO is een sterke, zakelijke laptop die er mooier uitziet dan de meeste laptops op de markt. Hij levert goede prestaties en de kleuren van het scherm zijn mooi, maar een hogere resolutie was fijn geweest.

MSI Summit E16 Flip EVO: review in een notendop

De MSI Summit E16 Flip EVO is een strakke premium laptop die geschikt is voor elke taak die je maar kan bedenken op kantoor, maar kan ook goed dienen als een leuke laptop voor thuis of onderweg.

De Summit E16 Flip EVO geeft een professionele eerste indruk dankzij de zwarte metalen behuizing. Ook het toetsenbord past bij deze professionele en zakelijke uitstraling. Het enige nadeel is dat de zwarte chassis van de laptop meer vingerafdrukken vangt dan een overijverige politieagent. Dit zal je ook terugzien op de foto's in deze review, want het is bijna niet te vermijden.



De laptop heeft een i7-1280p processor, 16GB DDR5 RAM en Intel Iris Xe Graphics G7 interne grafische kaart. Qua specs zit je goed voor alles behalve de meest veeleisende applicaties zoals video-editing, hoewel je normale bestanden best wel kan editen op deze laptop. Zolang je niet hoger dan 1080p gaat zitten, moet het wel goed komen en als je wellicht met video proxies werkt, is 4K niet perse onmogelijk. Met 1TB aan opslag hoef je ook niet constant een externe SSD mee te sleuren.



Je zou kunnen gamen op dit apparaat, maar dan hebben we het wel over simpele 2D arcadetitels want van Counter-Strike 2 of zelfs Battlebit: Remastered wou de MSI Summit E16 Flip EVO net als Icarus richting de zon vliegen. Daar is 'ie natuurlijk niet voor gemaakt.

MSI Summit E16 Flip EVO review: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Ons testmodel van de laptop kost 2.499 euro, maar er zijn ook andere configuraties beschikbaar.

Ons testmodel van de laptop kost 2.499 euro, maar er zijn ook andere configuraties beschikbaar. Wanneer komt hij uit? De MSI Summit E16 Flip EVO is sinds 2023 beschikbaar

De MSI Summit E16 Flip EVO is sinds 2023 beschikbaar Waar is hij beschikbaar? Hij is beschikbaar bij meerdere van de gebruikelijke online retailers zoals, maar afhankelijk van de configuratie kan het aanbod een beetje beperkt zijn.

De MSI Summit E16 Flip Evo is in verschillende configuraties verkrijgbaar. Wij hebben het model met de i7-1280p processor, 16GB DDR5 RAM en Intel Iris Xe Graphics G7 interne grafische kaart getest. Hier komt ook nog de 1TB opslag bij. Voor dit model betaal je tussen de 1.449 euro en de 2.000 euro.



Voor andere configuraties met andere afmetingen, zoals de 14 inch, en andere grafische kaarten betaal je minder. Elk aspect van de configuratie kan verschillen, maar je krijgt altijd het typerende 360-design.

Prijs-kwaliteit: 4/5

MSI Summit E16 Flip EVO review: design

Subtiel en zakelijk

Voldoende connectiviteit

Komt met de MSI Pen

In tegenstelling tot andere zakelijke laptops met vergelijkbare ontwerpen die elkaar alleen op specs proberen te overtreffen, onderscheidt de MSI Summit E16 Flip EVO zich van de massa door het ontwerp te baseren op de Gulden Snede (Golden Ratio in het Engels). Hoewel dit het duidelijkst te zien is op het 16:10 beeldscherm dat zelfs een Fibonacci-reeks als standaard achtergrond heeft, zijn er kleine knipogen naar de Gulden Snede op het hele apparaat, van de gouden rand rond het trackpad en scherm tot het gouden MSI-logo op de cover.



Aan de linkerkant van de Summit E16 Flip EVO vind je een HDMI-poort en twee USB-C poorten met Thunderbolt 4 en USB-Power Delivery. Hoewel de webcam van het apparaat geen fysieke cover heeft, zit er wel een webcam vergrendelingsknop aan de linkerkant. De rechterkant van het apparaat bevat twee USB 3.2 Type-A poorten, een MicroSD-kaartlezer en een audio-aansluiting die ook kan worden gebruikt met een headset.

De laptop heeft een fantastische zakelijke uitstraling en dankzij de kleine details oogt de MSI Summit E16 Flip EVO niet saai. Dankzij het unieke 360-design kan de laptop ook gebruikt worden als een tablet, of eigenlijk elke vorm die je maar wilt. Vooral in tabletmodus is het ideaal te gebruiken met de MSI Pen die mee wordt geleverd met de laptop. Hierover later meer.

Design: 4/5

MSI Summit E16 Flip EVO review: display

16:10 beeldverhouding

Full HD-scherm

Touchscreen

De MSI Summit E16 Flip EVO heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een 16-inch scherm met een resolutie van 1.920 x 1.200 pixels. Voor een zakelijke laptop van deze klasse is de resolutie wellicht aan de lagere kant, maar over het algemeen had ik er weinig last van tijdens mijn tijd met de laptop. Soms is het echter duidelijk dat een iets grotere resolutie handiger zou zijn, vooral gezien de 16:10-beeldverhouding.

Het scherm ziet er goed uit en de kleuren hebben veel diepte zolang je niet in direct (zon)licht zit. In dat geval wordt het scherm moeilijker leesbaar dankzij een piekhelderheid van 'slechts' 324 nits. Dit is geen laptop om buiten in de tuin te gebruiken, want zelfs in de trein was het niet altijd een succes.

De 165Hz refresh rate van het display is wel echt fantastisch om mee te werken. Animaties verlopen soepel en alles van browsen tot typen tot je alledaagse taken voelt als een genot.

Het is natuurlijk ook een touchscreen en ook dat gaat lekker soepel. Met de MSI Pen kan je hier optimaal gebruik van maken, maar ook gewoon met je eigen vertrouwde vingers werkt het prima.

Display 4/5

MSI Summit E16 Flip EVO review: prestaties

Werkt soepel

Ventilator gaat soms hard (zonder duidelijke reden)

MSI Pen werkt top

De Summit E16 Flip EVO biedt meer dan genoeg kracht voor alledaagse taken zoals schrijven, spreadsheets, browsen en zelfs veeleisend werk zoals ontwerpen en editen. Hoewel je prima onderweg kan werken, wil je de laptop waarschijnlijk aangesloten hebben voor zwaardere taken.

Tijdens onze testperiode merkten we dat de Summit E16 Flip een zeer snel en responsief apparaat was voor kantoorwerk en surfen op het web. Het toetsenbord met achtergrondverlichting was helder genoeg om 's nachts in slecht verlichte omgevingen te werken en hoewel de toetsen een beetje 'mushy' aanvoelen, hebben ze nog steeds een behoorlijke travel. Het kostte wat tijd om te wennen aan de kleinere rechtershifttoets en we vonden de cijfertoetsen aan de rechterkant bruikbaar, maar niet ideaal voor mensen die vaak met spreadsheets werken. Het is wel gewoon fijn om de cijfertoetsen te hebben op een laptop van dit formaat.



Ook de trackpad presteerde goed en was breed genoeg, maar gezien de grootte van deze laptop zou hij iets hoger kunnen zijn, aangezien er genoeg ruimte is tussen het trackpad en het toetsenbord. Hierdoor kan je wel eens per ongeluk over de trackpad vegen met je handen als je geen extern toetsenbord gebruikt. De meegeleverde MSI Pen heeft twee knoppen aan de onderkant en een Bluetooth-knop aan de achterkant die zelfs kan worden gebruikt als afstandsbediening bij het geven van presentaties.



Hoewel je de MSI Pen op de Summit E16 Flip EVO kunt gebruiken om op het scherm te tekenen en schrijven zonder hem te koppelen, kun je de functionaliteit van de bovenste knop aanpassen en gebruiken om PowerPoint-presentaties te bedienen met één klik om naar de volgende dia te gaan en twee klikken om terug te gaan naar de vorige dia. Je kunt ook de bovenste knop ingedrukt houden.

Prestaties: 4/5

MSI Summit E16 Flip EVO review: batterij

Batterijduur is goed voor een zakelijke laptop

Gaat langer mee dan verwacht

Batterijen en laptops zijn altijd een moeilijke combinatie, maar misschien komt dat ook omdat ik voornamelijk gaminglaptops test. Toch kan ik gelukkig mededelen dat de batterij van de MSI Summit E16 Flip EVO fantastisch is.

MSI heeft het voor elkaar gekregen om een 82Wh batterij in de kleine vormfactor te stoppen en de laptop ging geregeld 8 uur of langer mee. Ik heb de slechte neiging om mijn laptop gewoon dicht te klappen als ik naar huis ga vanuit kantoor en ik kon altijd de dag erna (of zelfs twee of drie dagen) meteen aan de slag. Het was niet eens nodig om de oplader aan te sluiten. De oplader zelf doet met 65W ook goed zijn werk, dus een kwartiertje aan de stroom voordat je de trein in stapt, kan genoeg zijn voor een reguliere treinrit.

Batterij: 3,5/5

MSI Summit E16 Flip EVO review: software

'MSI Center' is overzichtelijk en behulpzaam

Bediening van de RGB via 'SteelSeries' GG is enigszins omslachtig en onduidelijk

MSI heeft hun eigen 'MSI Center'-programma waarmee je een duidelijk overzicht krijgt van de hardware en van het gebruik van de CPU, GPU en RAM. Daarnaast krijg je gemakkelijk toegang tot zaken zoals de hoeveelheid gebruikte opslagruimte, maar ook metingen voor bijvoorbeeld de CPU-temperatuur.



In de 'Features'-tab kan je ook wisselen van energiemodi en andere hardwarematige functies aanpassen. Onze ervaring met de MSI Center is bij eerdere laptops altijd positief geweest en dat verandert bij de MSI Summit E16 Flip EVO niet. Het programma staat niet te vol met allerlei onnodige zaken en alles binnen het programma is gewoon duidelijk.

Software: 4,5/5

Moet je de MSI Summit E16 Flip EVO kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Deze laptop levert fantastische prestaties voor de prijs. 4/5 Design Het design is strak en zakelijk, maar heeft mooie gouden accenten. 4/5 Display Het is een mooi scherm met een sterke 165Hz refresh rate, maar een hogere resolutie was fijn geweest. 4/5 Prestaties Deze laptop levert goede prestaties, maar je moet wel weten wat je krijgt. 4/5 Batterij De batterijduur is verrassend sterk en gaat gemakkelijk een dag mee. 3,5/5 Software MSI Center is heel overzichtelijk en kan erg handig zijn. 4,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar topprestaties voor een redelijke prijs

De MSI Summit E16 Flip EVO levert topprestaties voor het segment en voor een zakelijke laptop zit je hier helemaal goed.

Je een professioneel design wilt

Het design van de MSI Summit E16 Flip EVO is professioneel, maar heeft toch een eigen karakter. Dankzij de gouden accenten en de 16:10 beeldverhouding is dit een stapje omhoog ten opzichte van de typische grijze laptops in de zakelijke sector.

Koop hem niet als...

Je een echte gamer bent

We hebben de MSI Summit E16 Flip EVO getest met verschillende games, maar het is echt geen gaming machine.

Je een compacte laptop wil

Met een 16-inch scherm is dit een van de grotere 2-in-1 laptops en is hij misschien niet geschikt om heel de tijd mee te nemen in een rugzak.

MSI Summit E16 Flip EVO: alternatieven

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Wie iets meer grafische kracht wil in een relatief compacte vormfactor, kan terecht bij de Galaxy Book3 Ultra. Die is namelijk even groot, maar is uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 40-serie GPU. Hij is wel iets duurder. Lees hier de Samsung Galaxy Book3 Ultra review