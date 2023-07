Gigabyte Aero 16 review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De Gigabyte Aero 16 is ontworpen met het oog op design, mogelijk omdat het beoogde publiek bestaat uit mensen die het uiterlijk van hun werklaptop erg belangrijk vinden.



Gigabyte heeft zijn Aero-serie van laptops, inclusief dit 16-inch model, bewust ontworpen als een van de beste laptops voor fotobewerking, content creators en creatievelingen. Het gedetailleerde ontwerp van de computer, het OLED-beeldscherm met 16:10 Golden Ratio en de krachtige verwerkingsmogelijkheden tonen allemaal een duidelijke focus op kwaliteit en het beoogde publiek.

Gigabyte Aero 16: eerste indrukken

We waren meteen weg van het uiterlijk van de Gigabyte Aero 16-inch. Hij oogt strak en eenvoudig, maar toch groot genoeg om de aandacht op zich te vestigen. We vonden het geweldig dat hij is gemaakt van aluminium en robuust aanvoelt. Soms hebben we het idee als laptops erg licht zijn dat ze ook geen zware workloads aankunnen.

Wat ons al snel opviel is dat de plaatsing van de poorten nogal vreemd is. Normaal gesproken zien we laptops met poorten aan de achterkant van het frame alleen als het de beste mobile workstations zijn. Hoewel dit ongebruikelijk is voor een computer die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen, overbrugt dit gedeeltelijk de kloof tussen draagbare laptops en echte workstations.

Naast de plaatsing van de poorten en de algehele vormgeving, maakt de Gigabyte Aero 16 een geweldige eerste indruk. De toetsen zijn comfortabel om op te typen, met een keytravel van 1,7 mm. Het touchpad is gemaakt van glas om alles soepel en zeer functioneel te houden en voelt hoogwaardig en responsief aan. En hoewel stapsgewijs, maakt de 16:10 beeldverhouding in vergelijking met de standaard 16:9 een enorm verschil bij het bekijken van verticale content.

(Image credit: Collin Probst // Future)

Design

Specs CPU: 13e Gen Intel Core i9

GPU: NVIDIA® GeForce RTXTM 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6

Display: 16-inch, 4K UHD+ 3840x2400, OLED, 16:10

Aansluitingen: 2x Thunderbolt 4 Support DisplayPortTM / 1 x support PD, 1x USB 3.2 Gen2 (Type C), 1x USB-A 3.2, 1x microSD-kaartlezer, 1x HDMI2.1, 1x 3,5mm-audiopoort, 1x DC-in

De AERO-serie is ontworpen om hoge prestaties te bieden voor professionals die op verschillende locaties en aan meerdere projecten werken. Deze mobiliteit is vooral gunstig voor creatievelingen. Gigabyte's Aero biedt Thunderbolt 4 voor snelle datasnelheden en opladen, Wi-Fi 6E voor snelle verbindingssnelheden en de laptop weegt slechts 1,9kg, waardoor het een koud kunstje is om van locatie naar locatie te gaan.

De Aero 16 heeft ook Windows Hello ingebouwd en maakt gebruik van de 1080P webcam en dubbele microfoons, waardoor het ideaal is voor calls of snelle presentaties. De microfoon is solide, hoewel het nog steeds gewoon een microfoon van laptopniveau is.

(Image credit: Collin Probst // Future)

Gigabyte Aero 16 review: gebruik in de praktijk

Over het algemeen vonden we deze laptop erg leuk om te gebruiken. Dat klinkt vreemd, want je zou kunnen denken dat hij net zo werkt als elke andere laptop met hetzelfde besturingssysteem. Maar de glazen touchpad, het nauwkeurige en comfortabele toetsenbord en de afwerking van de computer maken deze laptop aangenaam. Hij is gemakkelijk mee te nemen, heeft voldoende (maar vreemd geplaatste) aansluitingen en kan zware workloads aan.

(Image credit: Collin Probst // Future)

De i9-13900H is slechts een deel van het verhaal van wat deze lichtgewicht laptop echt een topmodel maakt. Daarnaast heeft Gigabyte ook een RTX 4070, tot 4TB SSD opslag en tot 64GB DDR5 geheugen die er allemaal voor zorgen dat het Windows 11 zelfs zware taken aankan. Ons klassieke kantoorwerk was absoluut niets voor deze laptop. Pas toen we ons gingen bezighouden met fotobewerking en wat lichte videobewerking, merkten we dat deze laptop zelfs zijn i9 op toeren begon te brengen. Uit uitgebreide benchmarktests weten we dat deze laptop goed presteert. We scoorden een 7158 op de standaard PCMark test en de batterij ging zo'n 8 uur en 23 minuten mee in onze TechRadar-batterijtest.

Bovendien stelt het Gigabyte Control Center ons in staat om bijna alle instellingen aan te passen naar onze voorkeur. Enkele van deze instellingen zijn het opvoeren van de CPU en GPU, het verminderen van de helderheid van het toetsenbord en het scherm, het verlengen van de batterij, enzovoort.

(Image credit: Collin Probst // Future)

Tot slot is de touchpad op de Aero 16 fantastisch en biedt het een grotere en beter bruikbare ervaring dan het vorige model. Het is gemakkelijk om de touchpad naar eigen wensen in te stellen. En aangezien het de primaire tool is die je gebruikt om de computer aan te sturen, is het fantastisch om te weten dat de touchpad ook gemakkelijk te gebruiken is. Sommige laptops zijn geweldig in theorie en hebben een frustrerende touchpad-ervaring die de bruikbaarheid van de laptop verpest, maar de Gigabyte Aero is eenvoudig te gebruiken en vrij probleemloos.

(Image credit: Collin Probst // Future)

Gigabyte Aero 16 review: conclusie

Voor mensen in de creatieve wereld is de Gigabyte Aero 16 er zeker een die je moet overwegen als je een pc-gebruiker bent. Er zijn genoeg aansluitingen, de snelheid is indrukwekkend en de draagbaarheid is niet te onderschatten. Het 16-inch scherm is prachtig om te gebruiken als primaire en enige scherm, in tegenstelling tot sommige 13-inch laptops waar je sowieso een tweede monitor moet hebben.