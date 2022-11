Hoe vind je de beste goedkope Apple Watch met Black Friday?

Wil je een Apple Watch kopen? Als je als iOS-gebruiker in 2023 op je gezondheid wilt letten of een nieuw fitnessplan wilt starten, is een Apple Watch bijna onmisbaar. Of je nu je oude horloge wil upgraden of op zoek bent naar je eerste Apple Watch, Black Friday is het uitstekende moment om dit te doen.

Als al naar de beste smartwatch deals hebt gekeken, weet je dat er veel modellen in de aanbieding zijn. Het gaat van de Apple Watch SE tot de Series 7 van vorig jaar. Hieronder bespreken we niet alleen waar je de beste deals kunt vinden en hoe je een goedkoop exemplaar kan vinden, maar ook hoe je beslist welke Apple Watch voor jou geschikt is.

Met of zonder mobiele data?

Elke Apple Watch, behalve de Ultra, komt in twee versies: alleen gps of gps met LTE (mobiel internet). Een deel je keuze is uitzoeken wat voor gebruiker je bent. Als je al een Apple Watch hebt gehad, dan weet je wellicht of je al dan niet nood hebt hieraan.

Gps-modellen maken verbinding met satellietnetwerken om wandelingen, fietstochten en meer bij te houden, zodat je je telefoon kan thuislaten. Ze hebben echter geen toegang tot het internet en kunnen geen berichten ontvangen als je telefoon niet in de buurt is.

Normaal gesproken is dit voor de meeste mensen prima, maar sommigen laten hun telefoon liever thuis en willen toch in zekere mate online zijn. Als je bijvoorbeeld graag muziek streamt tijdens het hardlopen, dan is een Apple Watch met mobiele data handig. Voor een extra maandelijks bedrag heb je dan een andere manier om onderweg e-mails te beantwoorden, te bellen, streamen en berichten te versturen.

Uiteraard zijn de modellen met mobiele dataverbinding duurder, dus je bent sowieso goedkoper af als je een Apple Watch met alleen gps wil. Daarnaast biedt niet elke provider in België en Nederland de mogelijkheid om een mobiel datapakket voor je Apple Watch af te sluiten. Controleer dit daarom voor je extra betaalt voor een feature die je niet kan gebruiken.

(Image credit: TechRadar)

Welke Apple Watch kopen?

Nu we hebben uitgezocht of je mobiele data nodig hebt of niet, is het tijd om de juiste Apple Watch te kiezen. Als je een serieuze hardloper, avonturier of duiker bent, heeft de gloednieuwe Apple Watch Ultra ongetwijfeld je aandacht getrokken. Weet wel dat het onwaarschijnlijk is dat je tijdens Black Friday grote kortingen op dit nieuwe model zult zien.

Wat we wel zien, zijn kortingen op de Watch SE en Series 7. Beide horloges hebben up-to-date gezondheidstracking, waaronder uitstekende slaaptracking, hartslagsensor en ECG-app om onregelmatige hartslag te detecteren. Bovendien hebben ze veel trainingsmodi en krijgen ze lang updates, zodat ze lang meegaan. Ook oudere horloges van Apple blijven genieten van nieuwe features dankzij deze updates.

Hieronder vind je alle huidige Apple Watch deals in Nederland en België:

Apple Watch aanbiedingen in Nederland

(opens in new tab) Apple Watch SE 44mm van €319 voor €269 (opens in new tab) De originele Apple Watch SE blijft een degelijke optie in 2022 met een groot OLED-display en een snelle processor. Enkele features die je zal missen zijn de ECG-sensor en volledige waterbestendigheid.

(opens in new tab) Apple Watch SE 40mm van €301,64 voor €269,70 (opens in new tab) De originele Apple Watch SE blijft een degelijke optie in 2022 met een groot OLED-display en een snelle processor. Enkele features die je zal missen zijn de ECG-sensor en volledige waterbestendigheid.

(opens in new tab) Apple Watch 7 45mm van €459 voor €429 (opens in new tab) De upgrade van Apple Watch 7 naar Watch 8 was erg minimaal, dus je verliest niet veel als je voor dit model van vorig jaar kiest. Belangrijke features van deze Apple Watch zijn sneller opladen en zijn always-on display.

(opens in new tab) Apple Watch 7 41mm van €429 voor €369 (opens in new tab) De upgrade van Apple Watch 7 naar Watch 8 was erg minimaal, dus je verliest niet veel als je voor dit model van vorig jaar kiest. Belangrijke features van deze Apple Watch zijn sneller opladen en zijn always-on display.

(opens in new tab) Apple Watch 7 41mm met LTE van €499 voor €469 (opens in new tab) De upgrade van Apple Watch 7 naar Watch 8 was erg minimaal, dus je verliest niet veel als je voor dit model van vorig jaar kiest. Belangrijke features van deze Apple Watch zijn sneller opladen en zijn always-on display.

Apple Watch aanbiedingen in België

(opens in new tab) Apple Watch SE 2 40mm van €299 voor €269,12 (opens in new tab) De Apple Watch SE 2 geeft je de belangrijkste features van een Apple Watch in een goedkoper jasje.

(opens in new tab) Apple Watch SE 2 40mm van €339 voor €309 (opens in new tab) De Apple Watch SE 2 geeft je de belangrijkste features van een Apple Watch in een goedkoper jasje.

(opens in new tab) Apple Watch 7 van €459 voor €429 (opens in new tab) De upgrade van Apple Watch 7 naar Watch 8 was erg minimaal, dus je verliest niet veel als je voor dit model van vorig jaar kiest. Belangrijke features van deze Apple Watch zijn sneller opladen en zijn always-on display.

(opens in new tab) Apple Watch SE 40mm van €319 voor €269 (opens in new tab) De originele Apple Watch SE blijft een degelijke optie in 2022 met een groot OLED-display en een snelle processor. Enkele features die je zal missen zijn de ECG-sensor en volledige waterbestendigheid.

(opens in new tab) Apple Watch SE 44mm van €329 voor €299 (opens in new tab) De originele Apple Watch SE blijft een degelijke optie in 2022 met een groot OLED-display en een snelle processor. Enkele features die je zal missen zijn de ECG-sensor en volledige waterbestendigheid.

Deze horloges zijn geweldig voor mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in de meer avontuurlijke functies van de Apple Watch Ultra, zoals de ingebouwde duikcomputer. De aankoop van een recenter model biedt ook een zekere mate van toekomstbestendigheid, omdat ze langer updates zullen krijgen.

Als je nog meer geld wilt besparen, dan wijzen we je erop dat de Series 8 gelanceerd is samen met een nieuwe versie van Apple's budgethorloge, de Apple Watch SE (gen 2). Deze is in veel opzichten vergelijkbaar met bovenstaande Watches, maar er zijn enkele compromissen gesloten om de prijs te drukken. Hij heeft een tweede generatie hartslagsensor, de menstruatietracking is niet zo geavanceerd, hij is iets kleiner, heeft geen always-on display en de achterkant is van nylon in plaats van keramiek.

Als je voor het eerst gaat hardlopen, wandelen of fitnessen, is een Apple Watch SE met alleen gps een minder grote investering dan een Apple Watch 8 met mobiele data. De Watch SE zal je al een heel eind op weg helpen met wat hij te bieden heeft.

Je kunt ook een oudere Apple Watch kopen, zoals een Series 6 of 5. Een van de goedkoopste Apple Watches die je kunt krijgen is bijvoorbeeld de eerste generatie Apple Watch SE, die in 2020 werd geïntroduceerd. Hou er rekening mee dat Apple onlangs zijn ondersteuning voor de Apple Watch Series 3 beëindigd heeft, dus die versie raden we af, evenals de Series 4 die wellicht volgend jaar uit de boot valt.