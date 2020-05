Le migliori VPN per il gaming del 2020

Una VPN per il gaming? Potrebbe sembrare un’idea strana ma anche le migliori VPN talvolta possono rallentare la connessione e comportare ping più elevati. Insomma, situazioni non proprio ideali per chi gioca online.

Oltre a questo, una VPN permette di giocare a titoli non disponibili nella vostra regione, accedere a server disponibili di altri paesi e divertirvi liberamente in ogni parte del mondo.

Inoltre VPN è sinonimo di sicurezza: utilizzandola migliorerete la vostra protezione da attacchi DDos , purtroppo utilizzati da alcuni videogiocatori, sopratutto nel gaming competitivo.

Un’ottima VPN può portare anche ad aspetti positivi, quali una riduzione del ping e un miglioramento nella velocità di download/upload, migliorando la qualità delle vostre partite.

Nonostante sia difficile determinare quali VPN migliorino il segnale in modo oggettivo, in alcuni dei nostri test abbiamo riscontrato una connessione più veloce una volta attivata la VPN rispetto ai nostri standard.

Le 5 migliori VPN per il gaming del 2020

1. ExpressVPN

La migliore VPN per il gaming

Numero di server: 3000+ | Aree geografiche: 148 | Indirizzi IP: -- | Numero massimo dispositivi supportati: 5

Buona scelta di server e posizioni

App per smartphone di qualità

Più costosa della media

Nessuna prova gratuita

Con 148 posizioni geografiche differenti sparse per 94 paesi, ExpressVPN vi permetterà di utilizzare server veloci in giro per il mondo. Il servizio offre un comparto mobile eccezionale grazie alla sua app intuitiva per Android e iOS e alle buone prestazioni in termini di velocità.

ExpressVPN ha un costo superiore alla media e non è possibile effettuare un periodo di prova gratuita per valutare il servizio prima dell’acquisto, ma, una volta scelto uno dei piani, potrete chiedere rimborso entro 30 giorni senza dare alcuna spiegazione.

Attualmente l’offerta più conveniente per questo servizio è l'annuale, e vi regalerà 3 mesi gratis.

Express VPN - piani disponibili

2. Hotspot Shield

Il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni

Numero di server: 3.200+ | Aree geografiche: 80+ | Indirizzi IP: -- | Numero massimo di dispositivi supportati: 5

Ottime prestazioni

Facile da usare

Poche regioni disponibili

Hotspot Shield offre prestazioni fantastiche, tra le migliori attualmente disponibili. Grazie al protocollo Catapult Hydra utilizzato dal provider, difficilmente avrete rallentamenti, anche scegliendo server molto lontani. Inoltre, il servizio è molto semplice da usare, anche se il servizio non ha molti server sparsi nel mondo le prestazioni compenseranno questa mancanza.

Il servizio offre app dedicate per Android e iOS molto semplici e performanti. Inoltre, in caso non siate soddisfatti avrete diritto al rimborso entro 45 giorni dalla data d’acquisto, indipendentemente dal piano scelto.

Hotspot shield - piani disponibili

3. VyprVPN

La più veloce in assoluto

Numero di server: 700+ | Aree geografiche: 70+ | Indirizzi IP: 200.000+ | Numero massimo di dispositivi supportati: 5

Velocissimo

Prova gratuita disponibile

Test di 30 giorni

Abbonamento mensile costoso

Nessun rimborso

VyprVPN offre un servizio eccezionale grazie ai suoi server e alle sue infrastrutture. Utilizzandolo, infatti, abbiamo visto raddoppiare la nostra velocità di download.

Il servizio offre tantissimi server sparsi per il mondo, più di 200.000 indirizzi IP e inoltre un firewall NAT capace di bloccare il traffico in ingresso non richiesto e applicazioni semplici e intuitive per ogni dispositivo che supporta questa VPN.

Bisogna tenere in considerazione che VyprVPN non prevede meccanismi di rimborso, ma potrete testare il servizio e ricevere indietro il denaro speso entro 30 giorni dall’acquisto.

VyprVPN - piani disponibili

4. IPVanish

Un grande mix di potenza e prestazioni

Numero di server: 1.300+ | Aree geografiche: 75 | Indirizzi IP: 40.000+ | Numero massimo di disositivi supportati: 10

Ottima copertura server

Prestazioni eccellenti

Più costoso dei concorrenti

Nessuna prova gratuita

IPVanish utilizza infrastrutture e reti prorietarie garantendo ottime prestazioni. Nei collegamenti a breve distanza abbiamo avuto risultati fino a cinque volte migliori rispetto ai rivali con un'eccellente velocità di download in generale.

Il provider offre un buon numero di server distribuiti su 60 paesi ed è facile trovare un server solido: potete ordinarli per ping e selezionare anche server pensati specificatamente per il gaming.

Purtroppo IPVanish è più costoso della media, non esiste una prova gratuita, ma iscrivendovi avrete sette giorni di tempo per accedere all’eventuale rimborso.

IPVanish - piani disponibili

(Image credit: Future)

5. Surfshark

Una delle VPN più veloci

Numero di server: 1.000+ | Aree geografiche: 50+ | Indirizzi IP: -- | Numero massimo di dispositivi supportati: Illimitati

Dispositivi supportati illimitati

Connessioni veloci

Prezzi ragionevoli

Vagamente rudimentale

A volte instabile su Android

Se non siete proprio degli smanettoni e vi perdete tra menu complicati e miriadi di opzioni, Surfshark è la VPN giusta per voi dato che l’interfaccia è alleggerita da ogni complicazione. Tutto quello che si può vedere sono le opzioni ‘Quick connect’ e ‘All locations’, insieme all’icona delle Impostazioni. Se questa mancanza di dettagli lo vedete come un vantaggio o uno svantaggio, dipende dalla vostra prospettiva.

Uno dei nostri aspetti preferiti di questa VPN (oltre al prezzo) è il fatto che l’abbonamento copre un numero illimitato di dispositivi e servizi. Quindi, se volete usare la vostra VPN su laptop, computer fisso (compatibile con WIndows, Mac e Linux), tablet, un paio di smartphone (iOS o Android) per giocare in totale tranquillità con tutti i vostri dispotivi preferiti.

Surfshark offre la garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni e piani annuali ad un prezzo davvero ragionevole.

Surfshark - piani disponibili

Come scegliere la migliore VPN per il gaming

Ci sono due elementi da considerare per avere un’ottima esperienza di gioco utilizzando una VPN.

Il primo riguarda il numero di server disponibili in quanto aumentano le vostre possibilità di trovare una connessione performante e il secondo riguarda l’affidabilità e la stabilità della connessione, fondamentale per le partite online, sopratutto per quelle competitive.

Infine prendete in considerazione anche eventuali funzionalità bonus offerte, come ad esempio la protezione da attacchi DDos o la presenza di server gaming dedicati.