Il prossimo iPad Pro potrebbe avere una tecnologia antiriflesso definitiva

Il prossimo iPad Pro di Apple potrebbe ricevere un aggiornamento importante che ne rafforzerà ulteriormente il profilo professionale. Secondo quanto riportato da un leaker cinese su Weibo (fonte: MacRumors), Apple sarebbe al lavoro su una finitura opaca per i futuri modelli di iPad Pro che sarà disponibile come alternativa alla superficie lucida tradizionale.

Questa nuova finitura "matte" presenterebbe un indice di opacità compreso tra -4° e +29°, riflettendo quindi una minore quantità di luce e potenzialmente dotata di un filtro per la luce blu per salvaguardare la vista. Tale caratteristica potrebbe rendere l'iPad Pro ancora più adatto per chi è alla ricerca di un dispositivo capace di minimizzare i riflessi dello schermo, che spesso ostacolano la visibilità del contenuto.

Il leaker, noto come Instant Digital, in passato ha fornito informazioni attendibili su altri prodotti Apple quindi merita una certa attenzione. Apple non ha confermato se lo schermo opaco dell'iPad Pro utilizzerà il vetro nano-texturizzato impiegato negli avanzati monitor di Apple, quali lo Studio Display e il Pro Display XDR, ma l'ipotesi sembra piuttosto plausibile.

Tecnologia avanzata

Negli ultimi anni, Apple ha arricchito l'iPad Pro con funzionalità di livello professionale, inclusi i chip Apple Silicon e i display Liquid Retina XDR. L'introduzione di una tecnologia simile a quella dei monitor più avanzati dell'azienda sarebbe quindi un passo coerente con questa tendenza.

Il vetro nano-texturizzato di Apple non si limita a una superficie opaca; esso è inciso direttamente nel vetro del display, disperdendo la luce in modo più efficace e riducendo i riflessi diretti. Tuttavia, questa lavorazione rende lo schermo più difficile da pulire, una considerazione importante per un dispositivo touchscreen come l'iPad Pro, costantemente esposto al contatto con le dita.

Potremmo scoprire la veridicità delle informazioni fornite da Instant Digital già dalla prossima settimana, in occasione dell'annuncio del nuovo iPad Pro previsto per il 26 marzo, nonostante alcune fonti, tra cui Mark Gurman di Bloomberg, abbiano smentito queste anticipazioni.

Detto questo, l'attesa per un aggiornamento significativo del display dell'iPad Pro rimane alta, segnando un possibile ulteriore passo avanti nel consolidare la posizione di Apple nel segmento dei dispositivi professionali.