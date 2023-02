Beste Nintendo Switch geheugenkaarten: het geheugen van je Switch uitbreiden

(opens in new tab)

De beste geheugenkaarten voor Nintendo Switch verbeteren gegarandeerd je spelervaring met de console door ervoor te zorgen dat je geen tijd verspilt aan games archiveren en opnieuw downloaden. De Nintendo Switch heeft niet veel opslag, dus het geheugen uitbreiden zal je veel tijd (en frustratie) besparen.

De standaard Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite hebben slechts 32GB opslagruimte. De Nintendo Switch OLED verhoogt dit tot 64GB, maar dat is nog steeds erg weinig. De beste Nintendo Switch games zijn makkelijk 10GB waardoor je niet eens tien games tegelijk kan opslaan.

We durven daarom zeggen dat een geheugenkaart voor Nintendo Switch eigenlijk een must have is en niet gewoon een nice to have. Een geheugenkaart installeren in je Nintendo Switch is bovendien erg eenvoudig. Voor je het weet heb je meer dan genoeg geheugen om al je Nintendo Switch games binnen handbereik te hebben. Laat dat archiveren maar achterwege!

Beste Nintendo Switch geheugenkaarten 2023

(Image credit: SanDisk)

1. SanDisk microSDXC voor Nintendo Switch Een officiële geheugenkaart voor Nintendo Switch Specificaties Opslag: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB Leessnelheid: tot 100 MB/s Ultra High Speed: UHS-3 Redenen om te kopen + Gecertificeerd door Nintendo + Sterke prijs + Verschillend formaten Redenen om te vermijden - Je betaalt extra voor het Nintendo-logo

SanDisk's officiële geheugenkaart voor Nintendo Switch is onze nummer één keuze vanwege de goede beschikbaarheid, de competitieve prijs en de verschillende beschikbare formaten. Soms kan je twijfelen of een bepaalde geheugenkaart zal werken op je Nintendo Switch, maar dat is hier niet zo. De geheugenkaart van Sandisk is gecertificeerd door Nintendo, waardoor hij gegarandeerd werkt.

De capaciteit varieert van 64 GB tot 512 GB, zodat je zelf kan kiezen met hoeveel gigabyte je het geheugen van de Nintendo Switch wil uitbreiden. De verschillende prijzen stijgen gelijkmatig met het geheugen. Zo betaal je gewoonlijk 25 euro voor 128GB en wordt het eerder 50 euro voor 256GB. Het is dus niet zo dat je minder betaalt per gigabyte als je voor meer geheugen kiest.

Tot slot is dit een geheugenkaart die vaak korting krijgt en dan vooral op de hogere capaciteiten. Het kan dus zomaar dat je tijdens een promotie de 256GB microSD-kaart voor dezelfde prijs kan aanschaffen als de 128GB microSD-kaart.

(Image credit: Kingston)

2. Kingston Canvas Select Plus Goedkope geheugenkaart voor Nintendo Switch met veel opties Specificaties Opslag: tot 512GB Leessnelheid: tot 100 MB/s Ultra High Speed: UHS-1 Redenen om te kopen + Goedkoop + Adapter meegeleverd Redenen om te vermijden - Niet de snelste

Kingston Canvas Select Plus microSDXC geheugenkaarten zijn ideaal voor mensen met een kleiner budget na de aankoop van hun Nintendo Switch-console. Nintendo raadt snelheden tussen 60 en 95 MB/s aan als minimum, waardoor de 100MB/s van deze geheugenkaarten net voldoende is.

Het grote pluspunt is dat deze geheugenkaarten voor Nintendo Switch namelijk vaak kortingen krijgen en dat je ze nog goedkoper kan vinden. Ook is er een versie met 32GB opslag als je het geheugen minimaal wil uitbreiden. Die optie is al beschikbaar vanaf 9,99 euro, maar besef dat de 256GB-versie vaak te koop is 29,99 euro. Dan betaal je drie keer meer, voor acht keer zoveel geheugen.

Hoewel deze geheugenkaarten niet per se gericht zijn op de Nintendo Switch, maar vooral op fotografie en video, voldoen ze wel perfect aan de minimale vereisten. Als je de geheugenkaart achteraf voor andere doeleinden zou willen gebruiken, kan de meegeleverde adapter tot slot goed van pas komen.

(Image credit: SanDisk)

3. SanDisk 1TB Extreme microSDXC De beste grote geheugenkaart voor Nintendo Switch Specificaties Opslag: tot 1TB Leessnelheid: tot 190 MB/s Ultra High Speed: UHS-1 Redenen om te kopen + Topklasse prestaties + Razendsnel Redenen om te vermijden - Duurder dan sommige andere

Weinig namen staan zo goed aangeschreven in de opslagwereld als SanDisk en de Extreme-lijn van zijn geheugenkaarten doet die naam zeker eer aan. Als je op zoek bent naar de snelste kaart met de grootste capaciteit voor de Nintendo Switch, zoek dan niet verder dan de SanDisk 1TB Extreme.

Het is een prijzige investering in vergelijking met sommige andere alternatieven, maar met zijn prestaties tot 190 MB/s hoef je je geen zorgen te maken dat games niet optimaal draaien. Deze 1TB-versie vind je gewoonlijk voor ongeveer 175 euro, maar is zeker niet vies van een korting.

(Image credit: Samsung)

4. Samsung EVO Select MicroSDXC De beste goedkope Nintendo Switch geheugenkaart Specificaties Opslag: tot 256GB Leessnelheid: 130 MB/s Ultra High Speed: UHS-1 Redenen om te kopen + Goedkoop + Duurzaam + Verschillende opslagcapaciteiten Redenen om te vermijden - Trager dan de concurrentie

Als je op zoek bent naar een betaalbare en betrouwbare geheugenkaart voor Nintendo Switch, hoef je niet veel verder te kijken dan de Samsung EVO Select MicroSDXC. Prijzen beginnen bij ongeveer 15 euro voor een 64GB-geheugenkaart en voor 256GB ben je gewoonlijk niet meer dan 40 euro kwijt. Als je op zoek bent naar veel opslag voor weinig geld, dan zit je hier meer dan goed.

Ondanks dat de leessnelheid geen prijzen gaat winnen, garandeert 130MB/s toch een naadloze, vloeiende game-ervaring. Hoewel de leessnelheid niet zo hoog is als bij andere, duurdere modellen, overtreft de geheugenkaart toch de basisvereisten van Nintendo. Bovendien is deze geheugenkaart ontworpen om Full HD-video te ondersteunen en laat dat nu net de maximale resolutie van de Nintendo Switch zijn.

(Image credit: Nintendo)

Heb je een Nintendo Switch geheugenkaart nodig? Als je iemand bent die zijn games voornamelijk downloadt uit de Nintendo eShop, dan zul je merken dat de interne opslagruimte snel volloopt. Je hebt maar 32GB voor het standaardmodel en 64GB op de Switch OLED. Sommige games, zoals The Legend of Zelda: Breath of the Wild van 14,4GB nemen als bijna de helft van het geheugen in. Zelfs een geheugenkaart van 32GB of 64GB geeft je al iets meer ademruimte.

Wat voor geheugenkaart werkt met de Nintendo Switch? Nintendo zegt dat de Nintendo Switch drie verschillende soorten SD-kaarten (opens in new tab) ondersteunt. Dit is microSD (tot 2GB), microSDHC (tussen 4GB en 32GB) en microSDXC (64GB en meer). Wij raden daarom aan een microSDXC-kaart te kopen, omdat de capaciteit doorgaans begint bij 64GB en meer. Met een kleinere capaciteit kom je niet ver. Er kan een systeemupdate nodig zijn om de geheugenkaart te gebruiken, maar daarna zou hij gewoon moeten werken.