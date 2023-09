Er zijn bepaalde kwaliteiten die gaming laptops bezitten die ze boven een 'gaming apparaat' verheffen, en de Alienware M16 heeft alle kwaliteiten van een premium entertainment laptop. Het heeft een uniek ontwerp dat voldoet aan de 'alien' uitstraling waar veel Alienware producten naar streven, met zeshoekige speakers op het chassis, een goed toetsenbord en een eigenzinnige buitenaardse LED aan/uit knop. Het is een ongelooflijk elegante machine die intensief gamen zonder stress aankan, maar zijn grootste tekortkoming is zijn gewicht en lompe bouw.

Alienware M16: Review in een notendop

Als er iets is dat de Alienware M16 kan en goed kan, dan is het je bureau er ongelooflijk cool uit laten zien. Ik zou graag willen zeggen dat ik veel blikken van ontzag en goedkeuring kreeg toen ik dit ding door de stad aan het sleuren was, maar hij is zwaarder dan een ruimteschip en een tocht van het kantoor naar huis was genoeg training voor minstens twee weken.



Toch is het een van de beste gaming laptops die er zijn en niet te vergeten een van de mooiste. Het ontwerp van de laptop is strak maar stijlvol, zij het een beetje... groot. De matte afwerking van de plastic behuizing verbindt het geheel en zorgt ervoor dat de RGB van het toetsenbord en de 'interessante' aan/uitknop met Alienware-logo nooit te veel zijn, een valkuil waar gaming laptops vaak in vallen.

Hij ziet er bijna retro-futuristisch uit en heeft een goede balans tussen intuïtief ontwerp en de klassieke gamer vibe. Door de plaatsing van het beeldscherm en de dikte van de behuizing zou de laptop voor een veel ouder apparaat kunnen doorgaan. Sterker nog, als de verlichting op het toetsenbord en de aan/uitknop uit staat, lijkt het een beetje op een van de laptops waar mijn vader op werkte toen ik nog een kind was.

De Alienware M16 is verre van de lichtste gaming laptop. Deze laptop is misschien zelfs een van de zwaarste die ik ooit moest meeslepen, maar de laptop draait veeleisende games met indrukwekkende framerates en is groot genoeg om er comfortabel op te werken. We kunnen de Alienware M16 aanraden aan iedereen die niet het gedoe van een hele pc in zijn kamer wil, maar toch de voordelen wil pakken van goede specs.

Aangezien de Alienware M16 is uitgerust met een AMD Ryzen 9 7845HX en de Nvidia GeForce RTX 4070 GPU, ben je vrijwel verzekerd van een vlekkeloze game-ervaring, nu en in de toekomst. Dit kost natuurlijk wel wat, want de laptop kost 1.999 euro.



Als je een keer flink wat geld wilt neerleggen en je nooit meer zorgen hoeft te maken over je gaming set-up, is dit misschien wel de beste laptop voor jou. Hij is krachtig, ziet er goed uit en je zult er heel lang op kunnen gamen.

Alienware M16: prijs & beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Vanaf 1.999 euro

Vanaf 1.999 euro Wanneer is het beschikbaar? Nu beschikbaar

Nu beschikbaar Waar is het verkrijgbaar? Benelux

De Alienware M16 begint bij ongeveer 1.999 euro. Je kunt zeker andere gaming laptops vinden voor veel minder en als je specifiek op zoek bent naar een budget gaming laptop, kun je net zo goed nu wegklikken van deze review.

Anderzijds ga je waarschijnlijk niet veel gaming laptops vinden die je dit soort specificaties goedkoper kunnen bieden. Als je wilt investeren in een desktopvervanger waar je een lange en lange tijd mee vooruit kunt, dan is dit een goede keuze voor jou.

Prijs-kwaliteit: 4 / 5

Alienware M16: Specs

De Alienware M16 wordt geleverd in een paar configuraties, waarbij het basismodel begint met de Nvidia RTX 4060 en AMD Ryzen 7 7745HX, met 1TB aan opslagruimte.

Swipe to scroll horizontally Specs voor de Alienware M16 (2023) Header Cell - Column 0 Basisconfiguratie Review laptop Duurste configuratie Prijs 1.799 euro 2.400 euro 4.769 euro CPU AMD Ryzen™ 7 7745HX (40 MB total cache, 8 cores, 16 threads, up to 5.10 GHz Max Boost Clock) AMD Ryzen™ 9 7845HX (76 MB total cache, 12 cores, 24 threads, up to 5.20 GHz Max Boost Clock) AMD Ryzen™ 9 7845HX (76 MB total cache, 12 cores, 24 threads, up to 5.20 GHz Max Boost Clock) GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, 8 GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, 8 GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 4080, 12 GB GDDR6 RAM 16GB DDR5 32GB DDR5 64GB DDR5 Opslag 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD 8 TB (2 x 4 TB), M.2, PCIe NVMe, SSD Display 16" QHD+ (2560 x 1600) 165Hz, 3ms, ComfortView Plus, 100% sRGB 16" QHD+ (2560 x 1600) 240Hz, 3ms, ComfortView Plus, 100% DCI-P3, FHD IR Camera 16" FHD+ (1920 x 1200) 480Hz, 3ms, ComfortView Plus, 100% DCI-P3, FHD IR Camera Ports 1 USB 3.2 Gen 1 port met PowerShare 1 USB 3.2 Gen 1 port 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 HDMI 2.1 port, 1 Mini DisplayPort 1.4, 3.5mm aansluiting 1 USB 3.2 Gen 1 port met PowerShare 1 USB 3.2 Gen 1 port 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 HDMI 2.1 port, 1 Mini DisplayPort 1.4, 3.5mm aansluiting 1 USB 3.2 Gen 1 port met PowerShare 1 USB 3.2 Gen 1 port 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 HDMI 2.1 port, 1 Mini DisplayPort 1.4, 3.5mm aansluiting Draadloos Qualcomm WCN6856, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card Qualcomm WCN6856, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card Qualcomm WCN6856, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card Camera 1080p bij 30 fps FHD-camera, Dubbele arraymicrofoons 1080p bij 30 fps FHD IR-camera, Dubbele arraymicrofoons 1080p bij 30 fps FHD IR-camera, Dubbele arraymicrofoons Gewicht 3,30 kg 3,30 kg 3,30 kg Afmetingen 23,00 x 25,40 x 368,90 23,00 x 25,40 x 368,90 23,00 x 25,40 x 368,90

Alienware M16: Design

Groot maar wel speels

Comfortabel toetsenbord

Mooi ontwerp met speakerpatroon

De Alienware M16 is charmant, maar tegelijkertijd een beetje lusteloos. Ja, hij ziet er leuk uit en heeft een beetje karakter, maar als je rekening houdt met het soort processorkracht dat erin zit en het stevige prijskaartje, is het een beetje een teleurstellend pakket.

Neem bijvoorbeeld de Razer Blade 14. Deze lijkt qua specificaties erg op de Alienware M16, met een RTX 4060 GPU en een AMD Ryzen 9 7940HS CPU. De prijs ligt iets hoger dan die van de Alienware M16, maar hij heeft wel een slankere, modernere look.

De Alienware M16 is er maar in één kleur: matzwart. Dat is teleurstellend, want het zeshoekige rooster en de eigenzinnige LED aan/uit-knop zouden kunnen leiden tot een uniek ontwerp dat het apparaat zou onderscheiden van de gebruikelijke gamer vibe. Hopelijk zien we de M16 in de nabije toekomst in spannendere kleuren.

Het beeldscherm meet 16 inch, heeft een refresh rate van 165HZ en 100% sRGB. Qua poorten heb je een ruime keuze, waaronder een HDMI 2.1 poort, veel usb-poorten en interessant genoeg een SD-kaartslot. Deze toevoeging leent deze laptop voor fotografen die een krachtig gaming apparaat willen dat ze kunnen gebruiken voor hun hobby/werk.

Het toetsenbord is waarschijnlijk mijn favoriete onderdeel van de Alienware M16, omdat de toetsen groot genoeg zijn om fouten tijdens het gamen te voorkomen en een zachtere, stillere type-ervaring bieden die ik erg waardeer. Het heeft misschien niet de super bevredigende klik-feedback die veel mensen willen, maar het minimaliseert vervelende afleidingen wanneer je je probeert te concentreren.

Het trackpad geeft een mooie klikkende feedback en hoewel ik normaal gesproken een hekel heb aan gaming laptop trackpads omdat ze te stroef zijn, heeft de Alienware M16 het fijnste trackpad dat ik op een gaming laptop heb gebruikt.



Alienware's ontwerpkeuzes lijken in het midden te vallen tussen het creëren van iets unieks en leuks, en toch vast te houden aan een aantal saaie facetten van typisch gaming laptopontwerp.

Design: 4 / 5

Alienware M16: Prestaties

Indrukwekkende gaming prestaties

Wordt warm maar niet heet

Ventilatoren werken vrijwel direct

Alienware M16 (2023): Benchmarks Zo presteerde de Alienware M16 (2023) in onze benchmarks: 3DMark: Night Raid: 51.538; Fire Strike: 27.355; Time Spy: 11.730; Port Royal: 7.184

GeekBench 5: 2.000 (single-core); 9.124 (multi-core)

Cinebench: 14.038 (multi-core)

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 85,5 fps; (1080p, Low): 228 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 57 fps; (1080p, Low): 125 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 84 fps; (1080p, Low): 115fps

PCMark 10 Batterijduur: 3 uur en 13 minuten

Ondanks de enorme behuizing en het ongelofelijke gewicht presteerde de Alienware M16 uitstekend tijdens onze benchmarks en was het een genot om op te werken. De testresultaten behoren tot de hoogste die ik ooit heb gezien tijdens het testen van laptops.

Wat gaming betreft, maakt het beeldscherm gemakkelijk werk van veeleisende games zoals Cyberpunk 2077, waarbij het altijd hoge framerates en levendige kleuren weergeeft. De framerates in Cyberpunk 2077 en Stray komen zelfs bij de hoogste instellingen niet onder de 70fps en dankzij de refresh rate van het beeldscherm verloopt de gameplay vloeiend. Dit is absoluut de laptop bij uitstek voor esporters en gamers die AAA-titels spelen. Het enige nadeel is het gewicht, maar voor de rest valt er weinig te klagen.

De ventilatie van de laptop is goed ontworpen, en zodra de ventilatoren aanslaan is het onwaarschijnlijk dat de behuizing erg heet wordt. De ventilatoren slaan echter wel aan zodra je een game opstart, ongeacht hoe intensief je gamesessie is. We hebben nog geen problemen ervaren met games die crashen of vastlopen.

Prestaties score: 4,5 / 5

Alienware M16 review: batterijduur

Laadt snel op

Slechte batterijduur

Gaming laptops staan niet bekend om hun uitstekende batterijduur, maar de Alienware M16 is een stuk slechter dan de meeste. In onze algemene batterijtests ging hij net iets langer mee dan 3 uur en dat is niet top maar wel ongeveer standaard als we andere gaming laptops bekijken.



Als je van plan bent om onderweg te gamen met de laptop , krijg je misschien maar ongeveer een uur of iets langer totdat de Alienware je laat weten dat de batterij bijna leeg is. Dit is misschien geen groot probleem als je van plan bent de laptop thuis te laten.

Batterij: 3 / 5

Moet je de Alienware M16 kopen?

Swipe to scroll horizontally Alieware M16 Header Cell - Column 0 Notities Rating Prijs Hij is duur, maar als je hem graag thuis laat staan, is hij het waard vanwege zijn prestaties. 4 / 5 Design Het potentieel om een buitenaards design te ontwerpen was aanwezig, maar wat we hebben gekregen is ook niet heel verkeerd. 4 / 5 Prestaties Dit is een ongelooflijk krachtige laptop met topprestaties. 4,5 / 5 Batterij Slecht zoals elke gaminglaptop, maar als vervanging voor een desktop moet je je niet al te veel zorgen maken. 3 / 5 Algemene score De Alienware M16 is een fantastische laptop waarmee je tot ver in de toekomst kunt gamen, ook al is het een behoorlijke investering. De ideale laptop voor hardcore gamers. 4 / 5

Koop hem als...

Je een gaming pc wilt vervangen

Als je in een kleinere woonruimte gaat wonen, zoals een studentenhuis of een gedeeld huis, is de Alienware M16 klein genoeg om in de meeste slaapkamers te passen en krachtig genoeg om de zwaarste games te draaien.

Je genoeg gespaard hebt

Als je extra geld hebt liggen en wilt investeren in een laptop boordevol met de nieuwste tech, dan is dit de laptop voor jou. Als je nu veel geld uitgeeft, hoef je je uitrusting lange tijd niet te upgraden.

Koop het niet als...

Als je niet te veel wilt uitgeven

Dit is zonder twijfel een dure laptop, met een prijskaartje dat veel hoger ligt dan wat de meeste mensen zouden betalen.

Draagbaarheid en multifunctionaliteit belangrijk zijn voor je

Dit is niet de laptop die je in een rugzak stopt en meeneemt in de trein of van en naar de campus.

Alienware M16: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Lenovo Legion Pro 5i Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Prijs: 1.749 euro 3.699 euro CPU Intel Core i7-13700HX Intel Core i9-13900H GPU Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Nvidia GeForce RTX 4090 RAM 16GB DDR5 32GB DDR5 Display 16-inch WQXGA (2560 x 1600), IPS, Anti-Glare, Non-Touch, 100% sRGB, 300 nits, 165Hz, LED Backlight 16-inch QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini-LED, 1,100 nits brightness, HDR, DCI-P3: 100%, Refresh Rate 240Hz Opslag 512GB SSD 2TB SSD Ports 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4), 1x HDMI, 1x Ethernet, 1x audiopoort, 1x Power connector 1x 3,5mm audiopoort, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt 4, microSD reader, Kensington Lock Draadloos Wi-Fi 6E 2x2 AX, Bluetooth 5.1 or above Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 x 2 + Bluetooth 5.2 Camera FHD 1080p met E-shutter 1080p FHD IR Gewicht 2,5 kg 2,3 kg Dimensions 36,3 x 26 x 2,24 ~ 2,68 cm 35,5 x 24.6 x 2.11 ~ 2.29 cm

Als je door de Alienware M16 andere opties overweegt, zijn hier nog twee laptops:

Lenovo Legion Pro 5i

Deze praktische gaming-laptop is zowel qua specificaties als qua prijs een echte aanrader en heeft een RTX 4060 GPU, een 13e gen. Intel i7 CPU, solide RAM en genoeg opslag. Hij heeft ook veel aansluitingen en een prachtig beeldscherm. Lees de Lenovo Legion Pro 5i review hier

Asus ROG Zephyrus M16

Vergelijkbaar in zowel specificaties als prijs, deze laptop is een stuk slanker en lichter. De gamin gprestaties zijn uitstekend, maar hij stottert soms bij niet-gaming taken. Hij wordt ook geleverd met een leuke AniMe Matrix modus.

Lees de Asus ROG Zephyrus M16 review hier

Hoe we de Alienware M16 hebben getest

Laptop ongeveer drie weken getest

Gebruikt voor werk en gaming

Aantal benchmarks gedraaid

Ik heb de Alienware M16 een paar weken getest, waarbij ik hem 's avonds gebruikte om te gamen en er een paar weken overdag op werkte. Ik nam hem zo vaak mogelijk mee van kantoor naar huis om een gevoel te krijgen hoe makkelijk hij in mijn dagelijkse routine zou passen.

