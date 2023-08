Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Razer Blade 14 (2023): review in een notendop

De Razer Blade 14 van dit jaar is een vernieuwde versie van een bekend model. Hij beschikt dit jaar ook weer over de nieuwste specs, waaronder de AMD Ryzen 9 7940HS-processor (met een 5.2 GHz max. kloksnelheid en 8 cores/16 threads) en tot een Nvidia GeForce RTX 4070 GPU. Ondanks het feit dat hij zulke krachtige en normaal vrij zware onderdelen bevat, blijft hij toch nog erg dun en lichtgewicht. Daardoor verschilt hij heel erg van veel grotere laptops, zoals de vele 16-inch en 18-inch modellen die we tegenkomen. De specs zijn niet alleen op papier indrukwekkend, maar ze zorgen over het algemeen ook voor indrukwekkende prestaties. De laptop kan wel wat heet worden tijdens de wat meer intensieve gaming-sessies, maar we hadden nooit last van haperingen, trage reacties of het vastlopen van de computer.

Zijn behuizing is vrij simpel. De laptop is volledig zwart, behalve dan het groene Razer-logo en dat is dan ook kenmerkend voor Razer-producten. Er is ook nog een witte variant met de naam 'Mercury', maar helaas is er geen nieuwe versie van de 'Quartz'-variant uit 2022. Hij weegt 1,84 kg en is iets minder dan 18 mm dik. Samen met de schermgrootte van 14 inch maakt dit de laptop erg gemakkelijk om overal mee naartoe te nemen in de gemiddelde rugzak. Dit is dus een ideale optie voor mensen die een van de beste gaming-laptops willen, maar tegelijkertijd eigenlijk voor onderweg het liefst ook een van de beste lichtgewicht laptops.

Het display is echt prachtig met zijn QHD+-resolutie en verbazingwekkend hoge 240Hz-verversingssnelheid, zijn indrukwekkende reactietijd van minder dan 3ms en zijn 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte. Zijn toetsenbord en touchpad reageren allebei heel goed en voelen erg fijn als je ze indrukt. Het toetsenbord beschikt ook over aanpasbare RGB-verlichting en een goed aanbod aan aansluitingen, waaronder twee USB-A-poorten, twee USB-C-poorten, een HDMI-poort, een aansluiting voor de stroomkabel, een Kensington-slot en een audiopoort. Helaas is er echter geen SD-kaartlezer of een ethernetpoort. Wat wel fijn is, is dat er een fysieke mechanische schakelaar is voor het uitschakelen van je webcam en dat is een vrij zeldzame feature die zeer welkom is op de Blade 14.

Uit alle laptops die Razer deze generatie heeft uitgebracht, is dit voor ons de meest indrukwekkende. Het is erg knap dat Razer een laptop met zulke goede prestaties en benchmark-scores heeft kunnen produceren, zonder daarbij in te leveren op het gebied van bouwkwaliteit. Het enige wat een beetje teleurstellend is, is de batterijduur. Razer claimt dat de laptop 10 tot 12 uur mee zou moeten kunnen gaan en als je alleen maar bezig bent met productiviteitstaken, dan kom je daar nog redelijk in de buurt met ongeveer 8 uur aan batterijduur. Als je echter veel films gaat streamen of veel gaat gamen op de Blade 14, dan heb je eerder te maken met 4 uur aan batterijduur. Een pluspunt is wel dat hij vrij snel oplaadt.

De benchmark-resultaten van de Razer Blade 14 (2023) zijn echt uitstekend vergeleken met veel andere laptops op de markt met vergelijkbare specs, zoals bijvoorbeeld de Gigabyte Aero 16 en de Medion Erazer Major X20. Hij weet zelfs nog goed te concurreren met apparaten met betere specs in sommige benchmarks. Als het gaat om zijn algemene prestaties, dan zien we dat zijn framerate vergelijkbaar of beter is dan op andere laptops met betere specs. De ventilatie werkt ook heel erg goed, want zelfs als de laptop heet wordt, lijden de prestaties daar niet onder.

Deze Razer-laptop levert dus ook geweldige framerates. Zo merkten we bij het spelen van Cyberpunk 2077 op de hoogste instellingen dat we erg dicht bij de 60 fps kwamen en dat was ook het geval bij Dirt 5. Total War: Warhammer III presteerde natuurlijk nog veel beter bij zijn hoogste instellingen en ook games zoals Marvel’s Spider-Man Remastered en Final Fantasy VII Remake presteerden enorm goed en wisten consistent ongeveer 70 fps of hoger te halen op de hoogste instellingen (met raytracing en DLSS 3 aan).

Razer Blade 14 (2023): Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 2.799,99 euro

Beschikbaar bij de een handvol online retailers in Nederland en België (en bij Razer zelf)

Razer-laptops zijn over het algemeen redelijk duur en de Razer Blade 14 (2023) is zeker geen uitzondering. Ondanks het feit dat we het hier over een 14-inch laptop hebben, beginnen de prijzen voor de verschillende configuraties bij 2.799,99 euro. De laptop wordt natuurlijk nog duurder als je voor een betere grafische kaart kiest. Als je kiest voor alle maximale specs, waaronder een RTX 4070 GPU, 32GB aan RAM, 1TB aan opslagruimte, en als je de 'Mercury'-kleurvariant kiest (die 500 euro duurder is en automatisch wordt gecombineerd met 32GB aan RAM en een RTX 4070), dan betaal je hiervoor de enorm hoge prijs van 3.299,99 euro.

Je betaalt hier dus veel meer voor dan voor veel andere laptops met een vergelijkbare bouwkwaliteit, maar grotere schermformaten, zoals de Samsung Galaxy Book3 Ultra. De nieuwe Blade 14 is dus ook nog een stuk duurder dan laptops met vergelijkbare specs, maar veel grotere displays (zoals die 16-inch Gigabyte- en Medion-modellen. Gelukkig is deze laptop wel gewoon bij Nederlandse en Belgische retailers verkrijgbaar, dus je hoeft in ieder geval niet nog extra importkosten of enorm hoge verzendkosten te betalen.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Razer Blade 14 (2023): specs

De Razer Blade 14 (2023) is beschikbaar in drie configuraties: twee in het zwart en één in de Mercury-kleurvariant. Bij het zwarte model kan je kiezen tussen een Nvidia GeForce RTX 4060 of een RTX 4070 en krijg je altijd 16GB aan RAM. De Mercury-versie heeft standaard een RTX 4070 en 32GB aan RAM.

Swipe to scroll horizontally Dit zijn de specs van de Razer Blade 14 (2023) Onderdeel Basismodel Review-model (hoogste configuratie) Prijs 2.799,99 euro 3.299,99 euro Processor AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7940HS Grafische kaart Nvidia GeForce RTX 4060 Nvidia GeForce RTX 4070 RAM 16GB DDR5 32GB DDR5 Opslag 1TB SSD 1TB SSD Aansluitingen 2x USB-C, 2x USB-A, Kensington-poort, HDMI-poort, audiopoort 2x USB-C, 2x USB-A, Kensington-poort, HDMI-poort, audiopoort Display 14 inch, QHD+ (2.560x1.600), 240Hz, 3ms, 100% DCI-P3-kleurbereik 14 inch, QHD+ (2.560x1.600), 240Hz, 3ms, 100% DCI-P3-kleurbereik Connectiviteit Qualcomm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Qualcomm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Camera 1080p IR FHD-webcam 1080p IR FHD-webcam Gewicht 1,84 kg 1,84 kg Afmetingen 310,7 x 228 x 17,99 mm 310,7 x 228 x 17,99 mm

Alleen de kleur, RAM en grafische kaart zijn dus aanpasbaar, maar de specs hangen grotendeels af van de kleur die he kiest en de Mercury-editie geeft je dan ook toegang tot de hogere specs. Verder kan je niet echt meer iets aanpassen na je aankoop van de laptop.

Specs: 4,5/5

Razer Blade 14 (2023): design

Dun en lichtgewicht

Geweldig audiosysteem

Beperkte kleurvarianten

Razer staat bekend om het maken van een aantal van de beste dunne en lichtgewicht (gaming-)laptops op de markt. Een aantal van de andere modellen de het bedrijf in 2023 heeft uitgebracht hebben die trend niet voortgezet en accepteren inmiddels het feit dat ze eigenlijk desktopvervangers zijn. De Razer Blade 14 (2023) is echter weer zoals vanouds een extreem dun en lichtgewicht apparaat.

Ondanks het feit dat je hier maximaal een RTX 4070 GPU in kwijt kan, weegt hij maar 1,84 kg en is hij minder dan 18 mm dik. Dankzij zijn compacte 14-inch schermgrootte past hij ook gemakkelijk in de gemiddelde rugzak en dat maakt hem erg gemakkelijk mee onderweg te nemen. Het voelt dan ook niet echt alsof je een gaming-laptop bij je hebt.

De laptop is beschikbaar in twee verschillende kleuren: zwart en Mercury. Helaas is er dit keer geen Quartz-variant, terwijl die in 2022 wel beschikbaar was op dit model. Die extra kleuroptie had de laptop wel een iets unieker uiterlijk kunnen geven dan de gemiddelde gaming-laptop, waar hij met de huidige kleurvarianten toch weer op lijkt. Hopelijk kan Razer later dit jaar dus alsnog een Quartz-editie uitbrengen.

Het display is prachtig en levert uitstekende prestaties dankzij zijn QHD+-resolutie, een refresh rate van 240Hz, een reactietijd van minder dan 3ms en een 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte. De selectie aan aansluitingen op de laptop is prima. Je krijgt hier twee USB-A-poorten, twee USB-C-poorten, een HDMI-poort, een oplaadpoort, een Kensington-slot en een audiopoort. Helaas is er echter geen SD-kaartlezer of ethernetpoort aanwezig. Voor een stabiele bekabelde internetverbinding heb je dus een dongle of adapter nodig. De Razer Blade 14 beschikt echter wel over een feature waar veel andere laptops niet over beschikken: een fysieke mechanische schakelaar voor het uitschakelen van je webcam.

Het toetsenbord én de touchpad zijn allebei erg fijn om in te drukken. De toetsen zijn groot genoeg om comfortabel te zijn voor de meeste vingergroottes en de touchpad reageert heel goed met een fijne fysieke klik wanneer je hem indrukt.

Razers keuze om twee speaker aan beide kanten van het toetsenbord toe te voegen was erg succesvol, want de audiokwaliteit is enorm helder. Het volume kan niet zo hoog worden gezet als we eigenlijk graag zouden willen, maar muzikale instrumenten en geluidseffecten in games, films en series klinken heel erg helder. Dat compenseert dus wel voor het iets lagere volume. Helaas is de kwaliteit van de webcam niet zo geweldig. De webcam is niet echt heel slecht, maar biedt een matige framerate en de kwaliteit gaat flink omlaag in donkere omgevingen (al is dat iets waar veel webcams op gaming-laptops last van hebben).

Design: 4,5/5

Razer Blade 14 (2023): prestaties

Uitstekende gaming prestaties

Presteert goed bij creatieve en videobewerkingsprojecten

Kan soms redelijk heet worden

Razer Blade 14 (2023): Benchmarks Hier zie je hoe de Razer Blade 14 (2023) presteerde in onze selectie aan benchmarks: 3DMark: Night Raid: 51.538; Fire Strike: 26.443; Time Spy: 11.021; Port Royal: 7.001

GeekBench 5: 2.006 (single-core); 11.121 (multi-core)

Cinebench: 15.058 (multi-core)

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 101 fps; (1080p, Lage instellingen): 239 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 59 fps; (1080p, Lage instellingen): 122 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 77 fps; (1080p, Lage instellingen): 101 fps

25GB-bestandsoverdracht: 21,8 seconden

Handbrake 1.6: 4:45

CrossMark: Algemeen: 1.812 Productiviteit: 1.774 Creativiteit: 1.923 'Responsiveness': 1.610

Webbrowsen (batterijduur): 8:34:52

PCMark 10-batterijduur: 3 uur en 54 minuten

Ondanks dat de Razer Blade 14 beschikt over de gebruikelijke dunne en lichtgewicht behuizing van een Razer-laptop, levert hij ook nog steeds uitstekende gaming prestaties vergeleken met andere vergelijkbare gaming-laptops. De benchmark-resultaten zijn uitstekend en vergelijkbaar met die van andere gaming-laptops op de markt met vergelijkbare specs. Dit is extra indrukwekkend omdat sommige van deze vergelijkbare laptops op papier krachtiger zijn dan de Razer Blade 14 en hij alsnog bijna dezelfde scores behaalt.

Qua gaming prestaties weet de Blade 14 zulke goede resultaten te behalen, ondanks zijn lagere specs, omdat zijn processor en grafische kaart zo goed samenwerken. Framerates zitten meestal op hetzelfde niveau als bij de andere, krachtigere laptops op hoge instellingen en in Cyberpunk 2077 presteert de Blade zelfs beter. In Marvel’s Spider-Man daalt de framerate nooit onder de 75 fps, zelfs bij de hoogste instellingen. Dankzij zijn hoge refresh rate zorgt de Blade 14 er ook voor dat gameplay er heel soepel uitziet en net zo soepel aanvoelt. Dat is geweldig voor alle soorten gamers, maar het is natuurlijk vooral belangrijk voor de echte hardcore en professionele gamers.

De ventilatie is niet slecht voor zo'n relatief dunne laptop, ook al wordt de hij soms wel vrij heet tijdens een intense gaming sessie. We hebben echter geen last gehad van haperingen of vertragingen toen hij heet werd.

Dit is ook een erg interessante optie voor mensen die een laptop zoeken voor creatief werk of specifiek voor videobewerking. Hij scoorde namelijk erg goed bij de 25GB-bestandsoverdracht-, Handbrake- en CrossMark-benchmarks en hij beschikt over een 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte. Het is een goed gebalanceerde laptop die zich dan wel specialiseert in gaming, maar ook voor vrijwel alle andere soorten taken geschikt waar je hem misschien voor wil gebruiken.

Prestaties: 5/5

Razer Blade 14 (2023): batterij

Matige batterijduur

Laadt snel op

Volgens Razer zou de Razer Blade 14 (2023) ongeveer 10 uur aan batterij hebben en daar komt hij ook in de buurt met ongeveer 8 uur, maar alleen als je hem voor productiviteitstaken gebruikt. Als je hem gebruikt om films en series te streamen of om te gamen, dan heb je te maken met een batterijduur van ongeveer vier uur in het beste geval. Dat betekent dat je hem beter met stroom verbonden kan houden als je hem echt intensief gaat gebruiken.

Gelukkig laadt de batterij wel snel op. Het duurt maar ongeveer een uur om de batterij volledig op te laden, dus als je een laptop voor productiviteitstaken nodig hebt die ongeveer een volledige werkdag mee kan gaan (en ook snel weer opgeladen is), dan is dit zeker een interessante optie.

Batterij: 3,5/5

Moet je de Razer Blade 14 (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Razer Blade 14 (2023) Categorie Opmerking Score Prijs Je krijgt in principe wel waar voor je geld qua design en prestaties, maar hij is nog steeds erg duur. 4/5 Design Lichtgewicht en dun ondanks alle onderdelen die hij bevat. Iets meer kleurvarianten zouden echter wel op prijs worden gesteld. 4,5/5 Prestaties Uitstekende prestaties waarmee hij vrijwel elke pc-game met gemak aankan op de hoogste instellingen. 5/5 Batterij Behalve als je hem gebruikt voor alledaagse productiviteitstaken is de batterijduur redelijk slecht. 3,5/5

Koop hem als...

Je een dunne en lichtgewicht gaming laptop wil

Deze laptop weegt verrassend weinig gezien zijn specs, ook al zijn we dat wel gewend van Razer, past gemakkelijk in de gemiddelde rugzak en je kan hem dus ook met gemak mee onderweg nemen dankzij zijn compacte vormfactor.

Je van fantastische prestaties wil genieten

Voor zijn compacte formaat levert deze laptop geweldige prestaties. Hij behaalt hoge resultaten bij al onze benchmarks en hoge framerates in games met hun hoogste instellingen.

Je op zoek bent naar goede audiokwaliteit

De twee speakers aan beide kanten van het toetsenbord zorgen voor een enorm helder gedetailleerd geluid.

Koop hem niet als...

Je een wat strakker budget hebt

Razer-laptops zijn over het algemeen erg duur en hebben zeker niet de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding. Dit model is helaas dan ook geen uitzondering.

Je op zoek bent naar een echt goede batterijduur

Als je gaat gamen op deze laptop, dan loopt de batterij enorm snel leeg, dus je zal hem eigenlijk constant aan het stopcontact moeten verbinden, behalve als je alleen maar met productiviteitstaken bezig bent.

Razer Blade 14 (2023): alternatieven

Swipe to scroll horizontally Razer Blade 14 (2023) Gigabyte Aero 16 Medion Erazer Major X20 Prijs 3.299 euro 2.249 euro 2.399 euro Processor AMD Ryzen 9 7940HS Intel Core i7-13700H Intel Core i9-13900HX Grafische kaart Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti RAM 32GB RAM 16GB RAM 32GB DDR5 Display 14 inch, QHD+ (2.560x1.600), 240Hz, 3ms, 100% dekking DCI-P3-kleurruimte 16 inch UHD+ (3.840 x 2.400), OLED, HDR, Pantone-gevalideerd, 600 nits, 60Hz 16 inch QHD+ (2.560 x 1.600), IPS, 100% sRGB, 350 nits, 240Hz Opslag 1TB SSD 512GB SSD 1TB SSD Aansluitingen 2x USB-C, 2x USB-A, Kensington-poort, HDMI-poort, audiopoort 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI-poort, 1x microSD-kaartlezer, 1x audiopoort 1x Thunderbolt 4 USB-C, 3x USB-A, 1x RJ-45 Ethernet, 1x HDMI-poort, 1x SD-kaartlezer, 1x audiopoort Connectiviteit Qualcomm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Camera 1080p IR FHD webcam FHD (1080p) Webcam 1080p webcam met Windows Hello Gewicht 1,84 kg 1,9 kg 2,4 kg Afmetingen 310,7 x 228 x 17,99 mm 35,4 x 25,5 x 1,8~2,2 cm 35,7 x 3,3 x 26,9 cm

Als je aan de hand van deze Razer Blade 14 (2023) review toch nog wat andere laptops wil bekijken, dan hebben we hieronder nog twee modellen staan die je kan overwegen.

Gigabyte Aero 16

De Gigabyte Aero 16 is een indrukwekkende laptop voor content creators en creatievelingen. Deze laptop kan alles aan, van videobewerking tot fotobewerking en 3D rendering. Hij heeft een prachtig OLED-scherm, maar wel maar een 60Hz refresh rate. Lees de volledige Gigabyte Aero 16 review

Medion Erazer Major X20

De Medion Erazer Major X20 heeft een scherm met een hoge resolutie en razendsnelle refresh rate en een toetsenbord van topkwaliteit met MX Cherry Keys. Hij beschikt maximaal over een Nvidia GeForce RTX 4070 Ti die zorgt voor meer dan genoeg kracht bij zelfs de meest veeleisende games in 1440p. Helaas heeft de Erazer Major X20 net als de Blade 14 ook een vrij slechte batterijduur. Lees de volledige Medion Erazer Major X20 review

Zo hebben we de Razer Blade 14 (2023) getest

We hebben deze laptop ongeveer twee weken lang getest

We hebben zijn gaming prestaties getest en hem gebruikt voor productiviteitstaken

We hebben meerdere benchmarks uitgevoerd en (veeleisende) moderne pc-games gespeeld op deze laptop

Om de Razer Blade 14 (2023) te testen, hebben we gebruikgemaakt van verschillende benchmarks die bedoeld zijn om scores te geven aan de prestaties van de processor en de grafische kaart en we hebben de nadruk vooral op de grafische kaart gelegd. We hebben ook gekeken hoeveel frames per seconde de laptop kon halen bij een aantal moderne pc-games zoals Cyberpunk 2077, Dirt 5, Marvel’s Spider-Man Remastered en meer op de hoogste instellingen.



Deze laptop zal waarschijnlijk het meest gebruikt worden om op te gamen, maar dankzij zijn grafische kaart en grote kleurbereik kan je hem ook heel goed voor creatieve projecten en videobewerking gebruiken. Met zijn processor is hij verder ook uitermate geschikt voor productiviteitstaken.



We hebben inmiddels al heel veel verschillende soorten laptops getest, waaronder veel gaming-laptops, en daarom weten we onderhand ook goed hoe we ze het beste kunnen testen.

