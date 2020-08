Dit is een krachtige laptop die grafische prestaties van hoog niveau levert, zonder dat daarbij afgedaan wordt aan het ontwerp van de laptop of de koeling ervan. Wie dus op zoek is naar een betaalbare gaming laptop in het middensegment, zal niet teleurgesteld worden door de Lenovo Legion 5i.

De allereerste gaming pc die ik voor reviewde was de Legion C730, een gaming pc die me altijd is bijgebleven door zijn unieke design en kleine details die zorgden voor maximaal gebruiksgemak. Datzelfde gevoel kreeg ik bij de Lenovo Legion 5i, de opvolger van de Legion Y540 van vorig jaar. De vereenvoudigde naamgeving voor de 2020 line-up is alvast een goed begin, maar daar blijft het niet bij.

Stevig ontwerp, met poorten achteraan

Tijdens het unboxen van de Lenovo Legion 5i, valt meteen op dat de gaming laptop met zijn 2,3 kilogram nog steeds enorm draagbaar is en ongetwijfeld makkelijk in je rugzak zal passen. Er werd gekozen voor een matte plastic behuizing (in fantoom-zwart). Heb je al eens een aluminium chassis gehad, dan is het vaak moeilijk om een stap terug te nemen, maar Lenovo levert in dit geval een zeer stevig aanvoelende laptop af.

De laptop openen kan makkelijk met één hand en er is weinig flex op te merken aan het deksel, zeker in vergelijking met de MSI GE66, die met een hoger prijskaartje minder indruk wist te maken op dat vlak. Het deksel is voorzien van een Lenovo- én een Legion-logo, dat niet voorzien is van RGB-verlichting.

Volgen we het deksel naar de achterkant, dan komen we een randje tegen van zo’n twee centimeter. Het is een design-element dat opvalt, maar daarom niet meteen storend is. Zeker als je weet dat dit ervoor zorgt dat bijna alle poorten achteraan geplaatst konden worden, waardoor er geen warboel aan kabels over je bureau loopt. Geweldig! Links en rechts heb je nog een USB-A-poort en hoofdtelefoonaansluiting, maar verder bevindt alles zich achteraan. We hebben het dan over een DisplayPort, oplaadpoort, HDMI-aansluiting, twee keer USB-A, één keer USB-C en een Ethernet-poort. Ventilatie gebeurt achteraan, maar ook links en rechts van het toetsenbord. Het gevolg is dat de koeling van de Legion 5i zeker goed zit en de hoeveelheid decibels zelfs bij zware prestaties beperkt blijft. Je bent dus niet verplicht om een headset te dragen bij grafisch intense games.

Beeldscherm tot 240Hz

Openen we de Legion 5i, dan verschijnt het 15,6-inch Full-HD Antiglare scherm dat afhankelijk van je configuratie een verversingssnelheid zal hebben van 120Hz, 144Hz of zelfs 240Hz. Dit maakt dat je games enorm vloeiend zullen worden weergegeven in elke situatie en ook de maximale helderheid is prima. De schermranden zijn iets meer dan een halve centimeter en hoewel we al dunner hebben gezien dat is helemaal prima. Bovenaan vinden we ook nog een webcam terug met privacy-luikje, wat steeds een goede toevoeging is.

Het touchpad onderaan is prima, al mag het wat ons betreft zeker nog net wat groter. Het toetsenbord typt zeer aangenaam en heeft naar ons gevoel een iets langere travel distance dan we gewoon zijn. Opvallend is de extra ruimte rond de pijltjestoetsen, deze is zeer welkom en zorgt ervoor dat het makkelijker navigeren is. Graag hadden we gelijkaardige ruimte gezien tussen het Numpad en de rest van het toetsenbord, want nu raakten we al eens de Num Lock-toets wanneer we voor Enter of Backspace gingen. Ook hadden we graag volwaardige RGB-verlichting gezien, want de Legion 5i geeft je enkel de keuze tussen één kleur of één kleur voor elk van de vier segmenten. De presets zijn wat ons betreft prima, maar veel gamers zullen ongetwijfeld een eigen indeling verkiezen met specifieke kleuren per toets. De aan/uit-knop tenslotte krijgt wel een eigen kleur. Afhankelijk van het gekozen batterij schema is deze wit (automatisch), blauw (batterijbesparing) of rood (hoge prestaties). Een kleinigheid, maar het zorgt voor meer gebruiksgemak.

Prestaties

Spec sheet CPU: Intel Core™ i7-10750H van de 10e generatie

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060

RAM: 16GB DDR4 (2,933MHz)

Scherm: Tot 15,6″ FHD IPS (1920 x 1080), 500 nits, responstijd van 3 ms, 100% sRGB

Opslag: 512GB SSD, M.2 2280, PCIe Gen3x4 NVMe, TLC

Poorten: USB-A 3.1 1e gen (altijd ingeschakeld), 3 x USB-A 3.1 1e gen, USB-C 3.1 (DisplayPort™), HDMI 2.0, RJ45 ethernet, Gecombineerde hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting, Sleuf voor Kensington-slot

Audio: Harman Kardon®-luidsprekersysteem van 2 x 2 W

Connectiviteit: Intel® wifi 6 (802.11 ax), Bluetooth® 5.0

Gewicht: 2,3 kilogram

Afmetingen: 363,06mm x 259,61mm x 23,57

Ons reviewexemplaar kwam met de beste configuratie op de markt en glijd daarmee al richting de 1500 euro, maar toch kan je ook nog steeds een Legion 5i op de kop tikken voor 999 euro. Je moet je dan wel tevreden stellen met een Intel Core i5-10300H processor en NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR6, wat zeker geen slechte combinatie is voor die prijs. De 8GB RAM zorgt misschien voor de grootste beperking, maar zelf achteraf een upgrade uitvoeren mag geen probleem zijn. Je kan ook zelf je droom configuratie samenstellen op de website van Lenovo.

De prestaties van onze Legion 5i waren op zijn minst indrukwekkend te noemen. De RTX 2060 is nog steeds een geweldige grafische kaart en de tiende generatie Intel i7-processor zorgt ervoor dat je steeds voldoende rekenkracht hebt. Om het uiterste uit de processor te halen streamden we tijdens het gamen en dat ging zoals verwacht zonder problemen. We gingen aan de slag met Overwatch om het scherm te testen en het resultaat was een zeer vlotte ervaring, ook al ging het in ons geval om een 60Hz-scherm. Op de kleurweergave of helderheid was echter niets aan te merken en daar waren we dus zeer tevreden over.

Zoals altijd draaiden we ook de benchmarktool in Assassin’s Creed Odyssey en Shadow of the Tomb Raider. In AC noteerden we een indrukwekkende 61 FPS en in het minder veeleisende Tomb Raider was dat zelfs 85 FPS. Wat je favoriete game ook is, de Lenovo Legion 5i zal je niet teleurstellen. We draaide ook nog even 3D Mark Firestrike en daar belande de laptop met een score van 5910 tussen de beste gaming laptops in het middensegment.

Uiteraard is de Legion 5i ook prima geschikt voor multitasken en zware grafische taken in een kantooromgeving. Denk bijvoorbeeld aan 15 tabs in Google Chrome, het exporteren van een video in Adobe Premiere of het bewerken van foto’s in Lightroom. Bovendien is de laptop niet overdreven opvallend en kan je hem prima tijdens een professionele meeting gebruiken.

Batterijduur Lenovo Legion 5i

Een hele dag op kantoor werken zal je niet kunnen en het is een uitdaging om een gaming laptop te vinden die dat wel kan. Verwacht zo’n 3-4 uur batterij bij gemiddeld gebruik, wat zeer degelijk is. Begin je te gamen, dan zal je waarschijnlijk de twee uur niet halen. Je hebt je oplader dus zeker nodig en deze is nogal aan de grote kant, dus houdt daar rekening mee als je je vaak verplaatst.

Software en andere extra’s

De Lenovo Legion 5i heeft onze tests met glans doorstaan en er valt heel weinig op aan te merken. Een storend element was wel de verplichte login met een Microsoft-account tijdens het installatieproces. Normaal kan je dit overslaan, maar om een of andere reden kan dat niet bij de 5i. De account kan nadien ook weer verwijderd worden, dus het nut gaat zo helemaal verloren. Verder hadden we weinig last van bloatware. Lenovo Vantage zorgt voor een duidelijk overzicht van de prestaties van je systeem en laat je de nodige instellingen aanpassen, zoals de RGB-verlichting van je toetsenbord of de netwerk boost. Handig hier is dat je ook meteen kan zien hoe lang je gaming laptop nog onder garantie valt.

Eindoordeel

Het eindresultaat is een krachtige laptop die grafische prestaties van hoog niveau levert, zonder dat daarbij afgedaan wordt aan het ontwerp van de laptop of de koeling ervan. Wie dus op zoek is naar een betaalbare gaming laptop in het middensegment, zal niet teleurgesteld worden door de Lenovo Legion 5i.