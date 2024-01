De Erazer Beast X40 is zoals de naam al doet vermoeden een beest van een machine. Deze gaming laptop heeft de beste specs die je in een laptop in 2024 kan vinden en je kan zelfs een externe waterkoeler kopen om nog wat extra kracht uit de laptop te krijgen. De extreem hoge prijs en enkele problemen met game crashes kunnen een kleine dealbreaker zijn, maar veel krachtiger ga je niet vinden.

Erazer Beast X40: review in een notendop

De Erazer Beast X40 is de krachtigste gaming laptop die ik ooit heb gereviewed, en waarschijnlijk ook een van de duurste apparaten die ik ooit in huis heb gehad. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze laptop ook echt een beest.

Om te beginnen heeft deze laptop een GeForce RTX 4090, de meest premium en duurste grafische kaart voor laptops op het moment, gekoppeld aan een Intel Core i9-13900HX. Dit is een uiterst krachtige combinatie en alleen met deze twee onderdelen weet je al dat je te maken hebt met een krachtpatser. Met 32GB DDR5 RAM en 1TB SSD opslag zijn ook de zwaarste taken en meest intense uploads geen probleem voor deze laptop.

Dit is gekoppeld met een 17-inch scherm met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels waardoor je met een beeldverhouding van 16:10 zit. Ideaal voor de meeste workloads, want die extra hoogte scheelt heel veel als het gaat om productiviteit. Het scherm is ook uitermate geschikt voor gamen dankzij de 240Hz refresh rate waarmee je jouw tegenstanders te snel af bent.

Als de laptop dichtgeklapt is, oogt de Erazer Beast X40 een beetje normaaltjes. Dit is niet erg, maar het valt gewoon op hoe onopvallend die eigenlijk is. De grote ventilatiegrill aan de achterkant geeft wel weg dat het hier om een gaming laptop gaat. Als je de laptop echter openklapt, zie je meteen het opvallende toetsenbord en dat is zowaar een volledig Cherry MX mechanisch toetsenbord.

Competitieve games zoals Counter-Strike 2 of Valorant spelen heerlijk met frame rates over de 300fps en zelfs met behoorlijk intensieve games zoals Cyberpunk 2077 en Elden Ring zit je ruim over de 120 fps. Je kan dus bij sommige games de mogelijke 240Hz halen.

Het leukste, en meteen vaagste, onderdeel van de Erazer Beast X40 is juist datgene dat niet standaard bij de laptop zit. De Beast heeft namelijk twee aparte ingangen aan de achterkant waar je een externe waterkoeler op kan aansluiten. Ja, dat heb je goed gelezen. Je vult de koeler, sluit hem aan op je laptop en dan blijft je laptop ietsje koeler dan met alleen de normale ventilatoren. Is dit indrukwekkend en innovatief? Ja. Is dit een gimmick en lichtelijk overbodig? Wederom ja.

Voor al deze snufjes betaal je ook behoorlijk wat, en je kan dan ook rekenen op een prijskaartje van rond de 4.000 euro voor de laptop en dan moet je nog eens 250 euro bijbetalen als je de externe waterkoeler erbij wilt hebben. Dat is behoorlijk prijzig.

ERAZER Beast X40 review: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Ons testmodel van de laptop (met de RTX 4090) kost 3.999 euro bij de meeste retailers. Er is een goedkopere versie, maar die prijs ligt alsnog rond de 2.500 euro.

Ons testmodel van de laptop (met de RTX 4090) kost 3.999 euro bij de meeste retailers. Er is een goedkopere versie, maar die prijs ligt alsnog rond de 2.500 euro. Wanneer komt hij uit? De ERAZER Beast X40 is sinds 2023 beschikbaar.

De ERAZER Beast X40 is sinds 2023 beschikbaar. Waar is hij beschikbaar? Hij is beschikbaar bij meerdere bekende online retailers, maar de voorraad kan wel eens beperkt zijn.

Zoals je al eerder gelezen hebt, is dit een behoorlijk krachtige laptop. De 13e generatie Intel Core i9-13900HX, GeForce RTX 4090 grafische kaart, 32GB RAM en 2TB opslag zorgt ervoor dat je rond de 4.000 euro moet neertellen voor de Beast X40.

Het ergste is dat je dan nog niet eens de externe waterkoeler hebt, want daar moet je losjes nog eens 250 euro voor betalen. 4.000 euro voor een laptop is echt ongelofelijk duur en het feit dat de waterkoeler er niet standaard bij zit, voelt wel een beetje krom.

Vooral gezien het feit dat de kans erg groot is dat de laptop duurder is omdat er de mogelijkheid voor waterkoeling ingebouwd zit in de laptop en dat kan niet goedkoop zijn. Als je nooit van plan bent om de waterkoeler te kopen, heb je ook te maken met het feit dat deze connectiviteit voor de waterkoeler plek inneemt voor eventuele andere poorten.

Zelfs zonder de waterkoeler is 4.000 euro abnormaal veel voor een laptop. Voor dat geld kan je een sterke gaming computer zelf samenstellen en nog een leuke gaming laptop of handheld console zoals de Steam Deck aanschaffen.

Je betaalt hier sowieso ook voor de gimmick van een externe waterkoeler. Het is heel erg interessant en innovatief en het is leuk om te gebruiken, maar is het de 4.000 euro (plus 250 euro voor de waterkoeler) waard?

Prijs-kwaliteit: 2,5/5

ERAZER Beast X40 review: design

Subtiel, bijna onherkenbaar als gaming laptop

Stevige bouwkwaliteit

Innovatief

Voor een gaming laptop met een prijskaartje van 4.000 euro is het niet bepaald een looker. In eerste instantie is het je vergeven als je denkt dat dit een 'reguliere' laptop betreft, hoewel die opvatting al snel verdwijnt als je de gigantische ventilatie-openingen ziet. De laptop oogt wel stevig en voelt ook stevig aan.

Hierdoor is de laptop wel behoorlijk dik en vooral zwaar. Je bent toch al snel 2,88 kilogram aan het tillen en dan hebben we het nog niet eens gehad over de tweede 'beast' die je mee moet slepen, het oplaadblok dat je tevens als zelfverdedigingswapen kan gebruiken als er wordt ingebroken op kantoor.

Als je hem openmaakt, dan zie je wel meteen aan het toetsenbord dat dit een gaming laptop is. Deze laptop heeft namelijk een echte ingebouwde mechanische keyboard van Cherry MX, het bekende merk op het gebied van mechanische keyboards. Het betreft de Cherry MX Ultra Low Profile Tactile-switches en ik vond ze erg fijn om te gebruiken.

De switches hebben een travel 1,8mm en ondanks dat ze niet als 'clicky' worden bestempeld, klinken ze best clicky. De rest van het kantoor (inclusief onze hoofdredacteur) was iets minder blij met deze switches. Overigens zijn de bovenste rij toetsen en de inbegrepen numpad zijn wel membraan. Je kan de verlichting van het toetsenbord aanpassen in het Control Center, maar daarover later meer.

Dit is de eerste laptop die ik heb getest waar ik zonder problemen op zou kunnen gamen zonder een extern toetsenbord mee te brengen, alhoewel ik dat nog steeds zou aanraden. De touchpad zelf is ook prima, maar hij is echt gigantisch. Net zo groot als het toetsenbord en dat had van mij niet gehoeven. De palm rejection is echter wel fijn dus je hoeft niet bang te zijn dat je crosshair de verkeerde kant opvliegt als je probeert te bukken in-game.

Boven het display vind je ook nog een Full HD-webcam, en die doet het wederom prima. Het is wel jammer dat er geen fysieke schakelaar of slider naast de webcam zit, dus als je privacy erg belangrijk vindt, is dit een beetje jammer.

De poorten zijn over het algemeen redelijk logisch geplaatst, hoewel ik de twee USB-A-poorten aan de rechterkant van de laptop het liefst aan de achterkant of de linkerkant had gezien. Aan de rechterkant heb je daarnaast nog een kaartlezer en aan de linkerkant bevindt zich nog de 3,5mm-aansluiting, nog een usb-poort en aan de achterkant vind je de plek voor de oplaadkabel, HDMI-poort, een USB-C-poort en twee aansluitpunten voor de externe waterkoeler.

Het design van de waterkoeler zelf is typisch gamer en het ziet er gewoon uit als een mini-pc met een gigantische ventilator en RGB. Verderop gaan we hier dieper op in.

Design: 4,5/5

ERAZER Beast X40 review: display

17-inch QHD+ IPS-display met een refresh rate van 240Hz

16:10-beeldverhouding

Heldere kleuren

De Erazer Beast X40 heeft een groot 17-inch IPS-display met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels (QHD+). De laptop heeft een beeldverhouding van 16:10 en de laatste jaren zien we dat steeds vaker in laptops en eerlijk gezegd is het heerlijk wanneer je veel werk moet verzetten.

Je hebt net wat meer werkruimte en uit eigen ervaring is het vooral bij video bewerken dat ik baat heb van deze beeldverhouding. Bij sommige games en vooral bij zaken zoals streaming krijg je vaker zwarte balken onder en boven het scherm, maar dat stoort niet.

De laptop komt met een refresh rate van 240Hz waarmee je de tegenstanders vaak te snel af bent. In combinatie met de GeForce RTX 4090 is de kans groot dat je in een groot aantal spellen ook die refresh rate haalt zonder dat je zaken zoals DLSS en Frame Generation hoeft te gebruiken.



Kleuren zien er lekker levendig uit met een sRGB-dekking van 99,8 procent en een DCI-P3-dekking van 76,3 procent. Goed genoeg voor de meeste gebruikers!

Display 4,5/5

ERAZER Beast X40 review: prestaties

Krachtige prestaties

Waterkoeler is een leuke extra

Ventilatoren worden erg luid

Deze beest van een laptop beschikt over de GeForce RTX 4090, de meest premium en duurste grafische kaart voor laptops op het moment van schrijven. Alleen bij het zien van deze grafische kaart op de specs wist ik al dat dit een krachtpatser zou worden, en hij stelde me niet teleur. Om deze grafische kaart bij te staan heeft Medion ook nog een 13e generatie Intel Core i9-13900HX in de laptop gestopt in combinatie met 32GB DDR5 RAM en 2TB opslag. Er zijn maar weinig games die je niet op de hoogste (of hoge) instellingen kan spelen met deze specs.



Een goede graadmeter voor hoe sterk, maar ook vooral hoe consistent een gaming laptop is, is om een paar potjes Counter-Strike 2 of Valorant te spelen. Hoge framerates zijn hier een gegeven met een laptop zoals de Beast X40, maar het is ook belangrijk om te zien of die framerate wordt vastgehouden over een langere periode. Een piek van 400 fps is leuk en aardig, maar als je fps om de minuut dipt in de lage 200 dan heb je er effectief weinig aan.

Gelukkig speelde Counter-Strike 2 heerlijk weg en met een constante framerate over de 300 had ik weinig om over te klagen. Bij zulke games kan je dus makkelijk de refresh rate van het display halen en zelfs meer. Natuurlijk zijn deze competitieve titels niet de meest veeleisende games, dus daarom heb ik natuurlijk mij ook nog gewaagd aan de klassieke reviewgames zoals Cyberpunk 2077 en God of War.



De resultaten waren erg goed, met framerates over de 120fps. Je kan altijd nog spelen met zaken zoals DLSS en Frame Generation om extra frames uit het spel te persen, en vooral iets als raytracing wil nog wel eens paar frames opslurpen.

Dit wil niet zeggen dat alles aan deze laptop perfect is, want het typische probleem van de gaming laptop keert ook hier weer terug: geluidsoverlast. Als je een game opstart, of soms bij een intensieve workload zoals video editing, hebben de ventilatoren de neiging om te cosplayen als een laag overvliegende Boeing 747. Ze worden erg luid. Zo luid dat ik het niet aan zou raden om met deze laptop in een gezamenlijke ruimte te gamen, want het is geen pretje. Een headset is dan ook geen overbodige luxe als je gaat gamen op de Beast X40.

Het leukste, en meteen vaagste, onderdeel van de Erazer Beast X40 is juist datgene dat niet standaard bij de laptop zit. De Beast heeft namelijk twee aparte ingangen aan de achterkant waar je een externe waterkoeler op kan aansluiten. Het is niet de eerste keer dat we een waterkoeler op een laptop hebben gezien, maar het is nog steeds behoorlijk uniek.

De waterkoeler komt zonder eigen koelvloeistof, maar je kan volgens Erazer de koeler gewoon met gedistilleerd water vullen. De waterkoeler komt met een speciale waterslang die met behulp van een magnetische koppeling automatisch aansluit aan de ingang op de laptop (en de waterkoeler). De oplader van de laptop stop je in de waterkoeler en met een speciale kabel verbind je de koeler dan weer met de laptop om ook de laptop van stroom te voorzien.

De verbinding tussen de waterkoeler en de laptop gebeurt via Bluetooth en de setup daarvan is redelijk makkelijk... als het werkt. Om de setup in goede banen te leiden, moet je de Control Center openen en naar Liquid Cooling System Control gaan. Toen er eenmaal water door de leidingen werd gepompt, ging het niet meteen van een leien dakje, maar het lukte wel.

Als je alles hebt geconnect, is het ook niet meteen fantastisch. Ik kreeg direct een 'Flow State Error' en na een korte omweg naar de Q&A binnen de Control Center blijkt dat het kan dat de waterkoeler niet vol genoeg is, of dat ik het water injectie-modus 2 of 3 keer moet starten. Ik koos voor de eerste optie, maar toen ik eenmaal meer gedistilleerd water had ingegoten, kreeg ik de dop er niet meer op, want er zat te veel water in...

En dat alles voor een extra prestatieboost van 5 of 10 procent. Je kan de laptop overclocken en dan komen die extra procentjes wellicht van pas. De laptop trouwens is ietsje minder luid als je de waterkoeler gebruikt. Je zit hier natuurlijk wel met de ventilator in de waterkoeler die draait en het geluid van stromend water. Het ziet er heel erg futuristisch uit op je bureau, maar tegelijkertijd neemt het ook veel ruimte in beslag.

Het is indrukwekkend, het is innovatief, maar het is ook een grote gimmick en lichtelijk overbodig. Het is dan ook erg jammer dat, ondanks de mooie waterkoeler, de laptop nog steeds crashte tijdens een potje Overwatch 2. En ja, Overwatch 2 is een rommeltje geworden, maar geen enkele laptop van dit kaliber hoort te crashen.

Prestaties: 4,5/5

ERAZER Beast X40 review: batterij

Batterijduur is oké voor een gaming laptop

De oplader is echt gigantisch

Je hebt dit verhaaltje vast al vaker gehoord, maar hetzelfde is nog steeds van toepassing. Het is een gaming laptop, dus de batterijduur is gewoon niet zo goed.



Sowieso is de kans dat je met een 13e generatie i9-processor en een RTX 4090 een sterke batterijduur krijgt heel erg optimistisch te noemen. Twee tot drie uur met regulier browsen en een beetje tekstverwerking is haalbaar, maar als je wilt gamen dan moet je toch echt naar een stopcontact op zoek gaan.



Niet dat het erg comfortabel is om deze laptop mee te nemen, want de Beast X40 is zelf al behoorlijk zwaar, maar ook het oplaadblok is gerust enorm te noemen.

Batterij: 3/5

ERAZER Beast X40 review: software

'Control Center' is gebruiksvriendelijk

Prestatiesmenu is uitgebreid

De belangrijkste software op de laptop, behalve Windows natuurlijk, is de Control Center waar je alles kan vinden over de batterij, prestaties, licht, display en meer.

In de 'general settings' vind je snelle opties om bijvoorbeeld de FN-toets te vergrendelen , de touchpad te vergrendelen, NVIDIA Optimus aan te zetten en meer. In het prestatiestabblad kan je wisselen tussen de verschillende energiemodi (zoals gebalanceerd, gaming en stil) en vind je alle instellingen terug voor de waterkoeler.

De leukste instellingen zijn wel de individuele optiemenu's om de verlichting aan te passen. Zo kan je allerlei verschillende presets kiezen die andere RGB-effectjes op het toetsenbord laten zien. Denk hierbij aan druppeleffectjes, het noorderlicht, een regenboog en veel meer. Je kan daarbij de helderheid van de lichtjes aanpassen, de snelheid van de animaties en verschillende kleurtjes.

Overigens kan je ook gewoon je eigen custom kleurtjes toevoegen en zelf selecteren op welke toets je de kleur wilt hebben. Genoeg om naar je eigen stijl aan te passen.

Software: 4/5

Moet je de ERAZER Beast X40 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De specs van de Erazer Beast X40 zijn fantastisch, maar de prijs is wel erg exorbitant. 2,5/5 Design Het is verrassend subtiele gaming laptop. Het stevige en goed doordachte design is erg fijn. 4,5/5 Display Het QHD+ IPS-display met 240Hz zorgt voor een soepele game-ervaring. 4,5/5 Prestaties De prestaties van deze laptop zijn fantastisch en de waterkoeler is ook een leuke gemmick. Enkele crashes kunnen de ervaring niet verpesten. 5/5 Batterij Wat je verwacht van een gaminglaptop. 3/5 Software Software is uitgebreid met veel opties en mogelijkheden, maar de set-up van de waterkoeler had nog iets duidelijker gemogen. 4,5/5

Koop hem als...

Je de krachtigste specs wilt hebben in een laptop

Een GeForce RTX 4090, 13e generatie i9-processor, 32GB DDR5 RAM, 240Hz refresh rate, 2TB SSD opslag. De Erazer Beast X40 heeft het allemaal.

Je geen fan bent van de typische 'gaming laptop'

Voor een laptop met deze specs is de Beast X40 verrassend subtiel tot je de RGB-verlichting op het toetsenbord en de achterste lichtbalk aanzet.

Koop hem niet als...

Je op je geld let

Normaal zeg ik hier 'als je een budget hebt', maar er is niks budget of normaal aan een laptop die 4000 euro kost. Dit is voor de consument die veel geld te besteden heeft.

Je een draagbare laptop wilt hebben

De Erazer Beast X40 is, zoals de naam al doet vermoeden, een beest van een laptop. Dankzij het gewicht en de gigantische oplader is dit geen laptop die je makkelijk meeneemt.

Erazer Beast X40 review: alternatieven

